Хари Стайлс разби рекорд на Гинес с 12 последователни концертa на "Уембли"

Хари Стайлс записа ново постижение в кариерата си, след като завърши рекордна серия от 12 концерта на стадион „Уембли“ в Лондон в рамките на турнето си „Together, Together“. Бившият член на One Direction беше признат от Guinness World Records за най-дългата поредица от концерти, изнесени от музикант на „Уембли“ в рамките на едно турне, съобщиха британски и международни медии.

Лондонската серия започна на 12 юни и приключи на 4 юли, като всички дати бяха обявени за разпродадени. Официалният сайт на „Уембли“ представи концертите като 12-вечерно завръщане на Хари Стайлс на световната сцена, а специален гост в програмата беше Шаная Туейн. От всеки продаден билет по 1 паунд се дарява за LIVE Trust, фонд в подкрепа на британската музикална сцена на местно ниво.

Първоначално серията на „Уембли“ беше планирана в по-ограничен мащаб, но заради големия интерес бяха добавени още дати. С 12-те концерта Стайлс надмина предишния рекорд от 10 концерта на Coldplay на същия стадион по време на „Music of the Spheres World Tour“ през 2025 г. Той изпревари и постижението на Тейлър Суифт, която през 2024 г. изнесе осем концерта на „Уембли“ в рамките на „Eras Tour“, поставяйки тогава рекорд за солов изпълнител.

Новото постижение е част от турнето „Together, Together“, с което Хари Стайлс промотира четвъртия си студиен албум „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“. Албумът беше обявен през януари и излезе на 6 март 2026 г., четири години след „Harry’s House“. The Guardian съобщи, че проектът е продуциран от Kid Harpoon, дългогодишен сътрудник на Стайлс, работил по всичките му предишни солови албуми.

Първият сингъл от новия албум, „Aperture“, беше представен през януари с музикален видеоклип. Pitchfork отбеляза, че „Kiss All the Time. Disco, Occasionally.“ включва 12 песни и че „Together, Together“ е замислено като по-мащабен проект с концерти в седем града и специални гости, сред които Робин, Шаная Туейн и Jamie xx.

Постижението на „Уембли“ идва след няколкогодишен период, в който Хари се утвърди като един от най-успешните британски солови изпълнители на своето поколение. Предишният му албум „Harry’s House“ спечели „Грами“ за албум на годината през 2023 г., както и отличия за най-добър поп вокален албум и най-добър инженеринг на некласически албум. Сингълът „As It Was“ се превърна в един от най-големите му международни хитове.

Хари Стайлс вече е носител и на други рекорди на Гинес. През 2022 г. „As It Was“ регистрира 2,28 млрд. еквивалентни стрийминг единици на базата на абонамент в световен мащаб във всички дигитални формати, по данни на Международната федерация на фонографската индустрия. Guinness го отчита като най-продавания дигитален сингъл в света за съответната година.

One Direction, групата, с която певецът започна международната си кариера, също има няколко постижения в Книгата на рекордите на Гинес. Сред тях е рекордът за първа група, чиито първи четири албума дебютират под номер 1 в американската класация за албуми.

Финалът на серията на „Уембли“ имаше и емоционален акцент. Според Forbes по време на последната вечер Хари е благодарил на членовете на One Direction, с които започва кариерата си след участието им в „The X Factor“, и е споменал покойния Лиъм Пейн, починал през 2024 г.