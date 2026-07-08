Звездата от "Закон и ред" Маришка Харгитай е първата жена водеща на наградите "Еми" от 15 години насам

Маришка Харгитай ще бъде водеща на 78-ата церемония за наградите „Еми“, съобщиха NBC и Телевизионната академия. Звездата и изпълнителен продуцент на „Закон и ред: Специални разследвания“ ще излезе на сцената на Peacock Theater в L.A. Live на 14 септември. Церемонията ще бъде излъчена пряко по NBC и Peacock.

С избора си Харгитай става първата жена водеща на „Еми“ от 15 години насам, след Джейн Линч през 2011 г. Тя е и едва четвъртата жена през този век, на която е поверена ролята. Преди нея церемонията са водили Елън Дедженеръс, Хайди Клум като част от група водещи през 2008 г., и Линч.

В изявление Харгитай заяви, че за нея е чест да води церемонията в годината, в която NBC отбелязва 100-годишнината си. По думите ѝ телевизията обединява зрителите чрез историите, които разказва, независимо от начина и мястото, по което те ги гледат.

Решението на NBC и Телевизионната академия се отличава от обичайната практика през последните години, когато водещи на „Еми“ най-често бяха стендъп комици, водещи на вечерни предавания или комедийни актьори. През 2022 г., когато NBC излъчваше церемонията, водещ беше Кенан Томпсън от „Saturday Night Live“, а през 2018 г. ролята беше поверена на Майкъл Че и Колин Джост.

Маришка Харгитай има дълга история с наградите „Еми“. Тя печели отличието за главна женска роля в драматичен сериал през 2006 г. за образа на Оливия Бенсън в „Закон и ред: Специални разследвания“ и е номинирана в категорията осем поредни пъти между 2004 и 2011 г. През 2017 г. получава и награда „Еми“ за новини и документалистика като продуцент на „I Am Evidence“.

Актрисата играе Оливия Бенсън от 1999 г., което превръща „Закон и ред: Специални разследвания“ в най-дълго излъчваната игрална драматична продукция в праймтайм в историята на американската телевизия. Освен главна актриса и изпълнителен продуцент, Харгитай е и режисьор на отделни епизоди. Сериалът влиза в своя 28-и сезон и предстои да достигне 600-ия си епизод.

Телевизионната академия определи Маришка Харгитай като една от най-обичаните телевизионни звезди и подчерта връзката ѝ с публиката, както и дългогодишното ѝ влияние върху индустрията.

Годината е активна за актрисата и извън „Закон и ред“. Тя наскоро приключи участието си в бродуейската постановка „Every Brilliant Thing“ в Hudson Theatre. Документалният ѝ филм „My Mom Jayne“, посветен на живота и наследството на майка ѝ Джейн Мансфийлд, вече получи отличия и е подаден за разглеждане в категорията за документални специални продукции на „Еми“.

Номинациите за 78-ите награди „Еми“ ще бъдат обявени на 8 юли, а церемониите Creative Arts Emmy Awards са насрочени за 5 и 6 септември.