Как да почистим мазута от кожата, ако ни изненада на плажа: Практични съвети за бързо реагиране

Летният сезон е в разгара си, но понякога морските вълни ни изненадват неприятно с остатъци от мазут или тежки горива, изхвърлени от кораби. Попадането на лепкавото черно вещество върху кожата или банския костюм предизвиква силен дискомфорт. Мазутът е нефтопродукт, който не се разтваря във вода, затова триенето с пясък или морска вода само влошава ситуацията и може да раздразни кожата.

Ето как ефективно и безопасно да премахнете мазута с подръчни средства:

Олио, зехтин или бебешко олио (Маслена база)

Мазутът се разтваря най-добре в други мазнини. Напоете обилно памучен тампон, кърпичка или парче плат с обикновено слънчогледово олио, зехтин или козметично бебешко олио. Нанесете върху петното и разтрийте нежно. Мазутът ще започне да се разлага и да се отделя от кожата. След това измийте мястото със сапун и топла вода.

Мазни кремове и вазелин

Ако разполагате с гъст плажен крем, слънцезащитно мляко или вазелин, те също вършат отлична работа. Нанесете дебел слой върху черното петно, изчакайте 2-3 минути, за да омекне мазутът, и избършете със суха салфетка.

Мокри кърпички

Бебешките мокри кърпички често съдържат лосиони и масла. Те са изключително удобни, ако сте още на плажа и нямате достъп течаща вода. Търкайте внимателно, докато пигментът изчезне.

Какво категорично да НЕ използвате

Бензин, ацетон или разредители за боя: Тези химикали преминават през кожата, причиняват тежки химически изгаряния и алергични реакции.

Груб пясък или камъни: Механичното търкане ще нарани кожата и ще вкара мазута по-дълбоко в порите.

Как да спасим банския костюм?

Ако мазутът е попаднал върху плата, не го перете веднага в пералнята. Третирайте петното с веро за съдове или разтрийте с олио, след което изперете на ръка с топла вода и обезмаслител.

При зачервяване на кожата или поява на обрив след почистването, задължително се консултирайте с медицинско лице на плажа.