Парис Хилтън с драматична промяна: Вече е брюнетка (СНИМКИ)

Една от най-известните блондинки в света Парис Хилтън за пръв път смени цвета на косата си и се появи с кестеняв оттенък по време на публична поява с двете си деца.

Звездата от риалити предаването „The Simple Life“ посети фестивала на черешата в Травърс Сити, щата Мичиган, заедно със сина си Финикс, на 3 години, и дъщеря си Лондон, на 2 години.

За събитието Парис Хилтън беше заменила характерната си платиненоруса коса с дълги, леко вълнисти кичури в светлокестеняв нюанс. Тя носеше дълга рокля с флорален десен, шапка тип „рибарска“ и слънчеви очила, докато държеше децата си за ръце.

Финикс беше облечен с гащеризон с къси ръкави, а Лондон носеше розов комплект с къси панталони. На друга снимка Хилтън прегръща децата си по време на разходка с лодка. И двете деца са с предпазни жилетки.

В профила си в Instagram тя публикува допълнителни снимки и видеоклипове от посещението. На тях семейството се забавлява на атракциони и участва в различни игри на фестивала. В един от кадрите милионерската наследника седи с децата си на края на кей по залез слънце.

„Лекувам детето в себе си, докато създавам най-сладките спомени с моя #CutesieCrew на Фестивала на черешата. Няма нищо по-хубаво от това да виждам усмивките им, да се смеем заедно и да създаваме спомени, които никога няма да забравим“, написа тя към публикацията си в неделя.

Това не е първият случай, в който 45-годишната Хилтън се появява с по-тъмен цвят на косата. През май тя привлече внимание с тъмнокафява прическа по време на модното ревю за колекцията Gucci Cruise 2027, но мнозина мислиха, че това е перука. Тогава наследницата на хотелската империя дефилира със златисто-жълта рокля с обемни ръкави и колан. Визията беше допълнена от кожено палто, преметнато през рамото, черни ботуши и червена чанта. Косата ѝ беше оформена гладко, със страничен бретон.

През декември 2025 г. Парис Хилтън се опита да остане неразпозната по време на посещение в „Дисниленд“, като носеше кестенява перука и големи очила. Година по-рано тя отново беше заменила емблематичната си руса коса с по-тъмен нюанс по време на пазаруване в Бевърли Хилс със съпруга си Картър Реум, за когото се омъжи през 2021 г.

Изпълнителката на „Stars Are Blind“ от години е разпознаваема с платиненорусата си коса. Наскоро тя разказа, че една от най-известните ѝ къси прически всъщност е била резултат от недоразумение. Парис Хилтън обясни пред Us Weekly, че в началото на 2000-те години не обърнала внимание какво прави фризьорът ѝ, тъй като гледала телефона си. По думите ѝ косата ѝ била дълга до кръста, но когато погледнала в огледалото, вече била отрязана до ушите.

„Бях в шок. Погледнах се в огледалото и не знаех какво да кажа. Той ме попита дали ми харесва, а аз отидох в банята и се обадих на сестра си, плачейки“, спомня си тя.

Въпреки първоначалната си реакция Парис започнала да се появява с новата прическа на събития в Холивуд и неволно допринесла за популяризирането ѝ. По-късно тя добавила екстеншъни, за да оформи косата като боб.

През април Хилтън заяви пред The Zoe Report, че именно платиненорусият боб постепенно се е превърнал в една от любимите ѝ визии.

„Харесвам платиненорусото, особено периода с късия боб през 2000-те. Това беше запомнящ се момент“, каза тя.

Парис Хилтън допълни, че и в последно време предпочита платиненорусия цвят заради яркия му вид. По думите ѝ тя често се връща и към характерните руси вълни от началото на века, които определя като непреходни и свързва с усещане за увереност.

„Експериментирането с различни руси визии винаги е било забавно за мен. Обичам да изненадвам почитателите си с нов външен вид“, заяви тя.