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Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА)

Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА)

9 Юли, 2026 18:02 1 238 25

  • мис силикон-
  • жасмина стоичкова-
  • хранително натравяне-
  • отрова-
  • обрив

Провокативната моделка пусна снимки на следите от хранителното натравяне

Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мис Силикон Жасмина Стоичкова е претърпяла тежко хранително натравяне, сподели самата тя в социалните мрежи. Най-скандалното в случая е, че Жасмина е убедена, че натравянето ѝ е било умишлено. Тя не скри гнева си и отправи остри думи към хората, които според нея стоят зад случилото се. „Не се страхувам от никого в тази държава. Който иска да си разчиства сметките с мен, нека дойде пред дома ми“, заяви тя разгневено, цитирана от Шоу Блиц.

Жасмина показа снимки, на които се виждат силни обриви и подуване по тялото ѝ. По думите ѝ всичко започнало след посещение в популярното заведение, където вечеряла предишната вечер. На сутринта обаче се събудила в изключително тежко състояние — цялата подута, с големи обриви и сериозен дискомфорт.

Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА)

Носителката на титлата Мис Силикон твърди, че лекарят, който я е прегледал, ѝ казал, че е истинско чудо, че не се е стигнало до фатален край. Според нея състоянието ѝ е било толкова опасно, че е можело да получи тежък задух през нощта.

Към момента няма официална информация от заведението, нито потвърждение от компетентните органи за причините за натравянето. Случаят обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където последователите на фаталната брюнетка я засипаха с въпроси и коментари.

Самата тя е категорична, че няма да остави нещата така и ще търси отговорност за преживения кошмар. Междувременно тя сподели, че вече няколко дни е на вливки и се възстановява, но зове хейтърите да спрат да се занимават с нея и просто да си живеят живота.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Исторически парк

    10 0 Отговор
    Жалко, че не са успели

    18:03 09.07.2026

  • 2 Как

    18 0 Отговор
    Преяла е със силикон!

    Коментиран от #13

    18:05 09.07.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 1 Отговор
    Не са успели да я отровят,за съжаление. 🐑😪🐑

    18:05 09.07.2026

  • 4 Сила

    10 0 Отговор
    Ама тя от там ли приема хранителни вещества , от това място , това ли е входа ....???!

    18:23 09.07.2026

  • 5 Гневен

    14 0 Отговор
    Жалко , няколко дни няма да може да" работи" с това червено дупе.

    18:24 09.07.2026

  • 6 Брех, маа му!

    14 0 Отговор
    Търсила е повод да си фотографира 4-буквието и да качи снимката в мрежата. Ние откъде да знаем дали не е седнала нарочно върху коприва, за да се изприщи?

    Коментиран от #7

    18:30 09.07.2026

  • 7 Сила

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брех, маа му!":

    На куРпива ....

    18:31 09.07.2026

  • 8 Цъцъ

    3 0 Отговор
    Много скоро от такива силиконки няма да има нужда роботите, ще ги заменят😉
    Фирми, като Ubtechs работят по въпроса...

    18:35 09.07.2026

  • 9 Ван Хелсинг

    2 0 Отговор
    Вещица се убива само със сребро! Куршум или стрела в краен с кинжал, но не е препоръчително да се доближавате много до нея

    18:45 09.07.2026

  • 10 Хасковски каунь

    2 0 Отговор
    Май са искали да янаи+бът.

    19:02 09.07.2026

  • 11 Кво си заснемате задните калници?

    2 0 Отговор
    И ние можем, ма немаме пъпки по тях и нема с кво да се пофалим у мрежата.

    19:03 09.07.2026

  • 12 бат Данчо

    1 0 Отговор
    Ела във Варненския екарисаж и ще те излекуват !

    19:04 09.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Това

    1 0 Отговор
    новина ли е?

    19:21 09.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Понеже

    1 0 Отговор
    ...ме изтри на ком 13,
    пак да уточня в прав текст;
    Преяла е със ...сперма...

    19:22 09.07.2026

  • 20 Васил

    1 0 Отговор
    Това се казва алергия ама как ще го разбере с двете си мозъчни клетки.

    19:24 09.07.2026

  • 21 Тиква

    1 0 Отговор
    Мис силикон,ха ха ха, мозък силикон, чалгарите.

    19:26 09.07.2026

  • 22 Хм.....

    1 0 Отговор
    Тази е много оперативно безинтересна, но ми стана интересно, защо хора, които се имат за живи и нормални, отделиха толкова време на това нещо?!
    Запомнете - Когато нещо е стока, никога не струва парите които си дал за него!!!

    19:27 09.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Смешка

    1 0 Отговор
    Изприщена лелка.

    Коментиран от #25

    19:29 09.07.2026

  • 25 Изприщило и се е

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Смешка":

    работното място.

    19:35 09.07.2026