Как да почистим мазута от кожата, ако ни изненада на плажа: Практични съвети за бързо реагиране

Летният сезон е в разгара си, но понякога морските вълни ни изненадват неприятно с остатъци от мазут или тежки горива, изхвърлени от кораби. Попадането на лепкавото черно вещество върху кожата или банския костюм предизвиква силен дискомфорт. Мазутът е нефтопродукт, който не се разтваря във вода, затова триенето с пясък или морска вода само влошава ситуацията и може да раздразни кожата.
Ето как ефективно и безопасно да премахнете мазута с подръчни средства:
Олио, зехтин или бебешко олио (Маслена база)
Мазутът се разтваря най-добре в други мазнини. Напоете обилно памучен тампон, кърпичка или парче плат с обикновено слънчогледово олио, зехтин или козметично бебешко олио. Нанесете върху петното и разтрийте нежно. Мазутът ще започне да се разлага и да се отделя от кожата. След това измийте мястото със сапун и топла вода.
Мазни кремове и вазелин
Ако разполагате с гъст плажен крем, слънцезащитно мляко или вазелин, те също вършат отлична работа. Нанесете дебел слой върху черното петно, изчакайте 2-3 минути, за да омекне мазутът, и избършете със суха салфетка.
Мокри кърпички
Бебешките мокри кърпички често съдържат лосиони и масла. Те са изключително удобни, ако сте още на плажа и нямате достъп течаща вода. Търкайте внимателно, докато пигментът изчезне.
Какво категорично да НЕ използвате
Бензин, ацетон или разредители за боя: Тези химикали преминават през кожата, причиняват тежки химически изгаряния и алергични реакции.
Груб пясък или камъни: Механичното търкане ще нарани кожата и ще вкара мазута по-дълбоко в порите.
Как да спасим банския костюм?
Ако мазутът е попаднал върху плата, не го перете веднага в пералнята. Третирайте петното с веро за съдове или разтрийте с олио, след което изперете на ръка с топла вода и обезмаслител.
При зачервяване на кожата или поява на обрив след почистването, задължително се консултирайте с медицинско лице на плажа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
08:16 07.07.2026
2 Вчера
Коментиран от #13
08:18 07.07.2026
3 най вероятно
08:20 07.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Трол
08:23 07.07.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
🦍🦍🦍🥳🤣🤣🤣🤣👍
08:23 07.07.2026
7 Мерси
08:23 07.07.2026
8 За сега
Коментиран от #16
08:25 07.07.2026
9 Бетито мис свят
08:27 07.07.2026
10 Изобщо
08:29 07.07.2026
11 ЩЕ ПИТАМЕ
ТЕ СВИКНАХА ДА СЕ КЪПЯТ В МАЗУТ
В КРИМ НАЙ ДОБРЕ ЗНАЯТ КАК СЕ ЧИСТИ
МАЗУТЪТ.
08:41 07.07.2026
12 Механик
Малееееее.... Ами какво да правим ако в морето се срещнем с украински дрон? Кое кабелче да му дръпнем за да го обезопасим? Или първо да заличим надписа "мейд ин украйна", че да не дискредитираме "партньорите" дето ни пазят от лошите руснаци?
08:43 07.07.2026
13 Механик
До коментар #2 от "Вчера":Мазута не може да бъде по дъното, защото е по-лек от водата.
Това което сте настъпал се нарича "подхлъзваща мина". Някой добре зареден с бобена салата и пържена цата (по 16 евро) е стоварил тая мина с цел сериозно да ви навреди.
08:46 07.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 туба бензин
09:11 07.07.2026
16 ще имаш и гумени човечета
До коментар #8 от "За сега":в хаспуха
09:12 07.07.2026