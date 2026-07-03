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Селин Дион се завръща на сцената с ново парче на френски „Bonjour, Pardon, Merci“ (ВИДЕО)

Селин Дион се завръща на сцената с ново парче на френски „Bonjour, Pardon, Merci“ (ВИДЕО)

3 Юли, 2026 14:32 385 3

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  • концерт

Тази есен музикалната икона се завръща на сцената с 16 концерта в Париж

Селин Дион се завръща на сцената с ново парче на френски „Bonjour, Pardon, Merci“ (ВИДЕО) - 1
Снимка: Sony Music/Вирджиния Рекърдс
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Световната музикална икона Селин Дион представя новия си сингъл „Bonjour, Pardon, Merci“ – втората ѝ оригинална песен за тази година. Композицията е създадена от френския певец и автор Ycare, а сътрудничеството бележи първата им съвместна работа.

„Bonjour, Pardon, Merci“ носи силно емоционално послание, вдъхновено от простите, но дълбоко значими думи „здравей“, „извинявай“ и „благодаря“. Песента говори за устойчивостта, благодарността и силата на човешката връзка, като съчетава характерната за Селин Дион емоция с деликатния авторски почерк на Ycare.

Според Ycare вдъхновението идва от хавайската философия Ho'oponopono, която насърчава прошката, благодарността и любовта като път към вътрешното изцеление. Именно историята на Селин Дион, нейната сила и способността ѝ да преодолява изпитанията, го вдъхновяват да напише песента специално за нея.

Песента следва издадения по-рано тази пролет сингъл „Dansons“. Двете песни ще бъдат включени и в специално 12-инчово издание на винил, което ще излезе на 4 септември.

Новата музика идва в момент, в който Селин Дион се подготвя за едно от най-очакваните събития в кариерата си – завръщането си на сцената с лимитирана резиденция в Plenitude Arena в Париж. Първоначално обявените 16 концерта през септември и октомври 2026 г. предизвикаха огромен интерес, което доведе до добавянето на още 10 дати през май 2027 г.


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