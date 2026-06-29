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Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на онкоболните (СНИМКА+ВИДЕО)

Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на онкоболните (СНИМКА+ВИДЕО)

29 Юни, 2026 13:58 590 10

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  • предизвикателство-
  • онкоболни

Принцесата на Уелс завърши тежкото предизвикателство в рамките на 24 часа

Кейт Мидълтън изкачи трите най-високи върха на Великобритания в подкрепа на онкоболните (СНИМКА+ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцесата на Уелс Катрин завърши Националното предизвикателство на трите върха във Великобритания, за да насочи вниманието към грижата за хората, които живеят с диагноза рак и преминават през възстановяване след лечение.

Кйт изкачи Бен Невис в Шотландия, Скафъл Пайк в Англия и Сноудън в Уелс в рамките на 24 часа. Предизвикателството включва около 37 км преход, над 3000 метра обща денивелация и стотици километри придвижване между отделните планински райони.

Инициативата е в подкрепа на The Royal Marsden Cancer Charity – благотворителната организация към болницата Royal Marsden, където принцесата беше лекувана след онкологичната си диагноза. През януари 2025 г. тя обяви, че е в ремисия, след като през 2024 г. премина през превантивна химиотерапия. Видът на рака, с който е била диагностицирана, не е разкриван публично.

В лично послание съпругата на принц Уилям обясни, че е предприела изкачването не само като физическо изпитание, а и като начин да говори за живота след диагнозата и за нуждата пациентите да получават по-цялостна подкрепа.

По думите ѝ сериозното заболяване не засяга единствено тялото, а променя начина, по който човек мисли, чувства и гледа на бъдещето. Именно затова принцесата поставя акцент върху т.нар. холистичен подход в онкологичната грижа – съчетание между медицинско лечение, психологическа подкрепа, възстановяване, движение, хранене и внимание към емоционалното състояние на пациента.

Royal Marsden обяви специална дарителска кампания, свързана с инициативата на принцесата. Събраните средства ще бъдат насочени към програми, които помагат на хора с рак да живеят по-добре по време на лечението и след него.

Предизвикателството има и личен символизъм за Катрин. През март 2024 г. тя публично съобщи, че след коремна операция е било установено наличие на рак и че започва курс на превантивна химиотерапия. През септември същата година обяви, че е приключила лечението, а през януари 2025 г. потвърди, че е в ремисия.

След диагнозата принцесата постепенно възобнови публичните си ангажименти, но с по-внимателен график. Тя неведнъж е подчертавала значението на природата за възстановяването и вътрешното равновесие – тема, която присъства и в нейни предишни публични послания.

Принцесата и принц Уилям станаха съвместни патрони на Royal Marsden през януари 2025 г. Уилям е свързан с болницата от години, а новата роля на принцесата добави личен акцент към подкрепата на кралското семейство за онкологичните грижи във Великобритания.

Националното предизвикателство на трите върха е сред най-трудните любителски планински изпитания в страната. То традиционно включва изкачване на най-високите върхове на Шотландия, Англия и Уелс за едно денонощие и изисква сериозна физическа подготовка, добра организация и издръжливост.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 1 Отговор
    Не ги понасям тези фалшиви лицемери !!! Мазни мазни, всичко за хората, а цялата злост и беди на този свят са заради тях!!!

    14:01 29.06.2026

  • 2 Овчар

    6 1 Отговор
    Богата мърша която не знае какво е работа..!

    14:02 29.06.2026

  • 3 оня с коня

    7 1 Отговор
    Уточнете, че става въпрос за някакви баири:
    Най-високият връх във Великобритания е Бен Невис (1345 м). Намира се в Шотландия,

    14:04 29.06.2026

  • 4 Добра инициатива

    2 1 Отговор
    Браво !!!

    14:07 29.06.2026

  • 5 Стара чанта

    5 0 Отговор
    А аз днес направих 125 крачки в чест на иди оти те - политици, с надеждата - голям астероид да се стовари върху сградата на Н. С., в деня на парламентарния цирк ! Газираното бяло вино е осигурено / и подобаващо охладено /.

    14:13 29.06.2026

  • 6 Акше

    5 1 Отговор
    Ще я надскочим.
    Нас великобританските върхове не ни интересуват.
    Живеем в България.

    14:16 29.06.2026

  • 7 Фют

    0 1 Отговор
    Започнала е да се сбръчква.
    Покосил я е рака и лечението.
    Ония Денди при тях ли е или верно умря след пластичната операция за смяна на секса?

    Коментиран от #9

    14:48 29.06.2026

  • 8 Клеопатра

    0 0 Отговор
    Само като видях ника на 1,2,3,5 нямаше нужда от да чета написаното.Едно е сигурно,ако имат близък или те самите минат през диагноза,като рак ,какъв ще е коментара им? Явно не са дорасли да осъзнаят,че тук богат или беден не е фактор.Адът, през който преминава човек с тази диагноза е смазващ,не пожелавам на никой това.Бъдете смирени,емпатични всичко друго е лъжа.

    14:53 29.06.2026

  • 9 Така

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Фют":

    Става с кожата, когато се закълнеш на рептилите и пиеш от кръвта им!

    14:56 29.06.2026

  • 10 Знаещ

    0 0 Отговор
    Тези три баира и един върху друг да ги сложиш не могат да стигнат Мусала.

    14:57 29.06.2026