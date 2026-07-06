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Как да изберем най-подходящото място на плажа: Наръчник за перфектното лято

Как да изберем най-подходящото място на плажа: Наръчник за перфектното лято

6 Юли, 2026 07:18 818 14

  • място на плажа-
  • лято

Открийте баланса между сянката, шума и морския бриз за максимален комфорт

Как да изберем най-подходящото място на плажа: Наръчник за перфектното лято - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Повечето плажуващи избират локацията си на пясъка на абсолютно случаен принцип – просто спират там, където видят свободно пространство. Според експертите по туризъм и плажна безопасност обаче, правилната стратегическа позиция може изцяло да промени преживяването ви и да ви спести редица неудобства като изгаряния, пясък в храната или постоянно местене на чадъра.

За да си осигурите максимален комфорт, трябва да вземете предвид няколко ключови фактора преди да разпънете хавлията.

1. Златната среда: Дистанция от водата

Разполагането на първа линия до морето изглежда изкушаващо, но крие сериозни рискове. Приливите и вълните от преминаващи плавателни съдове могат бързо да наводнят нещата ви. От друга страна, последната линия (близо до алеята или дюните) е най-гореща, тъй като там липсва разхлаждащият морски бриз. Идеалното място е в т.нар. „средна зона“ – достатъчно далеч от водата, за да сте на сухо, и достатъчно близо, за да стигате бързо до прохладата на морето.

2. Съобразете се с движението на слънцето

Ако планирате да останете през целия ден, огледайте се за естествени ориентири. Големите скали или крайбрежните дървета осигуряват прекрасна естествена сянка в ранния следобед, когато слънцето е най-опасно. Ако разчитате само на собствен чадър, позиционирайте го така, че да можете да го въртите лесно спрямо движението на слънцето от изток на запад.

3. Посоката на вятъра е от ключово значение

Винаги обръщайте гръб на вятъра. Ако вятърът духа от морето към сушата, разположете чадъра си под лек наклон напред (срещу него), за да не го издуха. Важно правило: никога не опъвайте хавлията си точно зад високи паравани или заведения, тъй като около тях се образуват въздушни вихри, които ще ви засипят с пясък.

4. Шум или спокойствие?

Близостта до спасителния пост гарантира сигурност, особено ако сте с деца, но тези зони обикновено са най-шумни и пренаселени. Същото важи и за местата около плажните барове и водните атракционни пунктове. Ако търсите релакс, изберете зоната между два спасителни поста – там трафикът от хора е най-малък.

5. Логистиката с удобствата

Ако сте с малки деца, близостта до медицински пункт и тоалетни е приоритет №1. Носете леки обувки, тъй като следобедният пясък става изключително горещ и преходът от 100 метра до най-близкото заведение може да бъде болезнен.

Следващият път, когато стъпите на плажа, отделете две минути за оглед на терена. Правилното планиране отнема секунди, но гарантира спокойствие през целия ден.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 1 Отговор
    първо отидете в гьрция

    Коментиран от #5

    07:19 06.07.2026

  • 2 Лоши

    4 0 Отговор
    Съвети! Най важното е да се позиционирате близо до кръчмата на плажа!

    07:21 06.07.2026

  • 3 авантгард

    3 0 Отговор
    Снимката е идеален ориентир къде е най-приятното място на плажа.
    Останалите съвети са алабала.

    07:21 06.07.2026

  • 4 Стас

    2 0 Отговор
    Най-подходящото място на плажа е до висока част от спускаща се планина и където пясъкът е чист и блестящ.

    07:22 06.07.2026

  • 5 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Лапай кочано пейзан

    Коментиран от #12

    07:23 06.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Щукар

    0 0 Отговор
    Ако около вас, на плажа има жени с бански на лентички,няма да си почивате. Определено.

    07:25 06.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Венелиноооооо, знаеш ли колко е ПРИЛИВЪТ в Черно море 🤔❓🤔❓🤔❓
    Това да не ти е Мон сен Мишел ❗😉

    07:27 06.07.2026

  • 10 майстор

    2 0 Отговор
    Ще се мушна при тия,двете на плажа.

    07:30 06.07.2026

  • 11 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Единственото и най-важно е да сме далеч от бетономорието. Както и да се позиционирате по плажовете в Испания, Италия, Франция, Гърция, Кипър или Турция е по-добре и по-качествено от алибеговчетата с инитиращите продукти

    07:36 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Шамандура

    3 0 Отговор
    По-скоро трябва да намерите плаж, на който почти няма хора. Без мазут, коли бактерии, концесионери, селяни, простаци,мутри, спасители и други вредители.

    07:41 06.07.2026

  • 14 бай гларус

    1 0 Отговор
    Как да си изберем най-подходящота дашна кака на плажа

    08:29 06.07.2026