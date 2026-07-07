Изненадващо откритие: Учени изчислиха кога достигаме пика на психическото си здраве

Много хора приемат, че достигат най-добрата си форма преди 30-годишна възраст, но ново изследване поставя под съмнение тази представа. Учени установяват, че най-високото равнище на цялостно психологическо функциониране при човека настъпва значително по-късно, между 55 и 60 години.

Според авторите причината е, че натрупаните знания, емоционалната зрялост, житейският опит и личностната стабилност с времето започват да компенсират спада в някои по-базови когнитивни способности, като скоростта на обработка на информация и работната памет.

Проучването, публикувано в списание Intelligence, отбелязва, че флуидната интелигентност, свързана с бързото решаване на нови проблеми и гъвкавото мислене, достига пик около 20-годишна възраст и постепенно намалява в зряла възраст. Въпреки това реалните постижения в области като професионална кариера, лидерство и комплексно вземане на решения обикновено достигат най-високи нива по-късно, най-често между 55 и 60 години.

Екипът от Университета на Западна Австралия е направил мащабен преглед на публикувани изследвания, проследяващи как различни психологически способности се променят с възрастта. Учените са анализирали девет широки области, които според тях имат значение за успеха в реалния живот. Сред тях са способността за разсъждение, речниковият запас, знанията, работната памет и скоростта на обработка на информация.

В анализа са включени и ключови личностни характеристики, като съвестност, тоест организираност, надеждност и дисциплина, както и емоционална стабилност, свързана със способността човек да запазва спокойствие под напрежение. Всички тези показатели са обединени в общ индекс, наречен Cognitive-Personality Functioning Index.

Резултатите показват, че някои способности започват да намаляват още след 20-те години, включително скоростта на мислене и работната памет. Други обаче продължават да се развиват с възрастта. Сред тях са речниковият запас, финансовата грамотност, емоционалната интелигентност, съвестността и емоционалната устойчивост.

Когато всички показатели се разглеждат заедно, учените установяват, че цялостното психологическо функциониране достига най-висока точка между 55 и 60 години. Според авторите този период може да се определи като истински пик на психологическа готовност, особено за роли, които изискват преценка, опит, самоконтрол и дългосрочно мислене.

Изследователите посочват, че хората вероятно са най-подходящи за сложни управленски и лидерски роли именно в късната средна възраст. Това може да се отнася до позиции като висши ръководители, съдии, политически лидери и други професии, при които успехът зависи не само от бърза мисъл, но и от натрупан опит, устойчивост и способност за балансирано решение.

В статията се отбелязва, че хората на подобни позиции вероятно не достигат оптималното си ниво преди 40-годишна възраст, а след 65 години част от способностите вече могат постепенно да отслабват. Авторите подчертават, че късната средна възраст може да бъде период не само на високи социални и професионални постижения, но и на най-добра комбинация от психологически качества, които подкрепят ефективното вземане на решения.

Учените уточняват, че макар обемът на мозъка да започва да намалява още в началото на 30-те години, други невронни и психологически механизми могат да компенсират тези промени. Натрупването на знания, по-богатият речник, по-доброто емоционално регулиране и опитът в справянето със сложни ситуации вероятно играят ключова роля.

Изводите не означават, че всички способности се подобряват с възрастта или че всеки човек достига пик в един и същи момент. Те по-скоро показват, че представата за младостта като единствен период на максимална ефективност е непълна. При задачи, изискващи мъдрост, устойчивост, социална преценка и отговорност, най-силният период може да настъпи десетилетия по-късно.