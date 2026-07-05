Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха любовни кадри от морския бряг (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Пламен Димов продължават да доказват на феновете си, че истинската любов съществува и изглежда носи щастие. Актрисата сподели романтични кадри с любимия си, на които двамата се наслаждават на лятото край морския бряг, споделят празнично настроение и се усмихват широко.

„Фестивно ни е“, написа Радина към снимките с актьора. Те не споделят къде точно се радват на слънчевите лъчи, но като нищо подобно на десетки родни звезди да са се отправили към съседна Гърция.

На някои от кадрите артистката на Народния театър позира в ефирна бяла рокля край морето, а палмите и ресторантската обстановка зад нея придават още повече романтика към летните фотоси. На други кадри Радина е прегърнала Пламен, с когото сияят от щастие.

Почивните снимки на Радина Кърджилова и Пламен Димов бързо зарадваха интернет потребителите, които не спират да ги удостояват не само с внимание, но и с пожелания да продължават да процъфтяват така и да се обичат още по-силно.