Радина Кърджилова и Пламен Димов показаха любовни кадри от морския бряг (СНИМКИ)

Радина Кърджилова и Пламен Димов продължават да доказват на феновете си, че истинската любов съществува и изглежда носи щастие. Актрисата сподели романтични кадри с любимия си, на които двамата се наслаждават на лятото край морския бряг, споделят празнично настроение и се усмихват широко.
„Фестивно ни е“, написа Радина към снимките с актьора. Те не споделят къде точно се радват на слънчевите лъчи, но като нищо подобно на десетки родни звезди да са се отправили към съседна Гърция.
На някои от кадрите артистката на Народния театър позира в ефирна бяла рокля край морето, а палмите и ресторантската обстановка зад нея придават още повече романтика към летните фотоси. На други кадри Радина е прегърнала Пламен, с когото сияят от щастие.
Почивните снимки на Радина Кърджилова и Пламен Димов бързо зарадваха интернет потребителите, които не спират да ги удостояват не само с внимание, но и с пожелания да продължават да процъфтяват така и да се обичат още по-силно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 деян отвеса
10:34 05.07.2026
2 Тарикати аркашки
"Аркашка" е Актьор, обикновено провинциален или с бохемски начин на живот; понякога се използва иронично за посредствен артист или комедиант.
Коментиран от #7
10:35 05.07.2026
3 показаха любовни кадри от морския бряг
10:39 05.07.2026
4 Абе
10:45 05.07.2026
5 Рахман
Коментиран от #6, #9
10:45 05.07.2026
6 Абе
До коментар #5 от "Рахман":Он и заднио деференциал лопа.
10:50 05.07.2026
7 мнение
До коментар #2 от "Тарикати аркашки":След години почват да се жалват, че им е ниска пенсията. За по-висока пенсия се ходи на работа всеки ден от 8 до 17 часа и не може да се правиш на бохем, а слушаш и изпълняваш.
10:54 05.07.2026
8 Механик
Дано и други неизвестни нищоправци си платят, за да пишете и за тях. Искам още да се подмокрям.
10:58 05.07.2026
9 ВЕСЕЛЯК
До коментар #5 от "Рахман":Бат Рахмане, ти мани дет и разбили предницата. Там е нищо. Ама ако са и разбили и дзадницата, може да почне да и изпуска дзадната семеринга на коляновия вал. Ша зацапа диска на съединителя и ша замирише на феродо.
11:01 05.07.2026
10 Тази суетна женичка
Кой изобщо се интересува от нея
Смрад
11:20 05.07.2026