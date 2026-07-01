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65 години от рождението на Даяна – принцесата, която промени монархията

65 години от рождението на Даяна – принцесата, която промени монархията

1 Юли, 2026 11:17 637 10

  • принцеса даяна-
  • годишнина от рождението

Даяна загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36 години

65 години от рождението на Даяна – принцесата, която промени монархията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 65 години от рождението на Даяна Спенсър – лейди Даяна, принцеса на Уелс, една от най-обичаните и запомнящи се личности в съвременната британска история.

Родена на 1 юли 1961 г. в аристократичното семейство Спенсър, Даяна става световно известна след брака си с тогавашния принц Чарлз през 1981 г. Сватбата им е гледана от милиони зрители по света, а младата принцеса бързо се превръща в символ на елегантност, човечност и модерно лице на британската монархия.

Зад блясъка на кралския двор обаче животът ѝ е белязан от огромен обществен натиск, лични драми и болезнен развод. Въпреки това Даяна успява да изгради образ, който надхвърля титлата ѝ. Тя остава в паметта на хората със своята съпричастност към болни, бедни и социално изолирани, както и с активната си работа в подкрепа на хората с ХИВ/СПИН и кампанията срещу противопехотните мини.

Майка на принцовете Уилям и Хари, Даяна променя представата за кралска особа – по-близка до хората, по-емоционална и по-човешка. Именно тази искреност ѝ носи прозвището „принцесата на народа“.

Даяна загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36 години. Почти три десетилетия по-късно интересът към живота ѝ не стихва, а наследството ѝ продължава да влияе не само върху британското кралско семейство, но и върху начина, по който обществото гледа на славата, личната болка и публичната отговорност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо ти

    10 5 Отговор
    Статията пропуска факта , че е била любовница на арабин !

    Коментиран от #3

    11:21 01.07.2026

  • 2 Тази не я ли

    6 5 Отговор
    наказа Господ преди години задето се любеше с арабин?

    11:22 01.07.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "Дедо ти":

    И на пакистанец. И на още, и на още знайни и незнайни.

    11:23 01.07.2026

  • 4 Без име

    6 1 Отговор
    Хариту лабилен също като нея.

    11:27 01.07.2026

  • 5 Знам аз

    6 6 Отговор
    Нямало е любов, арабинът е бил наркоман и е използвал тъпачката за да покаже на баща си, че е праведен и да му изстиска повече пари. И за да прикрият тъпотата и, са измислили този цирк с принцесата на сърцата, ... бля-бля... но тъпизмът се предава по наследство.

    11:28 01.07.2026

  • 6 венсеремос

    6 6 Отговор
    Статията пропуска още ,че Даяна е проституирала с коняри е спала с тях. в Кралския двор и е родила рижавия Хари от един от конярите.Другото падение ,е че Хари се ожени занегърка Меганбез образование и без елементарен английси език.И двете Даяна и Меган са имали любовници-арабин, негри и затова Хари не е допускан до Кралския двор.Стига сте лъгали.Даяна като любовница на арабин, беше бременна от него.И това е доказано във Френската болница..Добра работа на МИ5 и МИ6 ,които ликвидираха тази измислена принцеса Даяна.

    11:34 01.07.2026

  • 7 Тоо

    2 1 Отговор
    Тя пък една монархия, всички са скелети от гардероба, карикатури. Освен клюки и интриги друго не може да произведе.

    11:53 01.07.2026

  • 8 широко

    2 2 Отговор
    било около врата й, затова живяла как дойде, но и платила за това. Свекърва й успява да спаси държавата си, въпреки забежките на снахата......
    Бог да прости и двете !!!

    12:12 01.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 🦁ЩЩД🦁

    2 0 Отговор
    Опита се да я промени.Но Короната не й прости.Утрепа я.

    12:21 01.07.2026