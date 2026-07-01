65 години от рождението на Даяна – принцесата, която промени монархията

Днес се навършват 65 години от рождението на Даяна Спенсър – лейди Даяна, принцеса на Уелс, една от най-обичаните и запомнящи се личности в съвременната британска история.

Родена на 1 юли 1961 г. в аристократичното семейство Спенсър, Даяна става световно известна след брака си с тогавашния принц Чарлз през 1981 г. Сватбата им е гледана от милиони зрители по света, а младата принцеса бързо се превръща в символ на елегантност, човечност и модерно лице на британската монархия.

Зад блясъка на кралския двор обаче животът ѝ е белязан от огромен обществен натиск, лични драми и болезнен развод. Въпреки това Даяна успява да изгради образ, който надхвърля титлата ѝ. Тя остава в паметта на хората със своята съпричастност към болни, бедни и социално изолирани, както и с активната си работа в подкрепа на хората с ХИВ/СПИН и кампанията срещу противопехотните мини.

Майка на принцовете Уилям и Хари, Даяна променя представата за кралска особа – по-близка до хората, по-емоционална и по-човешка. Именно тази искреност ѝ носи прозвището „принцесата на народа“.

Даяна загина на 31 август 1997 г. при автомобилна катастрофа в Париж, едва на 36 години. Почти три десетилетия по-късно интересът към живота ѝ не стихва, а наследството ѝ продължава да влияе не само върху британското кралско семейство, но и върху начина, по който обществото гледа на славата, личната болка и публичната отговорност.