Адел изненада феновете си неприятно: Не обичам да пея напоследък (ВИДЕО)

Адел направи рядък публичен коментар за сина си Анджело, като разкри, че двамата са се сближили покрай общия си интерес към Формула 1. 38-годишната британска певица посети технологичния център на McLaren във Великобритания в ново видео, публикувано от отбора на 3 юли, и разговаря с главния изпълнителен директор Зак Браун, както и с пилотите Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Изпълнителката на „Hello“ обясни, че 13-годишният Анджело, когото има от брака с бившия си съпруг Саймън Конецки, проявява силен интерес към картинга. Този спорт често е първата стъпка за бъдещите пилоти във Формула 1, а при сина ѝ постепенно се превърнал в сериозна страст. Адел призна, че вместо просто да наблюдава интереса му отстрани, самата тя също се е увлякла по спорта.

„Синът ми много се интересува от картинг и подобни неща. Преди няколко години просто започна да пита за това и аз си казах: добре. Не познавам много тийнейджъри, които имат истинска страст, затова много се старая да го насърчавам. Той е обсебен, но и аз съм обсебена“, каза певицата.

Адел добави, че родителят трябва не само да подкрепя интересите на детето си, но и да се опита да ги разбере. По думите ѝ тя не е очаквала, че ще изгради толкова силна връзка с почти 14-годишния си син чрез спорт, за който двамата вече дори спорят по отношение на пилоти и състезания. Певицата определи това като неочакван, но ценен начин да общува с момче тийнейджър през 2026 г.

По време на посещението в McLaren Адел разговаря и с Ландо Норис, който я попита дали все още изпитва удоволствие от пеенето. Тя призна, че вече не пее често, но в неформалната атмосфера демонстрира чувство за хумор, като изпя няколко реда от „...Baby One More Time“ на Бритни Спиърс, докато пробва комуникационни слушалки, използвани в моторните спортове.

Разговорът засегна и отношението ѝ към славата. Адел заяви, че продължава да приема за почти нереално факта, че професията ѝ е да бъде певица. Тя разказа, че като млада е искала да работи в A&R сектора, където се откриват и развиват нови музикални таланти, а не е очаквала самата тя да бъде артистът в центъра на вниманието.

„Знаех, че съм много добра с музиката, затова мислех, че ще бъда добра в откриването на нови таланти“, казва тя. Певицата, израснала в лондонския квартал Тотнъм, допълни, че е смятала подобна международна кариера за почти невъзможна. Адел отново призна, че публичната страна на славата остава трудна за нея и че често се опитва да гледа на необичайния си професионален път с чувство за дистанция и самоирония.

Адел е сред най-успешните изпълнителки на своето поколение. По официални данни на Recording Academy тя има 16 награди „Грами“ и 25 номинации, включително отличия за „Easy On Me“, „Hello“, „25“ и „21“.

Появата ѝ в McLaren идва на фона на засилен интерес на певицата към Формула 1. Според People тя е присъствала на Гран при на САЩ през 2025 г. и е посетила бокса на Mercedes-AMG PETRONAS, където е позирала с пилотите Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

В същия контекст стои и разговорът ѝ с Ландо Норис. Британският пилот на McLaren спечели световната титла във Формула 1 през 2025 г., като това беше първата му шампионска титла и важен успех за отбора.

Паралелно с редките коментари на Адел за сина ѝ, личният ѝ живот отново привлече внимание и заради интервю на партньора ѝ Рич Пол. Спортният агент, с когото певицата е свързвана публично от 2021 г., разказа в подкаста „Glass Half Full“ на Крейг Мелвин, че двамата са се запознали чрез приятел и отношенията им са се развили постепенно, след поредица от срещи в общ социален кръг.

Адел потвърди годежа си с Рич Пол през август 2024 г. по време на концерт в Мюнхен, когато отговори на шеговито предложение за брак от фен с думите, че вече се омъжва.

Певицата и преди е говорила открито за желанието си отново да стане майка. По време на свое шоу тя е споделяла, че записва в телефона си имена, които харесва за бъдещо дете, като е посочвала варианти като Parker, Spencer и Ray. Въпреки интереса към личния ѝ живот, Адел продължава да пази семейството си от прекомерна публичност, а коментарите ѝ за Анджело остават сравнително редки.