Ритуалът беше спазен: Мексикански кмет се ожени за крокодил (ВИДЕО)

Кметът на мексиканския град Сан Педро Уамелула в щата Оахака отново сключи символичен брак с женски кайман в рамките на вековен ритуал, който местната общност свързва с плодородие, дъжд, добър риболов и благополучие.

Церемонията се проведе на 30 юни и събра жители на града по улиците, където влечугото, облечено като булка, беше носено на ръце под звуците на традиционна музика. Женският кайман, наречен Ана Синтия Рамирес Аумада, беше пременен в сватбена рокля и украсен с цветя, а устата му беше завързана като предпазна мярка.

Необичайният ритуал не е граждански брак, а символична церемония, която според местната традиция представя съюза между хората, природата и божественото. Кайманът е възприеман като образ на „принцеса“ и като въплъщение на Майката земя, а кметът участва в церемонията като представител на общността.

. Las comunidades y sus tradiciones .



En San Pedro #Huamelula, en la Costa de #Oaxaca, el edil se casa con la “Niña Princesa” (una largarta joven), para renovar una tradición ancestral.



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