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Защо портокалите се продават в червени мрежи? Малък трик, който заблуждава очите ни

Защо портокалите се продават в червени мрежи? Малък трик, който заблуждава очите ни

11 Юли, 2026 18:10 808 9

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Цветът на опаковката може да промени начина, по който възприемаме плодовете и да ги направи да изглеждат по-зрели и сочни

Защо портокалите се продават в червени мрежи? Малък трик, който заблуждава очите ни - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Замисляли ли сте се защо портокалите толкова често се продават в червени или оранжеви мрежести торбички? Причината не е свързана само с удобството на опаковката - зад този избор стои малък маркетингов трик, който влияе върху начина, по който възприемаме цвета на плодовете.

Червената мрежа визуално засилва оранжевите нюанси на кората и прикрива леките зелени оттенъци, които могат да подсказват, че плодът не е напълно узрял. В резултат портокалите изглеждат по-ярки, по-сочни и по-привлекателни за купувачите.

Подобен подход се използва и при други плодове. Лимоните например често се поставят в жълти мрежи, които подчертават естествения им цвят и ги правят да изглеждат още по-свежи.

Причината за този визуален ефект е т.нар. илюзия „конфети“ - оптичен феномен, при който цветовете около даден предмет влияят върху начина, по който мозъкът ни го възприема.

Когато очите ни виждат повече от реалността

Ефектът е описан в изследване от 2024 г. на психолога Карл Р. Гегенфуртнер от Университета в Гисен, Германия.

Ученият сам се сблъсква с тази илюзия, след като купува портокали, които в магазина изглеждат ярко оранжеви и добре узрели. Когато обаче ги изважда от мрежата у дома, забелязва, че кората им има по-зелен оттенък.

Според Гегенфуртнер мозъкът ни не възприема цветовете напълно изолирано, а ги сравнява с обкръжението им. Когато портокалът е заобиколен от червена мрежа, съседният цвят кара зрението ни да го възприема като по-наситено оранжев.

Цветът на опаковката като част от продажбата

Изследователите отбелязват, че този принцип се използва и при други плодове и зеленчуци – включително мандарини, лимони, лук, тиквички и картофи. Често мрежите са подбрани така, че да подчертаят най-желаните визуални характеристики на продукта.

Все още няма категорични доказателства доколко този трик реално увеличава продажбите, но влиянието му върху възприятието на потребителите е безспорно.

Следващия път, когато вземете мрежа с портокали от магазина, може би ще ги погледнете по-внимателно - защото понякога това, което виждаме, е не само плодът, а и начинът, по който е представен.

Източник: Lifestyle.bg.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъко мисирска

    4 2 Отговор
    това мисирките имате около 3 грама мозък , колкото е на едно врабче

    18:14 11.07.2026

  • 2 Циник

    3 1 Отговор
    Аз затова нося черни боксерки...

    18:15 11.07.2026

  • 3 Ментарджии и търгаши

    9 2 Отговор
    Не можеш да ги видиш, защото не можеш да скъсаш мрежата на място.
    Ако имате избор купувайте такива без мрежа.
    Същото е и с месото на витрината с червена светлина и всичко останало в магазина.
    Етикети, текст по тях, всичко е манипулация в полза на търгашите.

    Коментиран от #4

    18:15 11.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На манипулацията

    7 0 Отговор
    днес му се вика маркетинг, таргетиране, реклама…
    Всякакви номера в името на парите от продажбата.

    18:21 11.07.2026

  • 6 За заблудените ,

    6 0 Отговор
    които ги купуват в мрежи .

    18:27 11.07.2026

  • 7 Наблюдател

    6 0 Отговор
    А месото го осветяват в розово.

    18:32 11.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Свиня и портокали

    0 0 Отговор
    И в зелени мрежи ги продават, не само в червени. Има и друг търговски трик със кокосовите орехи. Нарочно не ги епилират, за да изглеждат по-големи.

    19:09 11.07.2026