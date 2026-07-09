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Десислава Радева празнува рожден ден

Десислава Радева празнува рожден ден

9 Юли, 2026 08:13 889 14

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  • румен радев

Вижте подробности за жената до Румен Радев

Десислава Радева празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Десислава Радева отбелязва рожден ден днес. Съпругата на Румен Радев е родена на 9 юли 1969 г. в Бургас и навършва 57 години. Тя е сред най-разпознаваемите публични фигури в България през последното десетилетие, макар ролята ѝ в обществения живот да остава неформална и извън институционална длъжност.

Радева завършва Английската гимназия „Гео Милев“ в Бургас, след което учи „Финанси и кредит“ в Университета за национално и световно стопанство. Владее английски и руски език. Професионалният ѝ път преминава през различни сфери - от работа в администрацията и телевизионни продукции до комуникации и бизнес среда.

По-широка публичност Десислава Радева получава след президентската кампания на Румен Радев през 2016 г. и последвалото му встъпване в длъжност през януари 2017 г. Оттогава тя често присъства на официални събития, държавни визити и благотворителни инициативи, като стилът и публичните ѝ изяви неведнъж са били тема в медиите.

През 2017 г. Радева основава гражданското сдружение „Живата вода на България“, свързано с инициативи в подкрепа на българския език, културата и традициите. Сред по-познатите проекти е състезанието по български език „Пазим езика си“, насочено към ученици и популяризиране на правилната употреба на книжовния български език.

Десислава Радева е известна и с активното си присъствие в социалните мрежи, където често коментира обществени теми, публикува лични послания и реагира с чувство за хумор на публичното внимание към себе си.

През годините Радева остава фигура, която предизвиква различни реакции — от интерес към обществените ѝ каузи до внимание към личния ѝ стил и публични позиции. Без да заема официална държавна длъжност, тя се утвърди като една от най-коментираните жени в българския обществен живот.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    17 17 Отговор
    Баба Ванга е казала:
    "Ке долети гълъб, ке носи чорап и ке осе.ре България!"
    Тази е на чорапа перачката!

    Коментиран от #6

    08:15 09.07.2026

  • 2 за пореден път

    13 6 Отговор
    Евроатлантиците ще имат възможност да демострират колко са ограничени и вулгарни.

    08:17 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 лют пипер

    5 1 Отговор
    6 години е по-малка от него.

    08:20 09.07.2026

  • 5 Това стига

    10 5 Отговор
    На Слави секретарката .

    08:21 09.07.2026

  • 6 Добра статуя

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    Тук можем да преброим психически нестабилните читатели на факти, които даже не са прочели какво пише. Съответно, не изключвам и себе си..

    08:23 09.07.2026

  • 7 Неприятна жена

    9 13 Отговор
    Отблъскваща.

    Коментиран от #8

    08:24 09.07.2026

  • 8 Умнокрасив

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Неприятна жена":

    Ами те жените са си такива ! Добре че е евроатлантизма !

    08:32 09.07.2026

  • 9 Даа

    1 4 Отговор
    И все пак да е жива и здрава! Но по - добре, че Радев се отърва от нея, защото тя му носеше само негативи, за съжаление!

    08:34 09.07.2026

  • 10 БАН гаранга

    3 2 Отговор
    Тук ще има повече хейт, отколкото по Дара. Сто процента.

    08:35 09.07.2026

  • 11 Кирил

    0 4 Отговор
    Да се обяви за национален празник

    08:36 09.07.2026

  • 12 Пич

    2 2 Отговор
    Ихууу....... да друсне една "Бяла роза" на хорото.....
    Нема начин да не е фенка...

    08:37 09.07.2026

  • 13 Пожелавам й здраве и дълголетие

    4 1 Отговор
    със живец за живот.
    Наистина до всеки умен и успяваш мъж стои една умна и красива жена .

    08:40 09.07.2026

  • 14 ще и подарят

    0 4 Отговор
    Чорапки

    08:40 09.07.2026