Рецепта на деня: Портокалов щрудел с бутер тесто
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Портокалов щрудел с бутер тесто

9 Февруари, 2026 10:05 788 3

Портокалите придават свежест, а орехите и стафидите създават богат, балансиран вкус

Рецепта на деня: Портокалов щрудел с бутер тесто - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова

Необходими продукти:

  • бутер тесто - 500 г;
  • портокали - 3 бр.;
  • орехи - 120 г, едро смлени;
  • стафиди - 80 г;
  • захар - 100 г;
  • канела - 1 ч.л.;
  • ванилия - 1 ч.л.;
  • нишесте или галета - 1 с.л.;
  • яйце - 1 бр.;
  • пудра захар - за поръсване.

Начин на приготвяне:

Фурната се загрява на 190°C без вентилатор. Стафидите се накисват в топла вода за около 10 минути и се отцеждат добре.

Портокалите се обелват напълно, като се премахва бялата част. Резените се нарязват на малки парчета и се поставят в купа. Към тях се добавят орехите, стафидите, захарта, канелата и ванилията. Сместа се разбърква внимателно. Добавя се нишесте или малко галета, за да се поеме излишният сок и да не омекне тестото.

Бутер тестото се разточва леко във правоъгълна форма и се поставя върху тава, покрита с хартия за печене. Плънката се разпределя в средната част по дължина, като се оформя правоъгълна лента и се оставят свободни краища от всички страни.

Свободните страни на тестото се прегъват първо от късите краища, след което дългите страни се прехлупват една върху друга, така че да се получи затворен правоъгълен щрудел.

Повърхността се обръща с шева надолу, намазва се с разбито яйце и по желание се украсява с тънки резени портокал. Могат да се направят няколко малки разреза отгоре, за да излиза парата.

Портокаловият щрудел се пече 30-35 минути до златиста и хрупкава коричка. След леко охлаждане се поръсва с пудра захар и се нарязва на правоъгълни парчета.

Този тип портокалов щрудел е вариант на класическия щрудел - по-лесен за оформяне и идеален за нарязване на равни порции. Портокалите придават свежест, а орехите и стафидите създават богат, балансиран вкус, пише gotvach.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    2 0 Отговор
    Което е с БУТЕР , е готино !

    10:07 09.02.2026

  • 2 гост

    4 0 Отговор
    може да е супер… но щрудел е единствено и само с ябълки-всичко друго е плодива пита

    10:21 09.02.2026

  • 3 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    Венке, май те е тряснала критиката. Само рецепти четеш и преписваш.

    17:08 09.02.2026