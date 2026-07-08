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Андреа и Галена се качиха заедно на сцената в дискотека в Слънчев бряг (ВИДЕО)

Андреа и Галена се качиха заедно на сцената в дискотека в Слънчев бряг (ВИДЕО)

8 Юли, 2026 13:32 1 028 16

  • галена-
  • андреа-
  • поп фолк-
  • чалга-
  • певица

Певиците направиха бурно шоу и сложиха край на слуховете за война помежду им

Андреа и Галена се качиха заедно на сцената в дискотека в Слънчев бряг (ВИДЕО) - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След години на студена война и напрежение, две от най-големите чалга диви у нас – Андреа и Галена – най-накрая сложиха край на враждата си и то пред стотици купонясващи в Слънчев бряг.

Сензационното помирение се случи в разгара на участие в култова дискотека в курорта. Галена била на сцената, когато изненадващо отправила покана към Андреа да се качи при нея. Без колебание блондинката се съгласила и двете запели заедно и то не кое да е парче, а хита „Страст на кристали“. Публиката им реагирала бурно и видеа от дуета заляха социалните мрежи.

В края на изпълнението двете фолк звезди се прегърнали и показали на всички, че между тях няма лоши чувства.

Години наред между двете гранддами на поп фолка тлееше тиха война. Дистанцията между Андреа и Галена се дължала на тежка конкуренция за върха на жанра. В златните си години Андреа буквално разбива сцената – луксозни клипове, ЛЕД екрани, танцьори от световна класа и хитове, които гърмят из целите Балкани. Особено дуетите ѝ с румънската звезда Кости превръщат името ѝ в истински феномен.

Именно този успех, твърдят източници, не останал незабелязан – напрежението сред колежките ѝ започнало да расте, а отношенията с Галена се охладили до крайност. Е, поне до сега, когато двете вече делят сцената без притеснение.

Това не е първата драма с колежка за Галена. Преди години тя бе неразделна с друга фолк фаворитка - Преслава.

Но и това приятелство удря на камък - на наградите на телевизия „Планета“ през 2015 г. Преслава грабва приза „Певица на годината“ – и според слуховете именно тогава всичко се срива. Галена прекъсва отношенията им, а мълчанието между тях продължава почти десетилетие. Но наскоро и те преодоляха драмите и отново показаха, че са близки приятелки с нов дует


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    10 1 Отговор
    Една по една ми се качвайте!Не се блъскайте!

    13:36 08.07.2026

  • 2 Сцената е само за реклама

    14 0 Отговор
    на ескорт услугите им

    13:42 08.07.2026

  • 3 Народ

    10 2 Отговор
    От турски роби..чалгаджии

    Коментиран от #5

    13:43 08.07.2026

  • 4 се качиха заедно на сцената в дискотека

    7 1 Отговор
    a ти марийке памперси ли им сменяше

    13:46 08.07.2026

  • 5 От турски роби..чалгаджии

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Народ":

    до писарки пълначки на кьор фишеци

    13:48 08.07.2026

  • 6 Андреа мяза на мис Пиги

    6 1 Отговор
    а другата също е дрът парцал

    13:52 08.07.2026

  • 7 баста на чалгата

    5 0 Отговор
    И поради чалгаропитеците/не само презастояването,високите цени и лошото обслужване/ които собствениците на кръчмета канят за участия нормалните българи игнорираме Мутроморието. Простотия до шия.

    13:54 08.07.2026

  • 8 Нищо

    4 0 Отговор
    ново , че се качили на нещо !

    13:56 08.07.2026

  • 9 Сцената си поделиха,

    1 0 Отговор
    но хонорара разделиха ли си го 😂

    13:56 08.07.2026

  • 10 Мистър хахо, който пише

    2 0 Отговор
    веднага щом някой влезе да коментира, ша Ви замолим дресирайте го малко и стига е спамил.

    13:59 08.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Иван

    2 0 Отговор
    Май и ти си точно толкова журналистка колкото и тези двете са гранддами

    14:02 08.07.2026

  • 13 Преди

    2 0 Отговор
    Няколко дни точно същата андреа, мис пиги от клипа се беше фотошопирала до 45 кг?

    14:11 08.07.2026

  • 14 Каква

    3 0 Отговор
    Драма между стари чалги.

    14:15 08.07.2026

  • 15 Мнение

    0 0 Отговор
    Ясно е, че няма да се "качат" в библиотеката или в операта. Ще отидат при мазните мургавелковци с бради, които си бръснат дупетата.

    14:21 08.07.2026

  • 16 Заведения в Слънчев бряг

    0 0 Отговор
    Откакто МВР спря доставките на райски газ по т.нар. дискотеки в слънчев бряг (където диско се е пускало преди 94-та миналия век) вече да по празни от "заведенията" където персоналът си мие ръцете само сутрин, между третата и четвъртата цигара от общо 40 на ден. Нямат време да си мият ръцете след ходене по голяма нужда.

    14:24 08.07.2026