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Кога и как да поливаме зеленчуковата градина в летните жеги

Кога и как да поливаме зеленчуковата градина в летните жеги

16 Юли, 2026 15:16 1 224 5

  • поливане-
  • зеленчукова градина-
  • жеги-
  • часове

Експертно ръководство за правилно напояване на зеленчуците през лятото: Най-доброто време от деня, златни правила и грешки, които съсипват реколтата

Кога и как да поливаме зеленчуковата градина в летните жеги - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Летните горещини и трайните засушавания поставят пред сериозно изпитание всеки градинар. Често в стремежа си да спасим растенията от попарващото слънце, допускаме критични грешки при напояването, които могат да доведат до увяхване, болести или изгниване на корените. Според агрономите и експертите по градинарство от Министерството на земеделието и храните, ключът към спасяването на реколтата се крие не в количеството вода, а в правилното време и начин на нейното внасяне.

Най-доброто време за поливане: Сутрин срещу вечер

Противно на някои митове, не всяко време от денонощието е подходящо за водопой на растенията. Ето как се подреждат часовете по ефективност:

  • Ранната сутрин (между 05:00 и 08:00 часа) е абсолютният фаворит. Това е златното време за поливане на зеленчуковата градина. По това време земята и въздухът са хладни, което минимизира загубата на влага чрез изпарение. Водата успява да попие дълбоко в почвата и да захрани кореновата система, подготвяйки растенията за предстоящия дневен пек. Освен това, намокрените листа изсъхват бързо с изгряването на слънцето, което предотвратява развитието на гъбични инфекции.
  • Късният следобед или привечер (след 18:30 часа) е вторият възможен вариант. Този период е удачен, тъй като изпарението отново е ниско. Огромният риск тук обаче е задържането на влага по надземната част на растенията през цялата нощ. По данни на Института по зеленчукови култури „Марица“, трайно мократа листна маса в комбинация с топлите летни нощи е перфектната предпоставка за разпространение на мана, сиво гниене и брашнеста роса. Ако поливате вечер, го правете изключително в корена.
  • Поливането по обяд (между 11:00 и 16:00 часа) е абсолютно забранено. В най-горещите часове водата се изпарява почти мигновено, преди да достигне до корените. Дори по-лошо – водните капки по листата действат като малки лупи (оптични лещи). Слънчевите лъчи се пречупват през тях и причиняват жестоки термични изгаряния по тъканите на растенията.

Специфични нужди на различните култури през юли и август

Не всички зеленчуци имат еднакви изисквания към влагата. Опитните градинари от Асоциацията на производителите на зеленчуци съветват да съобразим графика със следните особености:

Зеленчукова култура Честота на поливане в жегите Начин на напояване Домати и пипер Обилно, на всеки 2-3 дни. Само в корена, без мокрене на листата. Краставици и тиквички Всеки ден или през ден (плитка коренова система). Почвата трябва да е постоянно влажна, но не подмокрена. Кореноплодни (моркови, цвекло) Рядко, но много дълбоко. Равномерно, за да не се напукат плодовете. Листни зеленчуци (салати, спанак) Всеки ден в малки количества. Предпочитат по-хладна почва и засенчване.

Топ 3 златни правила за лятно напояване

  • Поливайте рядко, но обилно. Вместо да добавяте по малко вода всеки ден (което овлажнява само повърхностния слой и кара корените да растат нагоре), поливайте по-рядко, но напоявайте почвата на дълбочина от поне 15-20 сантиметра.
  • Никога не поливайте с ледена вода. Директното използване на вода от сондаж или кладенец в горещия ден причинява шок за растенията. Температурната разлика може да спре растежа им и да доведе до окапване на цвета. Водата трябва да престои предварително в бидони, за да се темперира.
  • Използвайте мулчиране. Покриването на почвата около зеленчуците със слама, окосена трева или специално фолио намалява изпарението на влагата с до 50% и предпазва корените от прегряване.

Спазването на тези прости правила гарантира, че инвестираните труд и вода няма да отидат напразно, а градината ви ще остане свежа и продуктивна до края на сезона.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма

    3 0 Отговор
    вода !

    15:18 16.07.2026

  • 2 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    Мене градинаря ме полива редовно с дългия си маркуч.

    15:20 16.07.2026

  • 3 Я пак!

    1 0 Отговор
    "1.Ранната сутрин (между 05:00 и 08:00 часа) ... Водата успява да попие дълбоко в почвата и да захрани кореновата система, подготвяйки растенията за предстоящия дневен пек.
    2. Късният следобед или привечер (след 18:30 часа) Огромният риск тук обаче е задържането на влага по надземната част на растенията през цялата нощ."
    Значи сутрин водата попива дълбоко, а привечер в същата почва цяла нощ стои на повърхността?!? Ами нека агронома да си прочете отново учебниците, че май е пофантазирал повечко. За разлика от сутрешното поливане влагата се задържа през цялата нощ и дълго време има значително малки изпарения. Обратно, сутрин след 6 през горещото време температурите рязко се покачват, изпаренията са много по големи и след няколко часа на повърхността е сухо, а земята зяпочва да се пука. В оранжерия става даже по сложно, че влагата се задържа по дълго. Единствената полза от ранното сутрешно поливане е, че на открити площи все още стои росата по растенията и на практика повишената влажност от изпаренията не се отразява толкова сериозно.

    16:06 16.07.2026

  • 4 Психопат

    1 0 Отговор
    На тая на снимката ще й поливам градинката редовно

    16:21 16.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Точно след 12 на обяд ,даже тогава може и да пръскате до 16,00 следобед ,тогава е най здравословно за идиотите

    16:28 16.07.2026