Мадона издаде дългоочаквания си 15-и албум Confessions II

Мадона издаде петнадесетия си студиен албум „Confessions II“ и отново насочи вниманието към мястото, от което започва голяма част от легендата ѝ: дансинга. Проектът излезе на 3 юли 2026 г. и е замислен като продължение на „Confessions on a Dance Floor“ от 2005 г., един от най-успешните и разпознаваеми албуми в по-късната ѝ кариера, съобщи Reuters.

Новата плоча съдържа 16 денс-поп композиции и връща Мадона към съвместната работа със Стюарт Прайс, продуцент и съавтор на оригиналния „Confessions on a Dance Floor“. Завръщането на Прайс не е само носталгичен жест към феновете. То подсказва и ясен творчески избор: вместо да преследва краткотрайни тенденции, 67-годишната поп икона се обръща към клубната култура, електронната музика и формата на албума като непрекъснато преживяване.

В „Confessions II“ участват още Мартин Гарикс, Cirkut и Андрю Уат, а сред гост изпълнителите са Сабрина Карпентър, белгийската звезда Стромае и дъщерята на Мадона, Лола Леон. Официалните кредитни данни към албума потвърждават и по-широка авторска и продуцентска рамка, включваща колаборации с Feid, Tainy, Mirwais и Arca в отделни песни и версии на проекта.

Албумът е придружен от 10-минутния музикален филм „Confessions II – The Film“, режисиран от творческия колектив TORSO. Този визуален ход продължава дългогодишната стратегия на Мадона да мисли музиката си не само като звук, а като цялостен образ: хореография, мода, религиозни и клубни символи, сценично тяло и провокация. Reuters отбелязва, че проектът бележи и завръщането ѝ към Warner Records, както и първия ѝ студиен албум след „Madame X“ от 2019 г.

Контекстът е важен. Още през 2021 г. Мадона и Warner Music Group обявиха мащабно партньорство, обхващащо целия ѝ звукозаписен каталог. Това върна изпълнителката към компанията, с която е свързана голяма част от кариерата ѝ, и подготви почвата за нов етап в начина, по който наследството ѝ се преиздава, преосмисля и представя пред нова публика.

Първият „Confessions on a Dance Floor“ остава ключов ориентир. Албумът донесе на Мадона „Грами“ за най-добър денс/електронен албум през 2007 г., а според Guinness World Records оглавява класации в 40 държави. Тъкмо затова продължението носи по-голям риск от обикновено завръщане: то се сравнява не с произволен стар хит, а с една от най-успешните ѝ епохи.

Първите реакции показват, че рискът засега работи в нейна полза. Reuters обобщи, че Rolling Stone, Variety и The Guardian определят „Confessions II“ като най-добрия ѝ албум от две десетилетия. The Guardian вижда в проекта не просто ретро упражнение, а завръщане към различни пластове от историята на Мадона: ранната клубна сцена в Ню Йорк, електронната еуфория на 2005 г., по-интроспективните периоди от „Bedtime Stories“ и „Ray of Light“.

Pitchfork също подчертава, че голяма част от песните са изградени около ядрото Мадона–Стюарт Прайс, а не около механично наслагване на звездни имена. Изданието откроява влияния от acid house, French touch и 2-step, както и по-автобиографичния пласт в песни като „Danceteria“, която връща към ранните ѝ години в нюйоркските клубове, и „The Test“, записана с Лола Леон.

„People“ определя проекта като силно завръщане към денс музиката и отбелязва, че албумът започва с „I Feel So Free“, докато сред вече познатите песни са „Bring Your Love“ със Сабрина Карпентър и „Love Sensation“. Според изданието силата на „Confessions II“ е в това, че смесва препратки към няколко епохи от кариерата на Мадона, без да губи цялостност.

С „Confessions II“ Мадона отваря нова глава в разговора за собственото си наследство. Тя остава най-продаваната жена изпълнител според Guinness World Records, с приблизително 335 милиона продадени албума и сингли между 1983 г. и март 2015 г., но новият проект показва, че залогът вече не е само рекордите.