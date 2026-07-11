Сватбената рокля на Тейлър Суифт се превърна в най-очакваната модна загадка на годината

Макар официални снимки на сватбената рокля на Тейлър Суифт все още да не са публикувани, любопитството около нея продължава да нараства. Интересът се засили още повече, след като творческият директор на Dior Джонатан Андерсън разкри подробности за процеса по създаването на специалната визия.

Дизайнерът признава, че работата по булчинската рокля не е била просто поредният професионален проект, а лично и емоционално преживяване. По думите му създаването на сватбена рокля е особено отговорна задача, защото тя остава завинаги свързана с един от най-важните моменти в живота на човек.

Андерсън разказва, че по време на съвместната им работа е изградил близки отношения с певицата. Според него именно откритата комуникация и взаимното доверие са били ключови, за да бъде създадена визия, която напълно отговаря на характера, стила и желанията на Тейлър Суифт.

Известно е, че както певицата, така и съпругът ѝ Травис Келси са избрали специално изработени тоалети на Dior Haute Couture. Булчинската рокля е създадена в парижките ателиета на модната къща, а цялостната визия е допълнена с обувки Christian Louboutin и бижута Cartier.

Макар детайлите около дизайна да остават строго пазени, модни експерти вече определят роклята като една от най-коментираните булчински визии на последните години. За Андерсън това е първата сватбена рокля висша мода, създадена за знаменитост от подобен световен мащаб.

Дизайнерът избягва да разкрива конкретни елементи от силуета, материите или украсата, но подчертава, че целият процес е бил изпълнен с внимание към детайла и творческо вдъхновение.

Докато феновете очакват първите официални кадри, мистерията около сватбената рокля на Тейлър Суифт само увеличава интереса към нея. Едно е сигурно - независимо от самия дизайн, визията вече е сред най-очакваните моменти в света на модата.

Източник: Dir.bg.