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Рожденици на 12 юли: Явор Бахаров, Фийби Тонкин и Бил Козби отбелязват личния си празник

Рожденици на 12 юли: Явор Бахаров, Фийби Тонкин и Бил Козби отбелязват личния си празник

12 Юли, 2026 14:45 444 5

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  • бил козби

Българската звезда на театъра и киното, любимката на феновете на фентъзито и една от най-противоречивите фигури в американската телевизия са родени на тази дата

Рожденици на 12 юли: Явор Бахаров, Фийби Тонкин и Бил Козби отбелязват личния си празник - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

12 юли е специален ден за няколко популярни личности от света на киното и телевизията. На тази дата рожден ден празнуват българският актьор Явор Бахаров, австралийската актриса Фийби Тонкин и американският комик и телевизионна звезда Бил Козби. Всеки от тях оставя различна следа в развлекателната индустрия - с талант, емблематични роли и, в някои случаи, с противоречиви събития извън сцената.

Явор Бахаров - сред най-разпознаваемите български актьори

Явор Бахаров е роден на 12 юли 1985 г. и е едно от най-популярните лица в съвременното българско кино, театър и телевизия. Завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, а още в началото на кариерата си впечатлява с ярко сценично присъствие и разнообразни актьорски превъплъщения.

През годините участва в редица успешни български продукции, сред които сериалите „Стъклен дом“, „Под прикритие“ и „Връзки“, както и във филмите „Дзифт“, „Love.net“ и „Тилт“. Освен с екранните си роли, Бахаров печели признание и на театралната сцена, където е отличаван с престижни награди за актьорско майсторство.

Фийби Тонкин - звездата от „H2O“ и „Древните“

Австралийската актриса Фийби Тонкин е родена на 12 юли 1989 г. Световната ѝ популярност започва с ролята на Клео Сертори в хитовия сериал „H2O: Just Add Water“, който се превръща в любима продукция на цяло поколение зрители.

По-късно Тонкин затвърждава позициите си в телевизионната индустрия с участията си в популярните фентъзи сериали „Дневниците на вампира“ и „Древните“, където печели още по-голяма международна фенска аудитория.

Освен успешна актриса, тя работи и като модел и често използва популярността си, за да подкрепя екологични инициативи и кампании, свързани с опазването на природата.

Бил Козби - легенда на телевизията с противоречиво наследство

На 12 юли 1937 г. е роден американският комик, актьор и телевизионен продуцент Бил Козби. В продължение на десетилетия той е сред най-известните лица на американската телевизия, като печели широка популярност с ролите си в сериалите „I Spy“ и „Шоуто на Козби“.

Кариерата му е белязана от множество престижни отличия, включително няколко награди „Еми“, а дълго време е смятан за една от най-влиятелните фигури в телевизионната индустрия.

През последните години обаче името му остава свързано най-вече със съдебните дела и многобройните обвинения в сексуално насилие. През 2018 г. Козби получи осъдителна присъда, която беше отменена през 2021 г. заради процесуални нарушения. Въпреки това случаят продължава да бъде сред най-коментираните и противоречиви в историята на американския шоубизнес.

Източник: Ladyzone.bg.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Мда-даааааа

    3 0 Отговор
    Бахур Яхаров...

    14:55 12.07.2026

  • 3 Георги

    1 0 Отговор
    малиии яворчо ще избухне днес!

    15:01 12.07.2026

  • 4 Механик

    2 0 Отговор
    Явор Бахаров не беше ли оня дето заман е друсан ? Дето го бяха намерили гол зимъска в един парк?

    15:11 12.07.2026

  • 5 Без име

    1 0 Отговор
    Клоун и актьор не са синоними.

    15:18 12.07.2026