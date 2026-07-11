Три хижи в Средна гора, които пазят духа на планината

Докато все повече български планински хижи затварят врати, в Средна гора все още има места, където туристите са посрещани с домашна храна, топла печка и истинско гостоприемство. Именно такива са хижите „Фенера“, „Средногорец“ и „Павел Делирадев“ - три причини да стегнем раницата и да поемем към една от най-подценяваните български планини.

Средна гора никога не е била сред най-посещаваните планини у нас. Тук няма алпийските гледки на Рила или внушителните върхове на Пирин. Вместо това предлага широки била, сенчести горски пътеки, древни тракийски светилища и онзи спокоен ритъм, който все по-трудно откриваме в планината.

Днес обаче тази атмосфера постепенно изчезва. От близо 30 туристически хижи и заслони в Средна гора немалка част вече са затворени, изоставени или работят само периодично. Последният пример е хижа „Свежен“, която наскоро прекрати дейността си, след като остана без стопани.

Хижа „Фенера“ - панорамни гледки и тракийски светилища

Разположена на 1300 метра надморска височина под връх Фенера, тази хижа е сред най-живописните места в Средна гора. До нея може да се стигне от Хисаря, Старосел или Каравелово, като преходът отнема между четири и пет часа.

Хижата разполага с 45 места, туристическа кухня, столова, външно барбекю и обновени санитарни помещения. При предварителна заявка гостите могат да разчитат и на домашно приготвена храна.

Само около 20 минути пеша делят туристите от връх Кози грамади, където се намират останките на тракийска владетелска резиденция, древно светилище, раннохристиянски храм и крепостни стени.

От връх Фенера се разкриват впечатляващи гледки към Розовата долина, Стара планина, Родопите, Рила и Пирин, а през лятото околните поляни се покриват с билки, диви цветя и гъби.

Най-голямото богатство на хижата обаче са нейните стопани. Посетителите често споделят, че се чувстват повече като гости, отколкото като туристи.

Хижа „Средногорец“ - комфорт насред планината

Под връх Малък Богдан се намира една от най-добре поддържаните хижи в Средна гора.

„Средногорец“ предлага условия, които трудно бихме очаквали в планината - стаи със собствени санитарни възли, ресторант, туристическа кухня, безжичен интернет и капацитет от около 70 места.

До хижата се достига от село Богдан, Старосел, Клисура или Копривщица, а районът предлага отлични възможности за преходи към върховете Богдан и Малък Богдан, както и към съседните хижи.

Мястото е известно и с богатите находища на диви малини, които всяко лято привличат десетки любители на планината.

И тук туристите най-често хвалят отношението на стопаните.

Хижа „Павел Делирадев“ - класическата българска хижа

Разположена на поляната Манзул, хижа „Павел Делирадев“ е едно от емблематичните места в Средна гора.

Тя разполага с около 80 места за настаняване, няколко бунгала, туристическа столова и бюфет с топла храна.

Оттук започват маршрути към връх Бунай, Хайдушки кладенец, както и към хижите „Райна Княгиня“ и „Кръстьо Чолаков“.

Хижата носи името на Павел Делирадев - един от основоположниците на организирания туризъм, алпинизма и пещерното дело в България.

Именно тук много туристи откриват онова, което все по-рядко се среща - спокойствие, уют и усещането, че планината все още е място, където хората се посрещат като приятели.

В свят, в който все повече планински хижи затварят врати, „Фенера“, „Средногорец“ и „Павел Делирадев“ показват, че духът на българската планина все още е жив. Понякога са нужни само една раница, удобни обувки и желание да се откъснем от ежедневието, за да го открием отново.

Източник: Lifestyle.bg.