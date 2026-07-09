Десислава Радева празнува рожден ден

Десислава Радева отбелязва рожден ден днес. Съпругата на Румен Радев е родена на 9 юли 1969 г. в Бургас и навършва 57 години. Тя е сред най-разпознаваемите публични фигури в България през последното десетилетие, макар ролята ѝ в обществения живот да остава неформална и извън институционална длъжност.

Радева завършва Английската гимназия „Гео Милев“ в Бургас, след което учи „Финанси и кредит“ в Университета за национално и световно стопанство. Владее английски и руски език. Професионалният ѝ път преминава през различни сфери - от работа в администрацията и телевизионни продукции до комуникации и бизнес среда.

По-широка публичност Десислава Радева получава след президентската кампания на Румен Радев през 2016 г. и последвалото му встъпване в длъжност през януари 2017 г. Оттогава тя често присъства на официални събития, държавни визити и благотворителни инициативи, като стилът и публичните ѝ изяви неведнъж са били тема в медиите.

През 2017 г. Радева основава гражданското сдружение „Живата вода на България“, свързано с инициативи в подкрепа на българския език, културата и традициите. Сред по-познатите проекти е състезанието по български език „Пазим езика си“, насочено към ученици и популяризиране на правилната употреба на книжовния български език.

Десислава Радева е известна и с активното си присъствие в социалните мрежи, където често коментира обществени теми, публикува лични послания и реагира с чувство за хумор на публичното внимание към себе си.

През годините Радева остава фигура, която предизвиква различни реакции — от интерес към обществените ѝ каузи до внимание към личния ѝ стил и публични позиции. Без да заема официална държавна длъжност, тя се утвърди като една от най-коментираните жени в българския обществен живот.