Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА)

Мис Силикон Жасмина Стоичкова е претърпяла тежко хранително натравяне, сподели самата тя в социалните мрежи. Най-скандалното в случая е, че Жасмина е убедена, че натравянето ѝ е било умишлено. Тя не скри гнева си и отправи остри думи към хората, които според нея стоят зад случилото се. „Не се страхувам от никого в тази държава. Който иска да си разчиства сметките с мен, нека дойде пред дома ми“, заяви тя разгневено, цитирана от Шоу Блиц.
Жасмина показа снимки, на които се виждат силни обриви и подуване по тялото ѝ. По думите ѝ всичко започнало след посещение в популярното заведение, където вечеряла предишната вечер. На сутринта обаче се събудила в изключително тежко състояние — цялата подута, с големи обриви и сериозен дискомфорт.
Носителката на титлата Мис Силикон твърди, че лекарят, който я е прегледал, ѝ казал, че е истинско чудо, че не се е стигнало до фатален край. Според нея състоянието ѝ е било толкова опасно, че е можело да получи тежък задух през нощта.
Към момента няма официална информация от заведението, нито потвърждение от компетентните органи за причините за натравянето. Случаят обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където последователите на фаталната брюнетка я засипаха с въпроси и коментари.
Самата тя е категорична, че няма да остави нещата така и ще търси отговорност за преживения кошмар. Междувременно тя сподели, че вече няколко дни е на вливки и се възстановява, но зове хейтърите да спрат да се занимават с нея и просто да си живеят живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Исторически парк
18:03 09.07.2026
2 Как
Коментиран от #13
18:05 09.07.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
18:05 09.07.2026
4 Сила
18:23 09.07.2026
5 Гневен
18:24 09.07.2026
6 Брех, маа му!
Коментиран от #7
18:30 09.07.2026
7 Сила
До коментар #6 от "Брех, маа му!":На куРпива ....
18:31 09.07.2026
8 Цъцъ
Фирми, като Ubtechs работят по въпроса...
18:35 09.07.2026
9 Ван Хелсинг
18:45 09.07.2026
10 Хасковски каунь
19:02 09.07.2026
11 Кво си заснемате задните калници?
19:03 09.07.2026
12 бат Данчо
19:04 09.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Това
19:21 09.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Понеже
пак да уточня в прав текст;
Преяла е със ...сперма...
19:22 09.07.2026
20 Васил
19:24 09.07.2026
21 Тиква
19:26 09.07.2026
22 Хм.....
Запомнете - Когато нещо е стока, никога не струва парите които си дал за него!!!
19:27 09.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Смешка
Коментиран от #25
19:29 09.07.2026
25 Изприщило и се е
До коментар #24 от "Смешка":работното място.
19:35 09.07.2026