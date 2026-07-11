Защо портокалите се продават в червени мрежи? Малък трик, който заблуждава очите ни

Замисляли ли сте се защо портокалите толкова често се продават в червени или оранжеви мрежести торбички? Причината не е свързана само с удобството на опаковката - зад този избор стои малък маркетингов трик, който влияе върху начина, по който възприемаме цвета на плодовете.

Червената мрежа визуално засилва оранжевите нюанси на кората и прикрива леките зелени оттенъци, които могат да подсказват, че плодът не е напълно узрял. В резултат портокалите изглеждат по-ярки, по-сочни и по-привлекателни за купувачите.

Подобен подход се използва и при други плодове. Лимоните например често се поставят в жълти мрежи, които подчертават естествения им цвят и ги правят да изглеждат още по-свежи.

Причината за този визуален ефект е т.нар. илюзия „конфети“ - оптичен феномен, при който цветовете около даден предмет влияят върху начина, по който мозъкът ни го възприема.

Когато очите ни виждат повече от реалността

Ефектът е описан в изследване от 2024 г. на психолога Карл Р. Гегенфуртнер от Университета в Гисен, Германия.

Ученият сам се сблъсква с тази илюзия, след като купува портокали, които в магазина изглеждат ярко оранжеви и добре узрели. Когато обаче ги изважда от мрежата у дома, забелязва, че кората им има по-зелен оттенък.

Според Гегенфуртнер мозъкът ни не възприема цветовете напълно изолирано, а ги сравнява с обкръжението им. Когато портокалът е заобиколен от червена мрежа, съседният цвят кара зрението ни да го възприема като по-наситено оранжев.

Цветът на опаковката като част от продажбата

Изследователите отбелязват, че този принцип се използва и при други плодове и зеленчуци – включително мандарини, лимони, лук, тиквички и картофи. Често мрежите са подбрани така, че да подчертаят най-желаните визуални характеристики на продукта.

Все още няма категорични доказателства доколко този трик реално увеличава продажбите, но влиянието му върху възприятието на потребителите е безспорно.

Следващия път, когато вземете мрежа с портокали от магазина, може би ще ги погледнете по-внимателно - защото понякога това, което виждаме, е не само плодът, а и начинът, по който е представен.

Източник: Lifestyle.bg.