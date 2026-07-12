Тейлър Суифт плати 160 000 долара за сигурността на сватбата си в Ню Йорк

Певицата Тейлър Суифт е платила 160 000 долара на община Ню Йорк заради мерките за сигурност, предприети по време на сватбата ѝ със звездата на американския футбол Травис Келси, съобщиха световните агенции.

Сумата е включвала разходите за издаването на необходимите разрешителни от общината, както и средствата за осигуряване на сигурността около събитието, което се състоя на 3 юли в емблематичната концертна зала „Медисън скуеър гардън“.

Заради високопрофилната сватба няколко улици в Ню Йорк бяха временно затворени, а на място бяха разположени значителен брой полицейски служители, които се грижеха за безопасността на младоженците и гостите.

Според изданието „Форбс“ цялото тържество е струвало на певицата повече от 20 милиона долара, което го превръща в едно от най-скъпите звездни събития през последните години.

Въпреки мащаба на сватбата, Суифт и Келси са решили да превърнат празника си и в повод за благотворителност. Двамата са предоставили общо 26 милиона долара на неправителствени организации в Ню Йорк и в Канзас - щата, в който Травис Келси играе професионален футбол.

Така освен с огромния интерес от страна на фенове и медии, сватбата на една от най-популярните певици в света остана свързана и със значителен благотворителен принос.

Източник: Vesti.bg.