Андреа и Галена се качиха заедно на сцената в дискотека в Слънчев бряг (ВИДЕО)

След години на студена война и напрежение, две от най-големите чалга диви у нас – Андреа и Галена – най-накрая сложиха край на враждата си и то пред стотици купонясващи в Слънчев бряг.

Сензационното помирение се случи в разгара на участие в култова дискотека в курорта. Галена била на сцената, когато изненадващо отправила покана към Андреа да се качи при нея. Без колебание блондинката се съгласила и двете запели заедно и то не кое да е парче, а хита „Страст на кристали“. Публиката им реагирала бурно и видеа от дуета заляха социалните мрежи.

В края на изпълнението двете фолк звезди се прегърнали и показали на всички, че между тях няма лоши чувства.

Години наред между двете гранддами на поп фолка тлееше тиха война. Дистанцията между Андреа и Галена се дължала на тежка конкуренция за върха на жанра. В златните си години Андреа буквално разбива сцената – луксозни клипове, ЛЕД екрани, танцьори от световна класа и хитове, които гърмят из целите Балкани. Особено дуетите ѝ с румънската звезда Кости превръщат името ѝ в истински феномен.

Именно този успех, твърдят източници, не останал незабелязан – напрежението сред колежките ѝ започнало да расте, а отношенията с Галена се охладили до крайност. Е, поне до сега, когато двете вече делят сцената без притеснение.

Това не е първата драма с колежка за Галена. Преди години тя бе неразделна с друга фолк фаворитка - Преслава.

Но и това приятелство удря на камък - на наградите на телевизия „Планета“ през 2015 г. Преслава грабва приза „Певица на годината“ – и според слуховете именно тогава всичко се срива. Галена прекъсва отношенията им, а мълчанието между тях продължава почти десетилетие. Но наскоро и те преодоляха драмите и отново показаха, че са близки приятелки с нов дует