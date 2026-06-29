Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на онкоболните (СНИМКА+ВИДЕО)

Принцесата на Уелс Катрин завърши Националното предизвикателство на трите върха във Великобритания, за да насочи вниманието към грижата за хората, които живеят с диагноза рак и преминават през възстановяване след лечение.

Кйт изкачи Бен Невис в Шотландия, Скафъл Пайк в Англия и Сноудън в Уелс в рамките на 24 часа. Предизвикателството включва около 37 км преход, над 3000 метра обща денивелация и стотици километри придвижване между отделните планински райони.

Инициативата е в подкрепа на The Royal Marsden Cancer Charity – благотворителната организация към болницата Royal Marsden, където принцесата беше лекувана след онкологичната си диагноза. През януари 2025 г. тя обяви, че е в ремисия, след като през 2024 г. премина през превантивна химиотерапия. Видът на рака, с който е била диагностицирана, не е разкриван публично.

В лично послание съпругата на принц Уилям обясни, че е предприела изкачването не само като физическо изпитание, а и като начин да говори за живота след диагнозата и за нуждата пациентите да получават по-цялостна подкрепа.

По думите ѝ сериозното заболяване не засяга единствено тялото, а променя начина, по който човек мисли, чувства и гледа на бъдещето. Именно затова принцесата поставя акцент върху т.нар. холистичен подход в онкологичната грижа – съчетание между медицинско лечение, психологическа подкрепа, възстановяване, движение, хранене и внимание към емоционалното състояние на пациента.

Royal Marsden обяви специална дарителска кампания, свързана с инициативата на принцесата. Събраните средства ще бъдат насочени към програми, които помагат на хора с рак да живеят по-добре по време на лечението и след него.

Предизвикателството има и личен символизъм за Катрин. През март 2024 г. тя публично съобщи, че след коремна операция е било установено наличие на рак и че започва курс на превантивна химиотерапия. През септември същата година обяви, че е приключила лечението, а през януари 2025 г. потвърди, че е в ремисия.

След диагнозата принцесата постепенно възобнови публичните си ангажименти, но с по-внимателен график. Тя неведнъж е подчертавала значението на природата за възстановяването и вътрешното равновесие – тема, която присъства и в нейни предишни публични послания.

Принцесата и принц Уилям станаха съвместни патрони на Royal Marsden през януари 2025 г. Уилям е свързан с болницата от години, а новата роля на принцесата добави личен акцент към подкрепата на кралското семейство за онкологичните грижи във Великобритания.

Националното предизвикателство на трите върха е сред най-трудните любителски планински изпитания в страната. То традиционно включва изкачване на най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс за едно денонощие и изисква сериозна физическа подготовка, добра организация и издръжливост.