Кога и как да поливаме зеленчуковата градина в летните жеги

Летните горещини и трайните засушавания поставят пред сериозно изпитание всеки градинар. Често в стремежа си да спасим растенията от попарващото слънце, допускаме критични грешки при напояването, които могат да доведат до увяхване, болести или изгниване на корените. Според агрономите и експертите по градинарство от Министерството на земеделието и храните, ключът към спасяването на реколтата се крие не в количеството вода, а в правилното време и начин на нейното внасяне.

Най-доброто време за поливане: Сутрин срещу вечер

Противно на някои митове, не всяко време от денонощието е подходящо за водопой на растенията. Ето как се подреждат часовете по ефективност:

Ранната сутрин (между 05:00 и 08:00 часа) е абсолютният фаворит. Това е златното време за поливане на зеленчуковата градина. По това време земята и въздухът са хладни, което минимизира загубата на влага чрез изпарение. Водата успява да попие дълбоко в почвата и да захрани кореновата система, подготвяйки растенията за предстоящия дневен пек. Освен това, намокрените листа изсъхват бързо с изгряването на слънцето, което предотвратява развитието на гъбични инфекции.

(между 05:00 и 08:00 часа) е абсолютният фаворит. Това е златното време за поливане на зеленчуковата градина. По това време земята и въздухът са хладни, което минимизира загубата на влага чрез изпарение. Водата успява да попие дълбоко в почвата и да захрани кореновата система, подготвяйки растенията за предстоящия дневен пек. Освен това, намокрените листа изсъхват бързо с изгряването на слънцето, което предотвратява развитието на гъбични инфекции. Късният следобед или привечер (след 18:30 часа) е вторият възможен вариант. Този период е удачен, тъй като изпарението отново е ниско. Огромният риск тук обаче е задържането на влага по надземната част на растенията през цялата нощ. По данни на Института по зеленчукови култури „Марица“, трайно мократа листна маса в комбинация с топлите летни нощи е перфектната предпоставка за разпространение на мана, сиво гниене и брашнеста роса. Ако поливате вечер, го правете изключително в корена.

(след 18:30 часа) е вторият възможен вариант. Този период е удачен, тъй като изпарението отново е ниско. Огромният риск тук обаче е задържането на влага по надземната част на растенията през цялата нощ. По данни на Института по зеленчукови култури „Марица“, трайно мократа листна маса в комбинация с топлите летни нощи е перфектната предпоставка за разпространение на мана, сиво гниене и брашнеста роса. Ако поливате вечер, го правете изключително в корена. Поливането по обяд (между 11:00 и 16:00 часа) е абсолютно забранено. В най-горещите часове водата се изпарява почти мигновено, преди да достигне до корените. Дори по-лошо – водните капки по листата действат като малки лупи (оптични лещи). Слънчевите лъчи се пречупват през тях и причиняват жестоки термични изгаряния по тъканите на растенията.

Специфични нужди на различните култури през юли и август

Не всички зеленчуци имат еднакви изисквания към влагата. Опитните градинари от Асоциацията на производителите на зеленчуци съветват да съобразим графика със следните особености:

Зеленчукова култура Честота на поливане в жегите Начин на напояване Домати и пипер Обилно, на всеки 2-3 дни. Само в корена, без мокрене на листата. Краставици и тиквички Всеки ден или през ден (плитка коренова система). Почвата трябва да е постоянно влажна, но не подмокрена. Кореноплодни (моркови, цвекло) Рядко, но много дълбоко. Равномерно, за да не се напукат плодовете. Листни зеленчуци (салати, спанак) Всеки ден в малки количества. Предпочитат по-хладна почва и засенчване.

Топ 3 златни правила за лятно напояване

Поливайте рядко, но обилно. Вместо да добавяте по малко вода всеки ден (което овлажнява само повърхностния слой и кара корените да растат нагоре), поливайте по-рядко, но напоявайте почвата на дълбочина от поне 15-20 сантиметра.

Никога не поливайте с ледена вода. Директното използване на вода от сондаж или кладенец в горещия ден причинява шок за растенията. Температурната разлика може да спре растежа им и да доведе до окапване на цвета. Водата трябва да престои предварително в бидони, за да се темперира.

Използвайте мулчиране. Покриването на почвата около зеленчуците със слама, окосена трева или специално фолио намалява изпарението на влагата с до 50% и предпазва корените от прегряване.

Спазването на тези прости правила гарантира, че инвестираните труд и вода няма да отидат напразно, а градината ви ще остане свежа и продуктивна до края на сезона.