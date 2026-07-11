80 години от рождението на Джон Лоутън: Рок легендата, която нарече България своя втора родина

На 11 юли се навършват 80 години от рождението на Джон Лоутън – легендарния британски рок музикант и вокалист на Uriah Heep, чието име в България завинаги ще бъде свързано с песента July Morning и празника „Джулай морнинг“.

По повод годишнината бившият кмет на Каварна и настоящ общински съветник Цонко Цонев заяви пред БТА, че Джон Лоутън е приемал България като своя втора родина и е изградил изключително силна връзка с българската публика.

13 години посрещаше изгрева с българите

В продължение на 13 години Лоутън неизменно пристигаше в България за 1 юли, за да изпълни July Morning точно по изгрев слънце – ритуал, превърнал се в неизменна част от празника.

Между 2007 и 2015 година той пее на Камен бряг, а след това, до 2019 година, продължава традицията в Тутракан.

Легендарният музикант си отиде на 29 юни 2021 година, на 74-годишна възраст.

Как започва любовта му към България

Според Цонко Цонев всичко започва през 2004 година, когато чрез общ познат в Лондон успява да се свърже с Лоутън и да го покани в България.

Първото му посещение е именно тогава, а дебютният му концерт у нас е в Каварна, където заедно с група „Б.Т.Р.“ изпълнява песни на Uriah Heep.

На летището във Варна музикантът пристига със съпругата си Ирис и още от първите дни остава впечатлен от страната.

Най-голямата изненада за него обаче била фактът, че в България съществува празник, вдъхновен именно от песента July Morning.

„Музиката ще остане“

През 2016 година, в навечерието на „Джулай морнинг“ в Тутракан, Джон Лоутън казва думи, които и днес се помнят от неговите почитатели:

„Може би ние като рок динозаври ще изчезнем, но музиката, която оставяме, и свободният дух, който тя носи, ще останат.“

Той неведнъж подчертава, че България е единствената страна в света, която отбелязва изгрева на 1 юли именно с тази песен.

Камен бряг се превърна в легенда

Според Цонко Цонев истинската история на празника започва едва когато Джон Лоутън започва да изпълнява песента край морето.

Най-незабравимият момент остава 2008 година, когато на сцената до него застава Кен Хенсли – авторът на July Morning.

Заедно с „Б.Т.Р.“ двамата изнасят концерт пред хиляди хора на Камен бряг.

„Имаше десетки хиляди хора. Това беше огромно шоу. Тогава всичко се запали“, спомня си Цонев.

По думите му именно тогава „Джулай морнинг“ се превръща в национален празник, който постепенно започва да се отбелязва не само край морето, но и край езера, реки и язовири.

Ракия, шопска салата и български думи

Освен с музиката си, Лоутън печели българите и със своя характер.

„Научихме Джон да пие ракия. Много обичаше ракия със шопска салата и винаги смешно казваше "шопски салат"“, разказва Цонко Цонев.

С времето музикантът научава и няколко български думи, сред които „Здравейте“ и „Как сте“.

Приятелите му го описват като изключително земен, скромен и човек с типично английско чувство за хумор.

Никога не се държал като звезда

Въпреки световната си популярност Джон Лоутън никога не отказвал снимка, автограф или разговор с почитателите си.

„Не си спомням случай да е отказал на някого. Независимо колко беше уморен, винаги отделяше внимание на хората“, казва Цонев.

Според него именно тази естественост превръща рок музиканта в любимец на българската публика.

Купува дом в Каварна и снима филми за България

Любовта му към страната не остава само на сцената.

Лоутън купува къща в Каварна и започва да прекарва все повече време у нас.

Освен това снима документалната поредица „Джон Лоутън представя…“, чрез която популяризира десетки български общини и туристически забележителности.

По думите на Цонев именно благодарение на тези филми много чужденци откриват България.

Последното му желание

Един от най-трогателните моменти след смъртта на рок легендата се случва през 2022 година.

По желание на семейството му съпругата Ирис и двете му деца – Натали и Патрик – разпръскват праха му край Камен бряг.

„Това е нещо нечувано – музикант от такава величина да поиска прахът му да остане в България. Джон наистина обичаше тази страна“, казва Цонко Цонев.

Живот, отдаден на музиката

Джон Лоутън е роден на 11 юли 1946 година в Халифакс, Великобритания.

Кариерата му започва през 60-те години с групата The Deans, а по-късно става вокалист на германската рок формация Lucifer's Friend, с която записва девет студийни албума.

През 70-те години е част и от Les Humphries Singers, с които участва в конкурса „Евровизия“ през 1976 година.

Между 1976 и 1979 година е фронтмен на Uriah Heep, записвайки четири студийни албума с легендарната група.

През 2009 година Джон Лоутън е удостоен със званието „Почетен гражданин на Бургас“ – признание за приноса му към музиката и специалната му връзка с България.

Източник: Ladyzone.bg.