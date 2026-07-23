Виктория Кузманова с първи думи за сватбата с Рачков: "Искам да е приказно и романтично."

Годеницата на актьора Димитър Рачков, Виктория Кузманова, наскоро спечели „Черешката на тортата“. Тя беше една от адреналинките в „Господари на ефира“, а сега има свой луксозен салон за красота. Той се радва на огромен интерес от клиенти и върви с пълна сила, пише Hotarena.net.

„Радвам се, че събрах толкова готин, добър екип от професионалисти. Според мен освен че трябва да си добър в работата, трябва да умееш да общуваш, да бъдеш мил и добър човек, защото хората го усещат. С този бранд работя от 11 години. Когато бях на 20, се занимавах две години с маникюр. С една приятелка отворихме малък салон – тя беше фризьорка, аз маникюристка“, разказва Виктория пред „Супер магазин“.

През лятото с годеника си Димитър Рачков и дъщеря ѝ Карина ще разпускат по родното Черноморие и в Гърция. Поради голямата натовареност през годината предпочитат почивките им да преминават лежерно, а не да се отдават на водни спортове, качващи адреналина.

Заради многото проекти покрай тях с Рачков все още няма дата за сватба.

„Не сме го коментирали. По-скоро ще се оженим другата година, живот и здраве. Не съм си представяла какво искам да е тържеството. Знам, че искам да е много романтично, приказно и весело“, издава красавицата.

Тя все още не е избрала и булчинската рокля, защото има доста време.

Припомняме, че Димитър Рачков предложи брак навръх Бъдни вечер пред нейното и неговото семейство. Красивия годежен пръстен, който тя не сваля от ръката си, актьорът е избрал сам.

Вики признава, че не е очаквала Рачков да поиска ръката ѝ, защото никога не са коментирали подобна стъпка. В предишните му дългогодишни връзки, включително и с майката на сина му – сценаристката Христина Апостолова, и с тв водещата Мария Игнатова, актьорът не е бил сгоден или женен.

„Чувствам се специална, защото, щом не го е направил досега, значи нещо го е спирало“, коментира Кузманова.