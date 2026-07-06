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Денис Ризов: В България се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка (ВИДЕО)

Денис Ризов: В България се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка (ВИДЕО)

6 Юли, 2026 12:59 1 707 42

  • денис ризов-
  • българия-
  • сащ-
  • америка-
  • живот-
  • ахат

Музикантът сподели пред Лора Крумова, че е симпатизирал на Доналд Тръмп

Денис Ризов: В България се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка (ВИДЕО) - 1
Кадър: NOVA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Музикантът от "Ахат“ и продуцент Денис Ризов сподели, че след повече от три десетилетия между България и САЩ днес усеща живота у нас като по-спокоен. Той разказа, че за първи път заминава за Америка през 1993 г., но никога не е прекъсвал връзката си с България.

"Като ми писне тук, отивам там. Като ми писне там, идвам тук“, каза Ризов пред Лора Крумова в студиото на "На фокус".

По думите му Америка, която някога е била символ на възможности, днес изглежда различно. Денис Ризов призна, че е бил привърженик на консервативната политика и е подкрепял първия мандат на Доналд Тръмп, но сега е разочарован. "Първият Тръмп и вторият Тръмп нямат нищо общо. В момента нищо не работи според мен“, коментира той.

Китаристът не пропусна да сравни САЩ с голяма компания с огромни дългове и заяви, че проблемите там са по-дълбоки и по-трудни за решаване от тези в България.

"Тук се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка. Нашите кризи са малки“, категоричен е бившият съпруг на Наталия Симеонова.

Според него България се развива в правилна посока, въпреки политическите трусове и корупционните проблеми. Денис смята, че страните от Източна Европа имат предимство, защото вече познават механизмите на авторитарните режими.

"Ние сме го преживели това и много по-добре знаем за какво става дума", допълни той.

Музикантът разказа и за проектите си, свързани с читалищата. Идеята му е да използва техника, донесена от Америка, за да подпомага развитието на културни и образователни центрове в страната. "Читалищата са типично българско нещо и са важни за държавата“, подчерта Ризов.

Той допълни, че в момента работи по концепция за развитието им през следващите десетилетия. По думите му целта не е комерсиална, а свързана с това да бъде оставено наследство за децата и младите хора.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    51 7 Отговор
    Американската мечта умря.

    Коментиран от #41

    13:00 06.07.2026

  • 2 Не се

    37 5 Отговор
    Изкъпа и въведе във вод този рок дядка.

    13:03 06.07.2026

  • 3 честен ционист

    36 5 Отговор
    Ако си гербаджия хич няма да е спокоен животът за напред.

    13:03 06.07.2026

  • 4 реалноста

    50 3 Отговор
    в България се живее добре,ако имаш пари ,собствен бизнес и подходящи приятели политици,иначе обратно в сащ за пари!

    13:04 06.07.2026

  • 5 покруса

    42 8 Отговор
    В България се живее по-спокойно и по-щастливо, ако имаш доста пари. Иначе ще преглъщаш на сухо.Животът в България стана най-скъпият в Европа,като й натресоха това евро!

    Коментиран от #26

    13:05 06.07.2026

  • 6 фййфбг

    22 2 Отговор
    човек който симпатизира на ДТ явно не живее в реалността.
    и тук ако си изберем ДТ ще кажем че в пустинята се живее по спокойно и по-щастливо.

    явно и този милионер е от самозабравилите се...

    13:06 06.07.2026

  • 7 хехе

    21 0 Отговор
    Що бе нали "миротвореца" ще направи обора отново велик даже тия дни рече, че златния вак тепърва предстои.

    13:06 06.07.2026

  • 8 Стига бе!

    28 6 Отговор
    А защо едно време този индивит и други подобни викаха, че в Америка е по-добре и крякаха и скачаха по площадите?

    13:07 06.07.2026

  • 9 Той пък онкри

    11 4 Отговор
    Америка
    Добре че я остави тая кифла глупава

    13:08 06.07.2026

  • 10 Като

    13 3 Отговор
    Толкова му харесва Америка, и Дончо, какво прави в България. Или няма документи за пред любимите агенти на донито

    13:12 06.07.2026

  • 11 Тихомир Шумов

    8 2 Отговор
    Тихо, без много Шум

    13:12 06.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Коя е тази

    19 3 Отговор
    застаряваща грозна леля?

    Коментиран от #20, #29, #30

    13:17 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Исторически парк

    18 7 Отговор
    Никой вече не ще в западналия запад

    13:24 06.07.2026

  • 23 ШшшшшшТ

    14 4 Отговор
    Тихо, бе! Представяш ли си, ако американците научат тази истина? Ще се напълним с всякаква паплач по гени и цвят.

    Коментиран от #27

    13:27 06.07.2026

  • 24 Летец Пешеходец

    12 13 Отговор
    При Мунчо Боташков, ще живеем "много добре". Особено прошляците-русофили, които го избраха. Тези безполезни, никому ненужни загубеняци си вкараха такъв автогол, че тепърва ще си блъскат кухите чутури в стената от яд. Вместо "светло бъдеще", ще получат още по- високи данъци, цени, инфлация, стагнация, безработица и прочие "придобивки". Ще продължат да се въргалят в тинята и да ровят по боклуците, както досега. Новото лице на Олигархията, въобще не се интересува от тези смотаняци, а как да уреди с високи заплати ченгесарската групичка около него.

    Коментиран от #35, #36

    13:31 06.07.2026

  • 25 Рокаджия

    10 6 Отговор
    Да си стои тук при чалгата и подменената култура и ценностна система. Много хора живеещи в чужбина запяват тази песен, когато са изгубили връзка с реалностите, само че като се върнат, почват да се будят отвити.

    13:39 06.07.2026

  • 26 Ами

    12 7 Отговор

    До коментар #5 от "покруса":

    всъщност грешиш. Аз имам повеч от достатъчно пари, еле пък за стандарта в България, и въпреки това никога не бих е прибрал да живея там със семейството си. Прибирам се за по 1-2 седмици в годината максимум в София и повече не издържам. Ако не бяха бабата и дядото че искат да видят внуците, едва ли щях и да се прибирам. Българите които си живеят в България просто не разбират колко много неща не са ОК и ги приемат за нормални. А те не са нормални. Успех на тоя рокер, но според мен нещо го е закъсал в САЩ иначе нямаше да се връща.

    13:44 06.07.2026

  • 27 Няма

    10 3 Отговор

    До коментар #23 от "ШшшшшшТ":

    опасност. Никой там не е чувал за България. Даже като кажеш България и си мислят че е някакво странно произношение на "Унгария" и първата им реакция е: там е много студено, нали?

    13:46 06.07.2026

  • 28 Айде бе

    11 5 Отговор
    За какви ,, авъоритарни режими в Източна европа,, плещи този. ? Имало ги е, но къде СЕГА ги има и въьможно ли е изобщо в днешния свят, биьейки в обща европс, да се установи такъв режим. Инфантил, не познаеа Българив, баща му коомуниста му осигури богато съществуване със земите около София за поколения

    13:46 06.07.2026

  • 29 Сила

    9 8 Отговор

    До коментар #13 от "Коя е тази":

    Леля Денка от Петърч , продава зеле и картофи на сергия на Кооперативния в Люлин ....
    Има сестра Наталка Мазната , тя придава овча лой и създърма на Женския ...

    13:46 06.07.2026

  • 30 Точно така

    13 3 Отговор

    До коментар #13 от "Коя е тази":

    И аз това исках да кажа. Наистина прилича на застаряваща жена. Може би, ако не се боядисват тези пирги ще изглежда по мъжествено. При всички положения ще подобри много общото си излъчване ако се подстриже и среше.

    Коментиран от #31

    13:48 06.07.2026

  • 31 Така така

    7 7 Отговор

    До коментар #30 от "Точно така":

    Спомени от комунизма, който тук не си е отивал вече 82 години!

    13:54 06.07.2026

  • 32 Блез Паскал

    5 6 Отговор
    Определено съм съгласен с Денис Ризов, че в България се живее Много по-спокойно и по-щастливо, отколкото във великата Америка!
    Днешната Америка Няма нищо общо с Представите от книги, разкази и филми на хората за САЩ.
    Живял съм във Филаделфия, Ню Йорк, Вашингтон Д.С. Бангор Мейн и Атланта.
    Благодаря ти Америка!!!

    Коментиран от #39

    14:10 06.07.2026

  • 33 Пламен

    7 3 Отговор
    В бг, спокойно и щастливо живеят мошенниците и престъпниците

    Коментиран от #42

    14:18 06.07.2026

  • 34 клуб хоремаг евроатлантическа психодесня

    6 2 Отговор
    Елена Поптодорова майка ли му е?Много си приличат.

    14:19 06.07.2026

  • 35 ти си пешак безакълен

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Летец Пешеходец":

    Много си се се постарал с минималните си ментални способности да събереш всичко, което са ти продиктували срещу премиера Радев. ТОЧНО ТАКА СА ОТКРОЯВА колко неадекватен си и работиш на практика в негова полза.

    14:20 06.07.2026

  • 36 Тъп Пожарникар!

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Летец Пешеходец":

    При Боко Крадеца живяха много добре само тъпите и крадливи Гербери, които го избраха.
    Тези безполезни, никому ненужни загубеняци Ни вкараха такъв автогол, че двадесет години си блъскаха кухите чутури в стената от яд.
    Вместо "светло бъдеще", което ни обешаваше Мутрата БорисоФ получихме още по- високи данъци, цени, инфлация, стагнация, безработица, Празна хазна и Унищожена Икономика.
    Освен това Престъпниа Борисов ни вкара в "клуба на Богатите" и така обрече цяла България на Бедност и Нищета, а народа мизерува тотално.
    БорисоФ принуди народа да се въргаля в тинята и да рови по боклуците.
    Дано Премиера Радев да Подобри състоянието на Икономиката и Народа на България!

    14:21 06.07.2026

  • 37 Да попитам

    3 0 Отговор
    Кой е този и защо трябва да му чета излиянията ?

    14:28 06.07.2026

  • 38 ТАКИ Дунаеца

    5 2 Отговор
    Тоя рошавия с турско руско име бе ПЕРАЧ на мръсните НАРКОпари на ВИС2

    14:29 06.07.2026

  • 39 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Блез Паскал":

    Живял си в Бусманци и Кочериново.

    14:31 06.07.2026

  • 40 Мдааа

    3 1 Отговор
    Този се прави на Алис Купър ама е доста далеч от него.

    14:31 06.07.2026

  • 41 Такаеда

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Убиха я крадците на детската дъга и човекоподобните пришълци от мизерният свят - точно както е погубебна и римската империя - с извращения и внос на нискочели работници.

    14:32 06.07.2026

  • 42 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Пламен":

    ТОЧНО !!!
    Рай за крадци и селски тарикати !!!

    14:35 06.07.2026