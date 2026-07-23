Виктория Кузманова с първи думи за сватбата с Рачков: "Искам да е приказно и романтично."

Годеницата на актьора Димитър Рачков, Виктория Кузманова, наскоро спечели „Черешката на тортата“. Тя беше една от адреналинките в „Господари на ефира“, а сега има свой луксозен салон за красота. Той се радва на огромен интерес от клиенти и върви с пълна сила, пише Hotarena.net.
„Радвам се, че събрах толкова готин, добър екип от професионалисти. Според мен освен че трябва да си добър в работата, трябва да умееш да общуваш, да бъдеш мил и добър човек, защото хората го усещат. С този бранд работя от 11 години. Когато бях на 20, се занимавах две години с маникюр. С една приятелка отворихме малък салон – тя беше фризьорка, аз маникюристка“, разказва Виктория пред „Супер магазин“.
През лятото с годеника си Димитър Рачков и дъщеря ѝ Карина ще разпускат по родното Черноморие и в Гърция. Поради голямата натовареност през годината предпочитат почивките им да преминават лежерно, а не да се отдават на водни спортове, качващи адреналина.
Заради многото проекти покрай тях с Рачков все още няма дата за сватба.
„Не сме го коментирали. По-скоро ще се оженим другата година, живот и здраве. Не съм си представяла какво искам да е тържеството. Знам, че искам да е много романтично, приказно и весело“, издава красавицата.
Тя все още не е избрала и булчинската рокля, защото има доста време.
Припомняме, че Димитър Рачков предложи брак навръх Бъдни вечер пред нейното и неговото семейство. Красивия годежен пръстен, който тя не сваля от ръката си, актьорът е избрал сам.
Вики признава, че не е очаквала Рачков да поиска ръката ѝ, защото никога не са коментирали подобна стъпка. В предишните му дългогодишни връзки, включително и с майката на сина му – сценаристката Христина Апостолова, и с тв водещата Мария Игнатова, актьорът не е бил сгоден или женен.
„Чувствам се специална, защото, щом не го е направил досега, значи нещо го е спирало“, коментира Кузманова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кашчей
12:16 23.07.2026
2 Последния Софиянец
12:16 23.07.2026
3 хахаххаха
12:18 23.07.2026
4 🦁ЩЩД🦁
12:20 23.07.2026
5 Рон
12:21 23.07.2026
6 Наркомани
12:23 23.07.2026
7 Подавам и на двамата
12:23 23.07.2026
8 Без име
12:29 23.07.2026
9 ПЕНКО
12:34 23.07.2026
10 Какви
12:40 23.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дърт пергишин
12:42 23.07.2026
13 Давай Лапа
12:42 23.07.2026
14 Благой от СОФстрой
12:43 23.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 в кратце
12:47 23.07.2026
17 Герги
12:51 23.07.2026
18 МП4
Коментиран от #21
12:51 23.07.2026
19 Оня
12:57 23.07.2026
20 Свободен
Моето и твоето бият нашето!"
Разпоре.тина и къса клечка, голяма романтика!
12:57 23.07.2026
21 Теодор
До коментар #18 от "МП4":😅😅😅😅😅😅😅
13:03 23.07.2026
22 "Искам да е приказно и романтично."
да ви светят
помагат на първата брачна нощ да стане приказно и романтично
13:11 23.07.2026
23 Дани
13:34 23.07.2026
24 оле майко
13:45 23.07.2026
25 @@@
Извади късмет с Пачков!
13:54 23.07.2026
26 хитлер
13:56 23.07.2026
27 рачкапур
14:06 23.07.2026
28 Тази
14:14 23.07.2026