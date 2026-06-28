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Край на 200-годишна традиция: Чарлз и Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец

Край на 200-годишна традиция: Чарлз и Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец

28 Юни, 2026 14:37 792 2

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  • живот

Там тече мащабен ремонт на стойност 369 милиона паунда

Край на 200-годишна традиция: Чарлз и Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Крал Чарлз III и кралица Камила няма да се преместят в Бъкингамския дворец дори след приключването на мащабния ремонт на стойност 369 млн. паунда.

Решението слага край на традиция, продължила почти два века. От времето на кралица Виктория през 1837 г. Бъкингамският дворец е официалната лондонска резиденция на британския монарх. Чарлз и Камила обаче ще продължат да използват Кларънс Хаус като свой основен дом в Лондон.

Първоначално се очакваше кралската двойка да се върне в двореца след края на 10-годишната програма за обновяване, която трябва да приключи през 2027 г. Сега от кралския двор уточняват, че решението е взето след „внимателно обмисляне“ и е свързано с желанието за по-широк обществен достъп до историческата сграда.

Бъкингамският дворец няма да загуби ролята си в монархията. Той ще остане церемониален и административен център на кралския двор, където ще се провеждат официални приеми, аудиенции, градински партита, държавни събития и срещи с посланици. Чарлз ще разполага и с частни помещения в сградата, които ще може да използва през работния ден.

От двореца подчертават, че сградата ще остане „сърцето“ на монархията, но вече няма да бъде основният дом на владетеля. Според британски медии решението има и практическа страна — когато монархът живее в двореца, мерките за сигурност ограничават достъпа на посетители и намаляват възможностите за публични обиколки.

Ремонтът на Бъкингамския дворец включва подмяна на електрически инсталации, тръби, отоплителни системи и други ключови инфраструктурни елементи. Програмата беше представена като необходима, за да се намалят рисковете от пожар, наводнения и сериозни повреди в сградата.

Бъкингамският дворец започва историята си като Бъкингам Хаус през 1703 г. По-късно е купен от крал Джордж III за кралица Шарлот, а през XIX век е превърнат в дворец. Кралица Виктория става първият действащ британски монарх, който официално живее там. След нея резиденцията е използвана от Едуард VII, Джордж V, Едуард VIII, Джордж VI и Елизабет II.

Покойната кралица Елизабет II използва Бъкингамския дворец като основна работна база в продължение на десетилетия, преди през пандемията от COVID-19 да се установи за постоянно в замъка Уиндзор. Последният път, когато британски монарх е нощувал в двореца, е през март 2020 г.

Решението на Чарлз се вписва в по-широката му линия на по-прагматична и модернизирана монархия. Вместо да превръща двореца отново в лична резиденция, кралят предпочита той да функционира преди всичко като работеща институция, национален символ и туристическа забележителност.

Очаква се този ход да засили интереса към Бъкингамския дворец като обект за посещения. Според британските медии той вече привлича около 700 000 посетители годишно, а увеличеният достъп може да донесе допълнителни приходи за поддръжката на кралските колекции и историческите сгради.


Великобритания
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  • 1 амче тонке приюти ги при теб жалните

    3 0 Отговор
    Чарлз и Камила няма да живеят в Бъкингамския дворец

    14:39 28.06.2026

  • 2 Ма, колко скромен

    0 0 Отговор
    Тоя крал, бе, как се е загрижил само да пести и да пази колекциите и градините!!! Него сън не го хваща да мисли за хората - досущ като пеевски!

    15:55 28.06.2026