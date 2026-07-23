Новини
Любопитно »
Виктория Кузманова с първи думи за сватбата с Рачков: "Искам да е приказно и романтично."

Виктория Кузманова с първи думи за сватбата с Рачков: "Искам да е приказно и романтично."

23 Юли, 2026 12:14 1 688 28

  • виктория кузманова-
  • димитър рачков-
  • сватба

Заради многото проекти покрай тях с Рачков все още няма дата за сватба

Виктория Кузманова с първи думи за сватбата с Рачков: "Искам да е приказно и романтично." - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Годеницата на актьора Димитър Рачков, Виктория Кузманова, наскоро спечели „Черешката на тортата“. Тя беше една от адреналинките в „Господари на ефира“, а сега има свой луксозен салон за красота. Той се радва на огромен интерес от клиенти и върви с пълна сила, пише Hotarena.net.

„Радвам се, че събрах толкова готин, добър екип от професионалисти. Според мен освен че трябва да си добър в работата, трябва да умееш да общуваш, да бъдеш мил и добър човек, защото хората го усещат. С този бранд работя от 11 години. Когато бях на 20, се занимавах две години с маникюр. С една приятелка отворихме малък салон – тя беше фризьорка, аз маникюристка“, разказва Виктория пред „Супер магазин“.

През лятото с годеника си Димитър Рачков и дъщеря ѝ Карина ще разпускат по родното Черноморие и в Гърция. Поради голямата натовареност през годината предпочитат почивките им да преминават лежерно, а не да се отдават на водни спортове, качващи адреналина.

Заради многото проекти покрай тях с Рачков все още няма дата за сватба.

„Не сме го коментирали. По-скоро ще се оженим другата година, живот и здраве. Не съм си представяла какво искам да е тържеството. Знам, че искам да е много романтично, приказно и весело“, издава красавицата.

Тя все още не е избрала и булчинската рокля, защото има доста време.

Припомняме, че Димитър Рачков предложи брак навръх Бъдни вечер пред нейното и неговото семейство. Красивия годежен пръстен, който тя не сваля от ръката си, актьорът е избрал сам.

Вики признава, че не е очаквала Рачков да поиска ръката ѝ, защото никога не са коментирали подобна стъпка. В предишните му дългогодишни връзки, включително и с майката на сина му – сценаристката Христина Апостолова, и с тв водещата Мария Игнатова, актьорът не е бил сгоден или женен.

„Чувствам се специална, защото, щом не го е направил досега, значи нещо го е спирало“, коментира Кузманова.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кашчей

    26 1 Отговор
    Тогава докато Рачков разказва вицове, да намина да те мина?

    12:16 23.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    25 1 Отговор
    Рачков Пръдлето е голям романтик.

    12:16 23.07.2026

  • 3 хахаххаха

    23 1 Отговор
    тая си мисли, че Храчков ще се жени за нея

    12:18 23.07.2026

  • 4 🦁ЩЩД🦁

    18 0 Отговор
    А честито ! Таз година булка, догодина...дипломирана юристка,може и икономистка.Лекар или инженер надали.

    12:20 23.07.2026

  • 5 Рон

    19 0 Отговор
    Жената е романтичка само кинтите и секса ги иска да са брутални

    12:21 23.07.2026

  • 6 Наркомани

    20 2 Отговор
    Рачков е гнусен,мазен гном

    12:23 23.07.2026

  • 7 Подавам и на двамата

    11 2 Отговор
    лионска наденица с пълнеж.

    12:23 23.07.2026

  • 8 Без име

    13 0 Отговор
    Какъв бранд, ма, сестро???

    12:29 23.07.2026

  • 9 ПЕНКО

    11 1 Отговор
    ... " ТЪПА СЪМ , НО И ТЪЖНО -- ВЕСЕЛА - БЛОНДА - ТОЧНО КАТО ЗА РЪЧКОВ " !?!?!

    12:34 23.07.2026

  • 10 Какви

    7 0 Отговор
    романтици , бе ?

    12:40 23.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дърт пергишин

    4 1 Отговор
    Е този бергасси наглец....само тоягата ще го слоэш ва мястото

    12:42 23.07.2026

  • 13 Давай Лапа

    7 0 Отговор
    Е, та не мина ли тая сватба колко години я подготвят? Да стане време за бастунЬ ли и Митко само да стои и да гледа безмълвно 😀

    12:42 23.07.2026

  • 14 Благой от СОФстрой

    10 1 Отговор
    Крещача от бургаските села е много известен !

    12:43 23.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 в кратце

    6 1 Отговор
    Мъжете не ходят в подобни салони. Клиентки са там.

    12:47 23.07.2026

  • 17 Герги

    12 0 Отговор
    Не го е направил досега защото вече остарява и някой трябва да му бърше пос....г..

    12:51 23.07.2026

  • 18 МП4

    11 0 Отговор
    С този палячо няма как да ти е приказно ,камоли рОмантично , по- скоро налудничево и шизофринно :) (:

    Коментиран от #21

    12:51 23.07.2026

  • 19 Оня

    14 0 Отговор
    Ден във Фейсбук в Бургас продаваха билети за концерта на този и си помислих , колко трябва да си тъп за да купиш билет за една простотия . Жалко за проваленото поколение на България !

    12:57 23.07.2026

  • 20 Свободен

    10 0 Отговор
    Тия са от типа:
    Моето и твоето бият нашето!"
    Разпоре.тина и къса клечка, голяма романтика!

    12:57 23.07.2026

  • 21 Теодор

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "МП4":

    😅😅😅😅😅😅😅

    13:03 23.07.2026

  • 22 "Искам да е приказно и романтично."

    7 0 Отговор
    амче викни и предишните ти майстори
    да ви светят
    помагат на първата брачна нощ да стане приказно и романтично

    13:11 23.07.2026

  • 23 Дани

    4 0 Отговор
    Злато търсачката най накрая ще си намери вайстора-ей тая се надява ама жено надеждите умират последни А РАЧКОВ СИ ЗНАЕ КАКВО КАК И С КОГО- а ти си се надявай !!!

    13:34 23.07.2026

  • 24 оле майко

    2 0 Отговор
    имаш деца да гледаш ма

    13:45 23.07.2026

  • 25 @@@

    4 1 Отговор
    Браво Виктория !
    Извади късмет с Пачков!

    13:54 23.07.2026

  • 26 хитлер

    3 0 Отговор
    Какъв романтик може да е тази досана подсачаща бълха?Тая е за очен лекар и психиатър и дано успеят да я излекуват.И за двамата е последна спирка за него инсулта го дебне от ъгъла /от мъжките хапчета/ за нея няма кой да иска поне да я изтрака та ...успешен финал и за двамата.

    13:56 23.07.2026

  • 27 рачкапур

    2 1 Отговор
    я е бе на сухо

    14:06 23.07.2026

  • 28 Тази

    2 0 Отговор
    Освен, че твърди, че е има фризьорски салон, а не могат да и тонират русите изгорели коси държи да я уредят с победата във всички предавания на нтв, в които участва, за момента са и уредили 3 победи. Дори се прави на двойка с един някакъв, за да спечели семейно предаване.

    14:14 23.07.2026