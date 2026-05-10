Новини
Любопитно »
Лилия Маравиля: Полезно е да се погледнеш в огледалото и да видиш истинското си аз

Лилия Маравиля: Полезно е да се погледнеш в огледалото и да видиш истинското си аз

10 Май, 2026 15:50 623 11

  • лилия маравиля-
  • актриса-
  • живот

Актрисата споделя за уроците в професията

Лилия Маравиля: Полезно е да се погледнеш в огледалото и да видиш истинското си аз - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Ние, хората, обикновено имаме една представа за себе си и много се притесняваме от това как другите гледат на нас. И това е голямото разминаване. Всъщност тук философията е да се погледнеш в огледалото и някак си да видиш истинското си аз, което е много трудно, но освен че е рисковано, понякога е и много полезно. Това коментира актрисата Лилия Маравиля в ефира на "Събуди се" по NOVA по повод най-новата постановка, в която участва – „Огледалце, Огледалце”.

Извън театралната сцена актрисата води курсове по актьорско майсторство за възрастни. Обученията са инициатива на Яна Борисова и се провеждат в рамките на два дни, като Лилия Маравиля си партнира с колегата си Петър Антонов. В тях се записват хора на всякаква възраст и с най-различни професии. Според актрисата те нямат за цел да стават професионални актьори, а по-скоро искат да разберат какво представлява професията, да се отпуснат и да прекарат няколко часа извън матрицата, в която живеят.

„Докато се занимавам с тях, виждам срещата им с текста и представата им какво е да го научиш и кажеш. Казват си: „Боже мой, то било много трудно!”. При всички положения те ще бъдат едни много по-различни зрители, когато отидат да гледат театър, защото вече имат друг поглед”, обяснява тя.

В личен план актрисата не крие вълнението си от успеха на своята дъщеря Павла, която спечели театралната награда „Икар”. Маравиля смята, че младата актриса напълно заслужено получава това внимание, защото си е свършила добре работата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    5 2 Отговор
    Това байганьовците няма да го разберат никога...ХАХАХА

    Коментиран от #5

    15:56 10.05.2026

  • 2 етикет

    8 2 Отговор
    Истинското ми Аз не се вижда в огледалото. То е вътре в мен,в моята душа! Лилия Мара Виля сигурно вижда грима и прическата си,и дрешките с които е облечена.

    15:57 10.05.2026

  • 3 Цвете

    3 4 Отговор
    И ТИ СИ ЕДНА КРАСАВИЦА.ОГЛЕДАЙ СЕ ТИ. 👺

    15:58 10.05.2026

  • 4 айлайклолипоп

    1 2 Отговор
    Как да се гледаш в огледалото,с дрешки или без тях?!

    16:00 10.05.2026

  • 5 А ти

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Не си ли наследник на Бай Ганьо? Или си мелез?

    16:10 10.05.2026

  • 6 кака кифла

    3 2 Отговор
    Полезно е да се погледнеш в огледалото и да видиш истинското си коте заспало

    16:19 10.05.2026

  • 7 авантгард

    2 2 Отговор
    О, с удоволствие бих я погледнал в огледалото тази твърде приятна дама.

    16:20 10.05.2026

  • 8 актрисата води курсове по

    4 2 Отговор
    актьорско майсторство за филми за възрастни
    за недоволни каки

    16:21 10.05.2026

  • 9 Бай Онзи

    1 2 Отговор
    Душка, как и да те гледам, нема да те върнем!

    16:32 10.05.2026

  • 10 Айше

    0 1 Отговор
    Ето това ненавиждам.
    Предпочитам да се оглеждам във витрини.
    Огледалата са за хубавиците, аз съм уникална. Хахаха.

    16:52 10.05.2026

  • 11 Дзак

    0 0 Отговор
    Имаме достатъчно доброжелатели за това!

    17:07 10.05.2026