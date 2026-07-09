Мис Силикон Жасмина Стоичкова: Опитаха се да ме отровят! (СНИМКА)

Мис Силикон Жасмина Стоичкова е претърпяла тежко хранително натравяне, сподели самата тя в социалните мрежи. Най-скандалното в случая е, че Жасмина е убедена, че натравянето ѝ е било умишлено. Тя не скри гнева си и отправи остри думи към хората, които според нея стоят зад случилото се. „Не се страхувам от никого в тази държава. Който иска да си разчиства сметките с мен, нека дойде пред дома ми“, заяви тя разгневено, цитирана от Шоу Блиц.

Жасмина показа снимки, на които се виждат силни обриви и подуване по тялото ѝ. По думите ѝ всичко започнало след посещение в популярното заведение, където вечеряла предишната вечер. На сутринта обаче се събудила в изключително тежко състояние — цялата подута, с големи обриви и сериозен дискомфорт.

Носителката на титлата Мис Силикон твърди, че лекарят, който я е прегледал, ѝ казал, че е истинско чудо, че не се е стигнало до фатален край. Според нея състоянието ѝ е било толкова опасно, че е можело да получи тежък задух през нощта.

Към момента няма официална информация от заведението, нито потвърждение от компетентните органи за причините за натравянето. Случаят обаче предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където последователите на фаталната брюнетка я засипаха с въпроси и коментари.

Самата тя е категорична, че няма да остави нещата така и ще търси отговорност за преживения кошмар. Междувременно тя сподели, че вече няколко дни е на вливки и се възстановява, но зове хейтърите да спрат да се занимават с нея и просто да си живеят живота.