Новини
Любопитно »
Джина Стоева с нов любим: Певицата откри любовта край София

Джина Стоева с нов любим: Певицата откри любовта край София

27 Юли, 2026 09:42 1 196 12

  • джина стоева-
  • любим

Попфолк изпълнителката е във връзка от близо година с ресторантьор, собственик на необичайно заведение върху понтон

Джина Стоева с нов любим: Певицата откри любовта край София - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Джина Стоева има нов мъж до себе си. Попфолк певицата е била забелязана в компанията на своя любим в плаващо заведение край София, където двамата не криели близостта помежду си, пише "Телеграф".

Според публикации в светските издания изпълнителката и нейният партньор демонстрирали топли чувства и интимност, докато прекарвали вечерта в барче, разположено върху понтон. Самоличността на мъжа засега не се разкрива, но се твърди, че той е успешен ресторантьор и собственик на нестандартното заведение.

Двамата са заедно от близо година, като до този момент Джина Стоева е предпочитала да пази отношенията им далеч от публичното пространство. Певицата не е направила официално изявление за връзката и не е публикувала общи снимки с партньора си в социалните мрежи.

Плаващият ресторант се намира близо до столицата и предлага морски деликатеси, бутиков алкохол и пури от различни части на света. Според появилата се информация Стоева не само прекарва време там, но и активно помага на своя любим в развитието на бизнеса.

Новината идва в специална година за изпълнителката, която на 6 септември 2026 г. ще навърши 50 години. Джина Стоева е родена в Русе, а професионалната ѝ кариера започва през 2000 г. Сред най-популярните ѝ песни са „Желание“, „До кога“, „Сто жени“ и „Неизлечимо влюбена“.

Певицата е майка на дъщеря на име Ивая, родена през 2017 г. През годините Стоева рядко е коментирала личния си живот и последователно е пазила семейството си от прекомерно медийно внимание.

Засега остава неясно дали тя ще представи официално новия си партньор. Появата им заедно обаче подсказва, че изпълнителката вече не крие връзката си толкова строго, както в началото.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и ся кво

    12 0 Отговор
    да местим?

    09:44 27.07.2026

  • 2 Как пък

    15 0 Отговор
    не можа да открие любимия някъде около Ихтиман/примерно/.

    09:45 27.07.2026

  • 3 Освалдо Риос

    8 1 Отговор
    Джинка щом го крие, значи е някой с двадесетина години по-млад от нея.

    Коментиран от #5

    09:45 27.07.2026

  • 4 то това е име на кученце

    5 0 Отговор
    джина . джинка е вид селски петел . щом я влече да се влюбва . покрай софето е както покрай варна .

    09:50 27.07.2026

  • 5 Щом е русенка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Освалдо Риос":

    Спри да обясняваш
    Ясна е

    09:50 27.07.2026

  • 6 Разбирач

    8 4 Отговор
    Тая македонка поне до 60 празна няма да остане. Има големи ци ци и симпатична муцунка.

    09:53 27.07.2026

  • 7 Валерко

    8 1 Отговор
    Браво, тези хубави бомби трябва да бъдат мачкани от някой!

    09:59 27.07.2026

  • 8 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Аман ,чалгаджийките и ар само една любов
    Портфейл

    10:02 27.07.2026

  • 9 Явно

    4 0 Отговор
    Не сте я виждали в сегашен вид, за да си въобразявате, че е секси! Заприличала е на онази, готвачката...

    10:10 27.07.2026

  • 10 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    Директно в музея на Мадам Тюсо!

    10:13 27.07.2026

  • 11 Джина,

    1 0 Отговор
    кръстена на баба и Джанка 🤔?

    10:22 27.07.2026

  • 12 Здрасти

    2 0 Отговор
    Вече не е лесбийка ли?

    10:46 27.07.2026