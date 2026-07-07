Силвия Петкова на 39 г.: Между телевизионната слава и театъра

Силвия Петкова празнува днес своя 39-и рожден ден. Родена е на 7 юли 1987 г. в София и е сред разпознаваемите лица на съвременния български театър, кино и телевизия. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2010 г. в класа на проф. Здравко Митков — поколение актьори, което постепенно наложи ново присъствие както на сцената, така и на малкия екран.

Широката публика я свързва най-вече с ролята на Кера в сериала „Пътят на честта“, както и с участието ѝ в „Революция Z“, където играе учителката по литература г-жа Димитрова. В професионалната ѝ биография влизат още участия в български и международни продукции, сред които „Под прикритие“, „Пепел върху слънцето“, „Революция X“, „Децата на Бендида“ и „Опасни шматки“.

Петкова е от актрисите, които не останаха затворени в един тип роли. В кариерата ѝ има телевизионни образи, театрални превъплъщения, кино участия, дублаж и работа с текст, а това я превърна в артист с отчетливо присъствие извън рамката на популярността от сериалите. Любопитен факт е, че тя е и гласът зад премиерните аудиокниги за „Хари Потър“ на български език — проект, който я среща с нова публика чрез литературата и озвучаването.

През последните месеци Силвия Петкова отново е активна на театралната сцена. Тя е част от спектакъла „Всички замесени“ — трагикомедия по каталунски текст, поставена за първи път на българска сцена. В постановката, чието действие отвежда зрителите в пекарна — на пръв поглед неочаквано място за човешки сблъсъци и драматични признания — участват още Майа Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев.

През май 2026 г. актрисата беше сред лицата и на пролетното издание на SoFest. Заедно с Христо Пъдев и музиканта Свилен Ноев тя участва в представянето на фестивала, който съчетава театър, музика и литературни форми. В програмата на SoFest бяха включени и изпълнения с участието на популярни български актьори, сред които Петкова, Христо Пъдев, Милица Гладнишка и Петър Дочев.

Извън сцената Силвия Петкова често е определяна като откровена и силна личност. През май 2026 г. тя гостува в „Животът по действителен случай“ в разговор, посветен на обратите в живота — тема, която самата тя неведнъж е коментирала публично без излишна поза и с ясно заявена лична позиция.

Актрисата е майка на син, а личният ѝ живот през годините също е бил обект на медиен интерес. Въпреки това професионалният ѝ път остава основният фокус — от телевизионните роли, които я направиха популярна, до театъра, където продължава да търси по-сложни и човешки образи.