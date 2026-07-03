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Ритуалът беше спазен: Мексикански кмет се ожени за крокодил (ВИДЕО)

Ритуалът беше спазен: Мексикански кмет се ожени за крокодил (ВИДЕО)

3 Юли, 2026 16:31 493 8

  • сватба-
  • ритуал-
  • традиция-
  • мексико-
  • кмет-
  • сан педро уамелула

Мексиканският град спазва необичайната традиция от векове

Ритуалът беше спазен: Мексикански кмет се ожени за крокодил (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кметът на мексиканския град Сан Педро Уамелула в щата Оахака отново сключи символичен брак с женски кайман в рамките на вековен ритуал, който местната общност свързва с плодородие, дъжд, добър риболов и благополучие.

Церемонията се проведе на 30 юни и събра жители на града по улиците, където влечугото, облечено като булка, беше носено на ръце под звуците на традиционна музика. Женският кайман, наречен Ана Синтия Рамирес Аумада, беше пременен в сватбена рокля и украсен с цветя, а устата му беше завързана като предпазна мярка.

Необичайният ритуал не е граждански брак, а символична церемония, която според местната традиция представя съюза между хората, природата и божественото. Кайманът е възприеман като образ на „принцеса“ и като въплъщение на Майката земя, а кметът участва в церемонията като представител на общността.

Традицията в Сан Педро Уамелула се свързва с предиспанските вярвания на местните общности чонтал и уаве в Оахака. Според разпространеното предание символичният брак напомня за съюз между владетели на две съседни общности, който сложил край на конфликт и донесъл мир. Днес ритуалът се изпълнява като молба за хармония, изобилие и защита на поминъка.

В района риболовът и земеделието остават важна част от местната идентичност, затова церемонията се приема не просто като атракция за туристи и медии, а като общностен акт. Жителите вярват, че съюзът между кмета и „булката“ кайман измолва благословия за морето, реколтата и спокойствието на града.

Празникът обикновено продължава няколко дни и съчетава коренни вярвания с католически елементи, характерни за много общности в южно Мексико. Кайманът се преоблича в различни традиционни одежди, преминава през улиците, посещава домове, а накрая церемонията завършва с танци, музика и символична целувка от кмета.

Макар кадрите от „сватбата“ всяка година да обикалят световните медии заради необичайния си вид, за жителите на Сан Педро Уамелула ритуалът е част от културната памет на града. Той показва как древни представи за природата, властта и общността продължават да съществуват в съвременен мексикански контекст.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека да пиша

    8 0 Отговор
    Тука в България е пълно с крокадили и хипопотами.

    Коментиран от #3

    16:32 03.07.2026

  • 2 Да попитам

    7 0 Отговор
    Събинче ,ти си кашалот ,нали ма!?

    Коментиран от #4

    16:32 03.07.2026

  • 3 А аз да напиша

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Нека да пиша":

    Както и с мъже, женени за каймани.🐊

    16:34 03.07.2026

  • 4 пръц

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Да попитам":

    Не бе медуза е от най-отровните .

    16:34 03.07.2026

  • 5 Ех, че тарикат

    3 0 Отговор
    Младо кайманче, не дрът крокодил. Горчиво!

    16:39 03.07.2026

  • 6 авантгард

    3 0 Отговор
    Ей това е корав мъж.
    Ние тук борим разни псевдо-крокодили, а той - истински!

    Коментиран от #8

    16:39 03.07.2026

  • 7 Ние тука си падаме

    0 0 Отговор
    по вучките и кучките, че и лисичките.

    16:55 03.07.2026

  • 8 Аа ,не са псевдо , не са !

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "авантгард":

    И аз съм свързан в съюз със "символа на божественото" и смятам да се кандидатирам за кмет пък каквото стане. То по-лошо няма как да е..

    16:56 03.07.2026