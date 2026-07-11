Защо портокалите се продават в червени мрежи? Малък трик, който заблуждава очите ни

Замисляли ли сте се защо портокалите толкова често се продават в червени или оранжеви мрежести торбички? Причината не е свързана само с удобството на опаковката - зад този избор стои малък маркетингов трик, който влияе върху начина, по който възприемаме цвета на плодовете.
Червената мрежа визуално засилва оранжевите нюанси на кората и прикрива леките зелени оттенъци, които могат да подсказват, че плодът не е напълно узрял. В резултат портокалите изглеждат по-ярки, по-сочни и по-привлекателни за купувачите.
Подобен подход се използва и при други плодове. Лимоните например често се поставят в жълти мрежи, които подчертават естествения им цвят и ги правят да изглеждат още по-свежи.
Причината за този визуален ефект е т.нар. илюзия „конфети“ - оптичен феномен, при който цветовете около даден предмет влияят върху начина, по който мозъкът ни го възприема.
Когато очите ни виждат повече от реалността
Ефектът е описан в изследване от 2024 г. на психолога Карл Р. Гегенфуртнер от Университета в Гисен, Германия.
Ученият сам се сблъсква с тази илюзия, след като купува портокали, които в магазина изглеждат ярко оранжеви и добре узрели. Когато обаче ги изважда от мрежата у дома, забелязва, че кората им има по-зелен оттенък.
Според Гегенфуртнер мозъкът ни не възприема цветовете напълно изолирано, а ги сравнява с обкръжението им. Когато портокалът е заобиколен от червена мрежа, съседният цвят кара зрението ни да го възприема като по-наситено оранжев.
Цветът на опаковката като част от продажбата
Изследователите отбелязват, че този принцип се използва и при други плодове и зеленчуци – включително мандарини, лимони, лук, тиквички и картофи. Често мрежите са подбрани така, че да подчертаят най-желаните визуални характеристики на продукта.
Все още няма категорични доказателства доколко този трик реално увеличава продажбите, но влиянието му върху възприятието на потребителите е безспорно.
Следващия път, когато вземете мрежа с портокали от магазина, може би ще ги погледнете по-внимателно - защото понякога това, което виждаме, е не само плодът, а и начинът, по който е представен.
Източник: Lifestyle.bg.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мъко мисирска
18:14 11.07.2026
2 Циник
18:15 11.07.2026
3 Ментарджии и търгаши
Ако имате избор купувайте такива без мрежа.
Същото е и с месото на витрината с червена светлина и всичко останало в магазина.
Етикети, текст по тях, всичко е манипулация в полза на търгашите.
Коментиран от #4
18:15 11.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На манипулацията
Всякакви номера в името на парите от продажбата.
18:21 11.07.2026
6 За заблудените ,
18:27 11.07.2026
7 Наблюдател
18:32 11.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Свиня и портокали
19:09 11.07.2026