Домът на принцеса Даяна отваря врати с нови ексклузивни турове

Алторп - имението на семейство Спенсър и детски дом на принцеса Даяна, отваря врати за летния сезон с нов акцент върху личната история на покойната принцеса на Уелс.

Историческото имение в Нортхамптъншър традиционно приема посетители само през ограничен период от годината. За сезон 2026 г. Алторп ще бъде отворен от 1 юли до 31 август, с изключение на 10 и 11 юли. Посетителите могат да разгледат къщата, градините, кафенето и магазина за сувенири, а специално внимание продължава да привлича зоната около мемориала на принцеса Даяна.

Според информация, цитирана от HELLO!, тази година има промяна в предлагането за посетители - добавени са по-ексклузивни турове, които дават възможност за по-различно преживяване в едно от най-известните частни имения във Великобритания. Новината идва на фона на засилен интерес към Алторп, след като името му отново се появи в британските медии покрай евентуално посещение на принц Хари и семейството му в Обединеното кралство.

Алторп е дом на фамилията Спенсър повече от 500 години. В него се съхраняват значими колекции от картини, мебели, керамика и исторически интериори. Самото имение остава частна семейна собственост, но през летните месеци отваря част от пространствата си за публиката.

За много посетители най-силният емоционален момент е свързан с принцеса Даяна. Тя е погребана на малък остров в езерото в пределите на имението, а мемориалната зона е едно от местата, където почитателите ѝ могат да отдадат почит. Официалната експозиция „Diana: A Celebration“, посветена на живота ѝ, е закрита още през 2013 г., но връзката на Алторп с принцесата продължава да бъде основна причина хиляди хора да планират посещение там.

Стандартният маршрут през къщата е организиран като еднопосочна обиколка с информационни табла и служители в залите. От паркинга до входа на къщата се върви около 15 минути, а до мемориалната зона на принцеса Даяна — приблизително 30 минути.

Билетите за 2026 г. са разделени на два основни типа — за къщата и градините или само за градините. Входът за къщата и градините е 27 паунда за възрастни, 23 паунда за пенсионери и 16 паунда за деца между 5 и 16 години. Само за градините билетът е 20 паунда за възрастни, 16 паунда за пенсионери и 12 паунда за деца.

Засиленият интерес към Алторп съвпада с нови публикации за възможно посещение на принц Хари, Меган Маркъл и децата им Арчи и Лилибет във Великобритания. Британски медии твърдят, че семейството може да посети гроба на принцеса Даяна - място, което остава затворено за широката публика и има дълбоко лично значение за синовете ѝ.

Алторп остава една от най-символичните локации в историята на британската аристокрация и на съвременната кралска памет. За едни това е великолепно историческо имение с петвековна фамилна история, а за други - тихото място, където продължава споменът за една от най-обичаните жени в света.