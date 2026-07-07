Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Как да почистим мазута от кожата, ако ни изненада на плажа: Практични съвети за бързо реагиране

Как да почистим мазута от кожата, ако ни изненада на плажа: Практични съвети за бързо реагиране

7 Юли, 2026 08:14 1 025 16

  • мазут-
  • на плажа-
  • как да почистим-
  • съвети

Черните петна по тялото след плуване са неприятна изненада, но правилното действие с подръчни материали решава проблема бързо и без паника

Как да почистим мазута от кожата, ако ни изненада на плажа: Практични съвети за бързо реагиране - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летният сезон е в разгара си, но понякога морските вълни ни изненадват неприятно с остатъци от мазут или тежки горива, изхвърлени от кораби. Попадането на лепкавото черно вещество върху кожата или банския костюм предизвиква силен дискомфорт. Мазутът е нефтопродукт, който не се разтваря във вода, затова триенето с пясък или морска вода само влошава ситуацията и може да раздразни кожата.

Ето как ефективно и безопасно да премахнете мазута с подръчни средства:

Олио, зехтин или бебешко олио (Маслена база)

Мазутът се разтваря най-добре в други мазнини. Напоете обилно памучен тампон, кърпичка или парче плат с обикновено слънчогледово олио, зехтин или козметично бебешко олио. Нанесете върху петното и разтрийте нежно. Мазутът ще започне да се разлага и да се отделя от кожата. След това измийте мястото със сапун и топла вода.

Мазни кремове и вазелин

Ако разполагате с гъст плажен крем, слънцезащитно мляко или вазелин, те също вършат отлична работа. Нанесете дебел слой върху черното петно, изчакайте 2-3 минути, за да омекне мазутът, и избършете със суха салфетка.

Мокри кърпички

Бебешките мокри кърпички често съдържат лосиони и масла. Те са изключително удобни, ако сте още на плажа и нямате достъп течаща вода. Търкайте внимателно, докато пигментът изчезне.

Какво категорично да НЕ използвате

Бензин, ацетон или разредители за боя: Тези химикали преминават през кожата, причиняват тежки химически изгаряния и алергични реакции.

Груб пясък или камъни: Механичното търкане ще нарани кожата и ще вкара мазута по-дълбоко в порите.

Как да спасим банския костюм?

Ако мазутът е попаднал върху плата, не го перете веднага в пералнята. Третирайте петното с веро за съдове или разтрийте с олио, след което изперете на ръка с топла вода и обезмаслител.

При зачервяване на кожата или поява на обрив след почистването, задължително се консултирайте с медицинско лице на плажа.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 4 Отговор
    Намажете се с "немското" масло Дойчемаркенбутер. Може и да ви свали и кожата.

    08:16 07.07.2026

  • 2 Вчера

    1 0 Отговор
    Водата на Смокиня беше кристално чиста, но мазута е на дъното в пясъка. Не много, но бях настъпил малко топче.

    Коментиран от #13

    08:18 07.07.2026

  • 3 най вероятно

    3 5 Отговор
    турски саботаж срещу туризма ни

    08:20 07.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трол

    6 0 Отговор
    Можем да диверсифицираме енергетиката си с този мазут.

    08:23 07.07.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    12 1 Отговор
    Почистете го като не посещавате Черноморието!
    🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍

    08:23 07.07.2026

  • 7 Мерси

    12 1 Отговор
    Ходете в гърция и не се занимавайте с глупости и с нашите едноклетъчни ресторантьори, хотелиери, собственици на паркинги и плажни концесионери! Ще си спестите много нерви.

    08:23 07.07.2026

  • 8 За сега

    3 1 Отговор
    Не прочетох статията, само заглавието. Всичко е политика. И мазута по българското черноморие. Случайностите няма. Баба Алино, президентът на РБ оповести спиране подаръците за Укра и д-р. За сега имаме само мазут.

    Коментиран от #16

    08:25 07.07.2026

  • 9 Бетито мис свят

    1 0 Отговор
    Ще му излижа мадоците с мазут

    08:27 07.07.2026

  • 10 Изобщо

    3 0 Отговор
    Да се забрани корабоплаването в българската икономическа зона, щом изхвърлят мазут. Само рибарски лодки и това е. Кораба да е американски, че го крият кой е, нали на сателит се вижда петното и се знае кой е бил.

    08:29 07.07.2026

  • 11 ЩЕ ПИТАМЕ

    0 2 Отговор
    РУСКИТЕ БЛАТАРИ

    ТЕ СВИКНАХА ДА СЕ КЪПЯТ В МАЗУТ

    В КРИМ НАЙ ДОБРЕ ЗНАЯТ КАК СЕ ЧИСТИ
    МАЗУТЪТ.

    08:41 07.07.2026

  • 12 Механик

    1 0 Отговор
    До там ли я докарахме бе? Хахаха!
    Малееееее.... Ами какво да правим ако в морето се срещнем с украински дрон? Кое кабелче да му дръпнем за да го обезопасим? Или първо да заличим надписа "мейд ин украйна", че да не дискредитираме "партньорите" дето ни пазят от лошите руснаци?

    08:43 07.07.2026

  • 13 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вчера":

    Мазута не може да бъде по дъното, защото е по-лек от водата.
    Това което сте настъпал се нарича "подхлъзваща мина". Някой добре зареден с бобена салата и пържена цата (по 16 евро) е стоварил тая мина с цел сериозно да ви навреди.

    08:46 07.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 туба бензин

    0 0 Отговор
    и кибрит

    09:11 07.07.2026

  • 16 ще имаш и гумени човечета

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "За сега":

    в хаспуха

    09:12 07.07.2026