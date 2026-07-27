Джина Стоева с нов любим: Певицата откри любовта край София

Джина Стоева има нов мъж до себе си. Попфолк певицата е била забелязана в компанията на своя любим в плаващо заведение край София, където двамата не криели близостта помежду си, пише "Телеграф".

Според публикации в светските издания изпълнителката и нейният партньор демонстрирали топли чувства и интимност, докато прекарвали вечерта в барче, разположено върху понтон. Самоличността на мъжа засега не се разкрива, но се твърди, че той е успешен ресторантьор и собственик на нестандартното заведение.

Двамата са заедно от близо година, като до този момент Джина Стоева е предпочитала да пази отношенията им далеч от публичното пространство. Певицата не е направила официално изявление за връзката и не е публикувала общи снимки с партньора си в социалните мрежи.

Плаващият ресторант се намира близо до столицата и предлага морски деликатеси, бутиков алкохол и пури от различни части на света. Според появилата се информация Стоева не само прекарва време там, но и активно помага на своя любим в развитието на бизнеса.

Новината идва в специална година за изпълнителката, която на 6 септември 2026 г. ще навърши 50 години. Джина Стоева е родена в Русе, а професионалната ѝ кариера започва през 2000 г. Сред най-популярните ѝ песни са „Желание“, „До кога“, „Сто жени“ и „Неизлечимо влюбена“.

Певицата е майка на дъщеря на име Ивая, родена през 2017 г. През годините Стоева рядко е коментирала личния си живот и последователно е пазила семейството си от прекомерно медийно внимание.

Засега остава неясно дали тя ще представи официално новия си партньор. Появата им заедно обаче подсказва, че изпълнителката вече не крие връзката си толкова строго, както в началото.