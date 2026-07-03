Ритуалът беше спазен: Мексикански кмет се ожени за крокодил (ВИДЕО)

Кметът на мексиканския град Сан Педро Уамелула в щата Оахака отново сключи символичен брак с женски кайман в рамките на вековен ритуал, който местната общност свързва с плодородие, дъжд, добър риболов и благополучие.
Церемонията се проведе на 30 юни и събра жители на града по улиците, където влечугото, облечено като булка, беше носено на ръце под звуците на традиционна музика. Женският кайман, наречен Ана Синтия Рамирес Аумада, беше пременен в сватбена рокля и украсен с цветя, а устата му беше завързана като предпазна мярка.
Необичайният ритуал не е граждански брак, а символична церемония, която според местната традиция представя съюза между хората, природата и божественото. Кайманът е възприеман като образ на „принцеса“ и като въплъщение на Майката земя, а кметът участва в церемонията като представител на общността.
. Las comunidades y sus tradiciones .— Carolina Jiménez (@fotograf1ca) July 3, 2026
En San Pedro #Huamelula, en la Costa de #Oaxaca, el edil se casa con la “Niña Princesa” (una largarta joven), para renovar una tradición ancestral.
➡️ https://t.co/k5u9ZJqo5Y pic.twitter.com/uT5qqXMi8v
Традицията в Сан Педро Уамелула се свързва с предиспанските вярвания на местните общности чонтал и уаве в Оахака. Според разпространеното предание символичният брак напомня за съюз между владетели на две съседни общности, който сложил край на конфликт и донесъл мир. Днес ритуалът се изпълнява като молба за хармония, изобилие и защита на поминъка.
В района риболовът и земеделието остават важна част от местната идентичност, затова церемонията се приема не просто като атракция за туристи и медии, а като общностен акт. Жителите вярват, че съюзът между кмета и „булката“ кайман измолва благословия за морето, реколтата и спокойствието на града.
A Mexican mayor symbolically marries a female caiman every year in San Pedro Huamelula— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 2, 2026
The ritual has been practiced for more than 230 years and is believed to bring abundance, good harvests, successful fishing, peace and prosperity to the community pic.twitter.com/gZtgcU8X41
Празникът обикновено продължава няколко дни и съчетава коренни вярвания с католически елементи, характерни за много общности в южно Мексико. Кайманът се преоблича в различни традиционни одежди, преминава през улиците, посещава домове, а накрая церемонията завършва с танци, музика и символична целувка от кмета.
Макар кадрите от „сватбата“ всяка година да обикалят световните медии заради необичайния си вид, за жителите на Сан Педро Уамелула ритуалът е част от културната памет на града. Той показва как древни представи за природата, властта и общността продължават да съществуват в съвременен мексикански контекст.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека да пиша
Коментиран от #3
16:32 03.07.2026
2 Да попитам
Коментиран от #4
16:32 03.07.2026
3 А аз да напиша
До коментар #1 от "Нека да пиша":Както и с мъже, женени за каймани.🐊
16:34 03.07.2026
4 пръц
До коментар #2 от "Да попитам":Не бе медуза е от най-отровните .
16:34 03.07.2026
5 Ех, че тарикат
16:39 03.07.2026
6 авантгард
Ние тук борим разни псевдо-крокодили, а той - истински!
Коментиран от #8
16:39 03.07.2026
7 Ние тука си падаме
16:55 03.07.2026
8 Аа ,не са псевдо , не са !
До коментар #6 от "авантгард":И аз съм свързан в съюз със "символа на божественото" и смятам да се кандидатирам за кмет пък каквото стане. То по-лошо няма как да е..
16:56 03.07.2026