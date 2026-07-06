Денис Ризов: В България се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка (ВИДЕО)

Музикантът от "Ахат“ и продуцент Денис Ризов сподели, че след повече от три десетилетия между България и САЩ днес усеща живота у нас като по-спокоен. Той разказа, че за първи път заминава за Америка през 1993 г., но никога не е прекъсвал връзката си с България.
"Като ми писне тук, отивам там. Като ми писне там, идвам тук“, каза Ризов пред Лора Крумова в студиото на "На фокус".
По думите му Америка, която някога е била символ на възможности, днес изглежда различно. Денис Ризов призна, че е бил привърженик на консервативната политика и е подкрепял първия мандат на Доналд Тръмп, но сега е разочарован. "Първият Тръмп и вторият Тръмп нямат нищо общо. В момента нищо не работи според мен“, коментира той.
Китаристът не пропусна да сравни САЩ с голяма компания с огромни дългове и заяви, че проблемите там са по-дълбоки и по-трудни за решаване от тези в България.
"Тук се живее по-спокойно и по-щастливо, отколкото в Америка. Нашите кризи са малки“, категоричен е бившият съпруг на Наталия Симеонова.
Според него България се развива в правилна посока, въпреки политическите трусове и корупционните проблеми. Денис смята, че страните от Източна Европа имат предимство, защото вече познават механизмите на авторитарните режими.
"Ние сме го преживели това и много по-добре знаем за какво става дума", допълни той.
Музикантът разказа и за проектите си, свързани с читалищата. Идеята му е да използва техника, донесена от Америка, за да подпомага развитието на културни и образователни центрове в страната. "Читалищата са типично българско нещо и са важни за държавата“, подчерта Ризов.
Той допълни, че в момента работи по концепция за развитието им през следващите десетилетия. По думите му целта не е комерсиална, а свързана с това да бъде оставено наследство за децата и младите хора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #41
13:00 06.07.2026
2 Не се
13:03 06.07.2026
3 честен ционист
13:03 06.07.2026
4 реалноста
13:04 06.07.2026
5 покруса
Коментиран от #26
13:05 06.07.2026
6 фййфбг
и тук ако си изберем ДТ ще кажем че в пустинята се живее по спокойно и по-щастливо.
явно и този милионер е от самозабравилите се...
13:06 06.07.2026
7 хехе
13:06 06.07.2026
8 Стига бе!
13:07 06.07.2026
9 Той пък онкри
Добре че я остави тая кифла глупава
13:08 06.07.2026
10 Като
13:12 06.07.2026
11 Тихомир Шумов
13:12 06.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Коя е тази
Коментиран от #20, #29, #30
13:17 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Исторически парк
13:24 06.07.2026
23 ШшшшшшТ
Коментиран от #27
13:27 06.07.2026
24 Летец Пешеходец
Коментиран от #35, #36
13:31 06.07.2026
25 Рокаджия
13:39 06.07.2026
26 Ами
До коментар #5 от "покруса":всъщност грешиш. Аз имам повеч от достатъчно пари, еле пък за стандарта в България, и въпреки това никога не бих е прибрал да живея там със семейството си. Прибирам се за по 1-2 седмици в годината максимум в София и повече не издържам. Ако не бяха бабата и дядото че искат да видят внуците, едва ли щях и да се прибирам. Българите които си живеят в България просто не разбират колко много неща не са ОК и ги приемат за нормални. А те не са нормални. Успех на тоя рокер, но според мен нещо го е закъсал в САЩ иначе нямаше да се връща.
13:44 06.07.2026
27 Няма
До коментар #23 от "ШшшшшшТ":опасност. Никой там не е чувал за България. Даже като кажеш България и си мислят че е някакво странно произношение на "Унгария" и първата им реакция е: там е много студено, нали?
13:46 06.07.2026
28 Айде бе
13:46 06.07.2026
29 Сила
До коментар #13 от "Коя е тази":Леля Денка от Петърч , продава зеле и картофи на сергия на Кооперативния в Люлин ....
Има сестра Наталка Мазната , тя придава овча лой и създърма на Женския ...
13:46 06.07.2026
30 Точно така
До коментар #13 от "Коя е тази":И аз това исках да кажа. Наистина прилича на застаряваща жена. Може би, ако не се боядисват тези пирги ще изглежда по мъжествено. При всички положения ще подобри много общото си излъчване ако се подстриже и среше.
Коментиран от #31
13:48 06.07.2026
31 Така така
До коментар #30 от "Точно така":Спомени от комунизма, който тук не си е отивал вече 82 години!
13:54 06.07.2026
32 Блез Паскал
Днешната Америка Няма нищо общо с Представите от книги, разкази и филми на хората за САЩ.
Живял съм във Филаделфия, Ню Йорк, Вашингтон Д.С. Бангор Мейн и Атланта.
Благодаря ти Америка!!!
Коментиран от #39
14:10 06.07.2026
33 Пламен
Коментиран от #42
14:18 06.07.2026
34 клуб хоремаг евроатлантическа психодесня
14:19 06.07.2026
35 ти си пешак безакълен
До коментар #24 от "Летец Пешеходец":Много си се се постарал с минималните си ментални способности да събереш всичко, което са ти продиктували срещу премиера Радев. ТОЧНО ТАКА СА ОТКРОЯВА колко неадекватен си и работиш на практика в негова полза.
14:20 06.07.2026
36 Тъп Пожарникар!
До коментар #24 от "Летец Пешеходец":При Боко Крадеца живяха много добре само тъпите и крадливи Гербери, които го избраха.
Тези безполезни, никому ненужни загубеняци Ни вкараха такъв автогол, че двадесет години си блъскаха кухите чутури в стената от яд.
Вместо "светло бъдеще", което ни обешаваше Мутрата БорисоФ получихме още по- високи данъци, цени, инфлация, стагнация, безработица, Празна хазна и Унищожена Икономика.
Освен това Престъпниа Борисов ни вкара в "клуба на Богатите" и така обрече цяла България на Бедност и Нищета, а народа мизерува тотално.
БорисоФ принуди народа да се въргаля в тинята и да рови по боклуците.
Дано Премиера Радев да Подобри състоянието на Икономиката и Народа на България!
14:21 06.07.2026
37 Да попитам
14:28 06.07.2026
38 ТАКИ Дунаеца
14:29 06.07.2026
39 Ха ха
До коментар #32 от "Блез Паскал":Живял си в Бусманци и Кочериново.
14:31 06.07.2026
40 Мдааа
14:31 06.07.2026
41 Такаеда
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Убиха я крадците на детската дъга и човекоподобните пришълци от мизерният свят - точно както е погубебна и римската империя - с извращения и внос на нискочели работници.
14:32 06.07.2026
42 Сила
До коментар #33 от "Пламен":ТОЧНО !!!
Рай за крадци и селски тарикати !!!
14:35 06.07.2026