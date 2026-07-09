Десислава Радева празнува рожден ден

Десислава Радева отбелязва рожден ден днес. Съпругата на Румен Радев е родена на 9 юли 1969 г. в Бургас и навършва 57 години. Тя е сред най-разпознаваемите публични фигури в България през последното десетилетие, макар ролята ѝ в обществения живот да остава неформална и извън институционална длъжност.
Радева завършва Английската гимназия „Гео Милев“ в Бургас, след което учи „Финанси и кредит“ в Университета за национално и световно стопанство. Владее английски и руски език. Професионалният ѝ път преминава през различни сфери - от работа в администрацията и телевизионни продукции до комуникации и бизнес среда.
По-широка публичност Десислава Радева получава след президентската кампания на Румен Радев през 2016 г. и последвалото му встъпване в длъжност през януари 2017 г. Оттогава тя често присъства на официални събития, държавни визити и благотворителни инициативи, като стилът и публичните ѝ изяви неведнъж са били тема в медиите.
През 2017 г. Радева основава гражданското сдружение „Живата вода на България“, свързано с инициативи в подкрепа на българския език, културата и традициите. Сред по-познатите проекти е състезанието по български език „Пазим езика си“, насочено към ученици и популяризиране на правилната употреба на книжовния български език.
Десислава Радева е известна и с активното си присъствие в социалните мрежи, където често коментира обществени теми, публикува лични послания и реагира с чувство за хумор на публичното внимание към себе си.
През годините Радева остава фигура, която предизвиква различни реакции — от интерес към обществените ѝ каузи до внимание към личния ѝ стил и публични позиции. Без да заема официална държавна длъжност, тя се утвърди като една от най-коментираните жени в българския обществен живот.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
"Ке долети гълъб, ке носи чорап и ке осе.ре България!"
Тази е на чорапа перачката!
Коментиран от #6
08:15 09.07.2026
2 за пореден път
08:17 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 лют пипер
08:20 09.07.2026
5 Това стига
08:21 09.07.2026
6 Добра статуя
До коментар #1 от "Свободен":Тук можем да преброим психически нестабилните читатели на факти, които даже не са прочели какво пише. Съответно, не изключвам и себе си..
08:23 09.07.2026
7 Неприятна жена
Коментиран от #8
08:24 09.07.2026
8 Умнокрасив
До коментар #7 от "Неприятна жена":Ами те жените са си такива ! Добре че е евроатлантизма !
08:32 09.07.2026
9 Даа
08:34 09.07.2026
10 БАН гаранга
08:35 09.07.2026
11 Кирил
08:36 09.07.2026
12 Пич
Нема начин да не е фенка...
08:37 09.07.2026
13 Пожелавам й здраве и дълголетие
Наистина до всеки умен и успяваш мъж стои една умна и красива жена .
08:40 09.07.2026
14 ще и подарят
08:40 09.07.2026