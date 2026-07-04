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Адел изненада феновете си неприятно: Не обичам да пея напоследък (ВИДЕО)

Адел изненада феновете си неприятно: Не обичам да пея напоследък (ВИДЕО)

4 Юли, 2026 17:59 585 7

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Певицата се отдръпна от сцената през последните месеци след продължително турне

Адел изненада феновете си неприятно: Не обичам да пея напоследък (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Адел направи рядък публичен коментар за сина си Анджело, като разкри, че двамата са се сближили покрай общия си интерес към Формула 1. 38-годишната британска певица посети технологичния център на McLaren във Великобритания в ново видео, публикувано от отбора на 3 юли, и разговаря с главния изпълнителен директор Зак Браун, както и с пилотите Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Изпълнителката на „Hello“ обясни, че 13-годишният Анджело, когото има от брака с бившия си съпруг Саймън Конецки, проявява силен интерес към картинга. Този спорт често е първата стъпка за бъдещите пилоти във Формула 1, а при сина ѝ постепенно се превърнал в сериозна страст. Адел призна, че вместо просто да наблюдава интереса му отстрани, самата тя също се е увлякла по спорта.

„Синът ми много се интересува от картинг и подобни неща. Преди няколко години просто започна да пита за това и аз си казах: добре. Не познавам много тийнейджъри, които имат истинска страст, затова много се старая да го насърчавам. Той е обсебен, но и аз съм обсебена“, каза певицата.

Адел добави, че родителят трябва не само да подкрепя интересите на детето си, но и да се опита да ги разбере. По думите ѝ тя не е очаквала, че ще изгради толкова силна връзка с почти 14-годишния си син чрез спорт, за който двамата вече дори спорят по отношение на пилоти и състезания. Певицата определи това като неочакван, но ценен начин да общува с момче тийнейджър през 2026 г.

По време на посещението в McLaren Адел разговаря и с Ландо Норис, който я попита дали все още изпитва удоволствие от пеенето. Тя призна, че вече не пее често, но в неформалната атмосфера демонстрира чувство за хумор, като изпя няколко реда от „...Baby One More Time“ на Бритни Спиърс, докато пробва комуникационни слушалки, използвани в моторните спортове.

Разговорът засегна и отношението ѝ към славата. Адел заяви, че продължава да приема за почти нереално факта, че професията ѝ е да бъде певица. Тя разказа, че като млада е искала да работи в A&R сектора, където се откриват и развиват нови музикални таланти, а не е очаквала самата тя да бъде артистът в центъра на вниманието.

„Знаех, че съм много добра с музиката, затова мислех, че ще бъда добра в откриването на нови таланти“, казва тя. Певицата, израснала в лондонския квартал Тотнъм, допълни, че е смятала подобна международна кариера за почти невъзможна. Адел отново призна, че публичната страна на славата остава трудна за нея и че често се опитва да гледа на необичайния си професионален път с чувство за дистанция и самоирония.

Адел е сред най-успешните изпълнителки на своето поколение. По официални данни на Recording Academy тя има 16 награди „Грами“ и 25 номинации, включително отличия за „Easy On Me“, „Hello“, „25“ и „21“.

Публикация, споделена от McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@mclarenf1)

Появата ѝ в McLaren идва на фона на засилен интерес на певицата към Формула 1. Според People тя е присъствала на Гран при на САЩ през 2025 г. и е посетила бокса на Mercedes-AMG PETRONAS, където е позирала с пилотите Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели.

В същия контекст стои и разговорът ѝ с Ландо Норис. Британският пилот на McLaren спечели световната титла във Формула 1 през 2025 г., като това беше първата му шампионска титла и важен успех за отбора.

Паралелно с редките коментари на Адел за сина ѝ, личният ѝ живот отново привлече внимание и заради интервю на партньора ѝ Рич Пол. Спортният агент, с когото певицата е свързвана публично от 2021 г., разказа в подкаста „Glass Half Full“ на Крейг Мелвин, че двамата са се запознали чрез приятел и отношенията им са се развили постепенно, след поредица от срещи в общ социален кръг.

Адел потвърди годежа си с Рич Пол през август 2024 г. по време на концерт в Мюнхен, когато отговори на шеговито предложение за брак от фен с думите, че вече се омъжва.

Певицата и преди е говорила открито за желанието си отново да стане майка. По време на свое шоу тя е споделяла, че записва в телефона си имена, които харесва за бъдещо дете, като е посочвала варианти като Parker, Spencer и Ray. Въпреки интереса към личния ѝ живот, Адел продължава да пази семейството си от прекомерна публичност, а коментарите ѝ за Анджело остават сравнително редки.


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