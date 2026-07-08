Андреа и Галена се качиха заедно на сцената в дискотека в Слънчев бряг (ВИДЕО)

След години на студена война и напрежение, две от най-големите чалга диви у нас – Андреа и Галена – най-накрая сложиха край на враждата си и то пред стотици купонясващи в Слънчев бряг.
Сензационното помирение се случи в разгара на участие в култова дискотека в курорта. Галена била на сцената, когато изненадващо отправила покана към Андреа да се качи при нея. Без колебание блондинката се съгласила и двете запели заедно и то не кое да е парче, а хита „Страст на кристали“. Публиката им реагирала бурно и видеа от дуета заляха социалните мрежи.
В края на изпълнението двете фолк звезди се прегърнали и показали на всички, че между тях няма лоши чувства.
Години наред между двете гранддами на поп фолка тлееше тиха война. Дистанцията между Андреа и Галена се дължала на тежка конкуренция за върха на жанра. В златните си години Андреа буквално разбива сцената – луксозни клипове, ЛЕД екрани, танцьори от световна класа и хитове, които гърмят из целите Балкани. Особено дуетите ѝ с румънската звезда Кости превръщат името ѝ в истински феномен.
Именно този успех, твърдят източници, не останал незабелязан – напрежението сред колежките ѝ започнало да расте, а отношенията с Галена се охладили до крайност. Е, поне до сега, когато двете вече делят сцената без притеснение.
Това не е първата драма с колежка за Галена. Преди години тя бе неразделна с друга фолк фаворитка - Преслава.
Но и това приятелство удря на камък - на наградите на телевизия „Планета“ през 2015 г. Преслава грабва приза „Певица на годината“ – и според слуховете именно тогава всичко се срива. Галена прекъсва отношенията им, а мълчанието между тях продължава почти десетилетие. Но наскоро и те преодоляха драмите и отново показаха, че са близки приятелки с нов дует
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
13:36 08.07.2026
2 Сцената е само за реклама
13:42 08.07.2026
3 Народ
Коментиран от #5
13:43 08.07.2026
4 се качиха заедно на сцената в дискотека
13:46 08.07.2026
5 От турски роби..чалгаджии
До коментар #3 от "Народ":до писарки пълначки на кьор фишеци
13:48 08.07.2026
6 Андреа мяза на мис Пиги
13:52 08.07.2026
7 баста на чалгата
13:54 08.07.2026
8 Нищо
13:56 08.07.2026
9 Сцената си поделиха,
13:56 08.07.2026
10 Мистър хахо, който пише
13:59 08.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Иван
14:02 08.07.2026
13 Преди
14:11 08.07.2026
14 Каква
14:15 08.07.2026
15 Мнение
14:21 08.07.2026
16 Заведения в Слънчев бряг
14:24 08.07.2026
17 СЛАВА БОГУ!!!
14:30 08.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Они
14:35 08.07.2026
20 Ирония
14:47 08.07.2026
21 АнтиЧалга
15:53 08.07.2026