Българки и българи, записали имената си в Рекордите на Гинес с необичайни постижения

През последните години все повече българи намират място сред най-добрите в света със своите впечатляващи постижения. Някои прославят страната ни със спортни успехи, други с талант, упоритост или нестандартни идеи, а трети оставят имената си в историята чрез рекорди, признати от „Гинес“, пише Lifestyle.bg.

Сред тях има добре познати личности, но и хора, за чиито постижения вероятно малцина са чували. От спортни предизвикателства до необичайни световни рекорди - ето някои от българските имена, вписани в архивите на организацията.

Най-много набирания за една минута

На 18 ноември 2025 г. 34-годишната Елина Пашаланова от София поставя световен рекорд за най-много набирания, изпълнени от жена за 60 секунди.

Работещата като фитнес треньор успява да направи общо 50 повторения, като целта ѝ е не само да постави рекорд, но и да мотивира повече хора да водят активен начин на живот.

Това обаче не е единственото ѝ постижение. На 22 декември 2025 г. тя подобрява и рекорда за най-много набирания за минута с допълнителна тежест от 9 килограма, като изпълнява 32 повторения.

Най-голямо разнообразие от коктейли в меню

През 2014 г. варненецът Пенчо Пенчев влиза в книгата на рекордите с необичайно постижение – най-голям брой предлагани коктейли в едно заведение.

В неговия Pench's Bar във Варна менюто включва цели 2014 различни коктейла. Това е четвърти пореден рекорд за него, като всяка година добавя нов коктейл, съответстващ на поредната календарна година.

Най-млад човек, преплувал с гребане два океана

Историята на Стефан и Максим Иванови е сред най-впечатляващите български приключенски постижения.

Бащата и синът прекосяват океани с гребна лодка, а техните експедиции им носят не само незабравими преживявания, но и световни рекорди.

На 20 август 2024 г. Максим Иванов става най-младият човек, изминал с гребане Северния ледовит океан. Тогава той е на 20 години и 361 дни.

С това постижение той подобрява и рекорда за най-млад човек, гребал през два океана, след като преди това, едва на 16 години, заедно с баща си прекосява Атлантическия океан.

Така Максим се превръща и в най-младия човек в света, успял да прекоси океан с гребане.

Най-ниска посещаемост на боксов мач от тежка категория

Кариерата на Кубрат Пулев е изпълнена с редица моменти, които са донесли гордост на българските спортни фенове.

Един от най-известните му мачове обаче влиза в Рекордите на Гинес не заради победа, а заради необичаен рекорд.

На 12 декември 2021 г. Пулев се изправя срещу Антъни Джошуа в лондонската зала „Уембли“. Заради ограниченията по време на пандемията от COVID-19 на трибуните присъстват едва около 1000 души.

Това се оказва най-ниската посещаемост за двубой в тежка категория, записана в Гинес. Малцината зрители стават свидетели на победата на Джошуа с нокаут в деветия рунд.

Най-дълго събитие за благодарност и манифестиране

През последните години практиките, свързани с личностното развитие и манифестирането на цели, станаха все по-популярни.

На 22 декември 2025 г. Стояна Нацева организира в София събитие, което влиза в Рекордите на Гинес като най-дългото събитие в света за благодарност и манифестиране.

То продължава цели 25 часа. Нацева е автор, коуч и основател на Happy Life Academy, а дейността ѝ е свързана с обучения в областта на личностното развитие.

Най-бърз полумаратон, облечен като мумия

Българинът Георги Ланджев доказва, че дори нестандартната идея може да доведе до световен рекорд.

На 8 октомври 2023 г. той изминава дистанцията на полумаратон - 21 километра - за 1 час, 27 минути и 4 секунди, докато е облечен като мумия.

Постижението му е с около 10 минути по-бързо от предишния рекордьор в тази необичайна категория.

Историите на тези българи показват, че рекордите не винаги са свързани само с традиционните спортове или научни постижения. Понякога зад тях стоят смелост, постоянство и способността да превърнеш една нестандартна идея в нещо, което да бъде забелязано от целия свят.