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Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха любовни кадри от морския бряг (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха любовни кадри от морския бряг (СНИМКИ)

5 Юли, 2026 10:26 939 10

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  • море-
  • почивка

Влюбената двойка се радва на лятото край брега

Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха любовни кадри от морския бряг (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов продължават да доказват на феновете си, че истинската любов съществува и изглежда носи щастие. Актрисата сподели романтични кадри с любимия си, на които двамата се наслаждават на лятото край морския бряг, споделят празнично настроение и се усмихват широко.

„Фестивно ни е“, написа Радина към снимките с актьора. Те не споделят къде точно се радват на слънчевите лъчи, но като нищо подобно на десетки родни звезди да са се отправили към съседна Гърция.

На някои от кадрите артистката на Народния театър позира в ефирна бяла рокля край морето, а палмите и ресторантската обстановка зад нея придават още повече романтика към летните фотоси. На други кадри Радина е прегърнала Пламен, с когото сияят от щастие.

Почивните снимки на Радина Кърджилова и Пламен Димов бързо зарадваха интернет потребителите, които не спират да ги удостояват не само с внимание, но и с пожелания да продължават да процъфтяват така и да се обичат още по-силно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 деян отвеса

    5 1 Отговор
    баджанака явно е твърд все още

    10:34 05.07.2026

  • 2 Тарикати аркашки

    6 0 Отговор
    Българските артисти и певци постоянно са по софри и по курорти с любовници! И постоянно квичат, че държавата не ги обгрижвала.
    "Аркашка" е Актьор, обикновено провинциален или с бохемски начин на живот; понякога се използва иронично за посредствен артист или комедиант.

    Коментиран от #7

    10:35 05.07.2026

  • 3 показаха любовни кадри от морския бряг

    7 0 Отговор
    с писарката която им правеше вятър

    10:39 05.07.2026

  • 4 Абе

    6 0 Отговор
    И малко песок у газето.

    10:45 05.07.2026

  • 5 Рахман

    5 1 Отговор
    Деян Донков и разби предницата на нововлюбената.

    Коментиран от #6, #9

    10:45 05.07.2026

  • 6 Абе

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рахман":

    Он и заднио деференциал лопа.

    10:50 05.07.2026

  • 7 мнение

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тарикати аркашки":

    След години почват да се жалват, че им е ниска пенсията. За по-висока пенсия се ходи на работа всеки ден от 8 до 17 часа и не може да се правиш на бохем, а слушаш и изпълняваш.

    10:54 05.07.2026

  • 8 Механик

    4 0 Отговор
    Ох, лелееее.. подмокрих се от умиление.
    Дано и други неизвестни нищоправци си платят, за да пишете и за тях. Искам още да се подмокрям.

    10:58 05.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Рахман":

    Бат Рахмане, ти мани дет и разбили предницата. Там е нищо. Ама ако са и разбили и дзадницата, може да почне да и изпуска дзадната семеринга на коляновия вал. Ша зацапа диска на съединителя и ша замирише на феродо.

    11:01 05.07.2026

  • 10 Тази суетна женичка

    2 0 Отговор
    Не кандиса да се хвали
    Кой изобщо се интересува от нея
    Смрад

    11:20 05.07.2026