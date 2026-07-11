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Три хижи в Средна гора, които пазят духа на планината

Три хижи в Средна гора, които пазят духа на планината

11 Юли, 2026 13:49, обновена 11 Юли, 2026 13:51 323 6

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  • планина

Три уютни хижи, които пазят духа на Средна гора въпреки трудностите

Три хижи в Средна гора, които пазят духа на планината - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Докато все повече български планински хижи затварят врати, в Средна гора все още има места, където туристите са посрещани с домашна храна, топла печка и истинско гостоприемство. Именно такива са хижите „Фенера“, „Средногорец“ и „Павел Делирадев“ - три причини да стегнем раницата и да поемем към една от най-подценяваните български планини.

Средна гора никога не е била сред най-посещаваните планини у нас. Тук няма алпийските гледки на Рила или внушителните върхове на Пирин. Вместо това предлага широки била, сенчести горски пътеки, древни тракийски светилища и онзи спокоен ритъм, който все по-трудно откриваме в планината.

Днес обаче тази атмосфера постепенно изчезва. От близо 30 туристически хижи и заслони в Средна гора немалка част вече са затворени, изоставени или работят само периодично. Последният пример е хижа „Свежен“, която наскоро прекрати дейността си, след като остана без стопани.

Хижа „Фенера“ - панорамни гледки и тракийски светилища

Разположена на 1300 метра надморска височина под връх Фенера, тази хижа е сред най-живописните места в Средна гора. До нея може да се стигне от Хисаря, Старосел или Каравелово, като преходът отнема между четири и пет часа.

Хижата разполага с 45 места, туристическа кухня, столова, външно барбекю и обновени санитарни помещения. При предварителна заявка гостите могат да разчитат и на домашно приготвена храна.

Само около 20 минути пеша делят туристите от връх Кози грамади, където се намират останките на тракийска владетелска резиденция, древно светилище, раннохристиянски храм и крепостни стени.

От връх Фенера се разкриват впечатляващи гледки към Розовата долина, Стара планина, Родопите, Рила и Пирин, а през лятото околните поляни се покриват с билки, диви цветя и гъби.

Най-голямото богатство на хижата обаче са нейните стопани. Посетителите често споделят, че се чувстват повече като гости, отколкото като туристи.

Хижа „Средногорец“ - комфорт насред планината

Под връх Малък Богдан се намира една от най-добре поддържаните хижи в Средна гора.

„Средногорец“ предлага условия, които трудно бихме очаквали в планината - стаи със собствени санитарни възли, ресторант, туристическа кухня, безжичен интернет и капацитет от около 70 места.

До хижата се достига от село Богдан, Старосел, Клисура или Копривщица, а районът предлага отлични възможности за преходи към върховете Богдан и Малък Богдан, както и към съседните хижи.

Мястото е известно и с богатите находища на диви малини, които всяко лято привличат десетки любители на планината.

И тук туристите най-често хвалят отношението на стопаните.

Хижа „Павел Делирадев“ - класическата българска хижа

Разположена на поляната Манзул, хижа „Павел Делирадев“ е едно от емблематичните места в Средна гора.

Тя разполага с около 80 места за настаняване, няколко бунгала, туристическа столова и бюфет с топла храна.

Оттук започват маршрути към връх Бунай, Хайдушки кладенец, както и към хижите „Райна Княгиня“ и „Кръстьо Чолаков“.

Хижата носи името на Павел Делирадев - един от основоположниците на организирания туризъм, алпинизма и пещерното дело в България.

Именно тук много туристи откриват онова, което все по-рядко се среща - спокойствие, уют и усещането, че планината все още е място, където хората се посрещат като приятели.

В свят, в който все повече планински хижи затварят врати, „Фенера“, „Средногорец“ и „Павел Делирадев“ показват, че духът на българската планина все още е жив. Понякога са нужни само една раница, удобни обувки и желание да се откъснем от ежедневието, за да го открием отново.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Статия

    1 0 Отговор
    за хижи, на снимката..... колиба.

    13:56 11.07.2026

  • 2 ДС Терзиев

    2 0 Отговор
    Не пропускайте хижа Петрохан да ви продухат чакрите

    13:57 11.07.2026

  • 3 Елизабет Цветанова аутсайдерката

    2 0 Отговор
    Вмомента настройвам енергията и чакрата да дойде после консула на нигерия и да се вдигне пушек 🥳🤭🤣🤣🤣

    14:00 11.07.2026

  • 4 Без хижи може ли

    0 0 Отговор
    Не говорете за въже в стаята на обесения.

    14:01 11.07.2026

  • 5 Елена Кахъркова

    0 0 Отговор
    Едно време какви негри имаше по два дни ме плющяха 🤣🤭🥳🐐

    Коментиран от #6

    14:02 11.07.2026

  • 6 Георги богаташчето

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Елена Кахъркова":

    Като умреш ще почерпя целия пазар 🥳🥳🥳🥳🥳

    14:03 11.07.2026