Обявиха най-шумния човек в света: австралиец извика със 122,4 децибела

Джоузеф Макгрейл-Бейтъп от Австралия беше признат от Guinness World Records за човека с най-силен вик в света, след като гласът му достигна 122,4 децибела.

58-годишният жител на Канбера, който работи като техник по климатични инсталации и изпълнява почетната роля на градски глашатай, постави рекорда с една-единствена дума — „сега“. Опитът е направен на 2 май в радиостудио в Канбера, в присъствието на свидетели и под контрола на професионален акустичен инженер.

Постижението му надминава предишния рекорд от 121,7 децибела, поставен през 1994 г. от учителката от Северна Ирландия Аналиса Фланаган, която тогава извикала думата „тихо“. Макгрейл-Бейтъп обаче подчертава, че приема себе си най-вече като „най-шумния мъж в света“, тъй като Фланаган запазва рекорда си при жените.

Звук от 122,4 децибела се доближава до шума на моторна резачка, сирена на линейка от близко разстояние или излитащ самолет. Самият австралиец признава, че подобно постижение не може да се тренира по обичайния начин.

„Няма как наистина да се упражняваш за това. Трябва да го запазиш за деня на опита“, казва той. По думите му са били нужни седем опита само за една дума, а гласът му останал дрезгав в следващите дни.

Макгрейл-Бейтъп е официален градски глашатай на Канбера от 2017 г. и използва името Лорд Джоузеф при участията си на обществени събития, училищни празници и автомобилни изложения. Именно тази роля го отвела към състезанията по силен вик и към Гилдията на австралийските градски глашатаи.

През 2024 г. той вече печели състезание с традиционния възглас „Oyez, Oyez, Oyez“, достигайки 98 децибела. За световния рекорд обаче експериментирал с различни думи, докато заедно с дъщеря си избрал краткото и ударно „now“ — „сега“.

Любопитното е, че това не е първият рекорд на австралиеца. През 2019 г. той влиза в книгата на Guinness с постижение в стрелбата с лък — най-бързо изстрелване на 10 стрели в цел. Рекордът му по-късно е подобрен от 7-годишно момче.

Макгрейл-Бейтъп не изглежда притеснен, че и новото му постижение може някой ден да бъде надминато. „Ако някой ме победи, това е фантастично. Рекордите са създадени, за да бъдат чупени“, казва той.