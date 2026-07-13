Брад Пит и Инес де Рамон си размениха гореща целувка на Световното първенство по футбол (СНИМКИ)

Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон бяха сред зрителите на мач от Световното първенство по футбол през 2026 г., който се състоя в петък на стадион SoFi в Калифорния. Двамата наблюдаваха от ложа победата на Испания над Белгия с 2:1. По време на срещата 62-годишният актьор и 33-годишната дизайнерка на бижута бяха заснети в пламенна целувка.

Към тях се присъединиха Хавиер Бардем и съпругата му Пенелопе Крус. Четиримата носеха футболни екипи, свързани с участващите отбори.

Пит беше облечен с фланелка на националния отбор на САЩ, докато де Рамон, която е от испански произход, подкрепи Испания с екип в цветовете на отбора и съответстваща рисунка върху лицето.

Brad Pitt and his girlfriend, Ines de Ramon, shared a steamy kiss at a FIFA World Cup 2026 match on Friday at SoFi Stadium in California. ✨ 📸: @backgrid_usa pic.twitter.com/xaNhmlOSzx — Page Six (@PageSix) July 11, 2026

Актьорът и Инес де Рамон, които са заедно от 2022 г., присъстваха и на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси през предходния уикенд в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Снимки от събитието, публикувани в Instagram от фризьорката Лори Занолети, показаха Пит в класически костюм с папийонка, а де Рамон в прилепнала дантелена рокля. Публикацията беше възприета от американски медии като първа по-официална поява на двойката в социалната мрежа.

📸| Brad Pitt and Ines de Ramon stun for Taylor Swift’s wedding. pic.twitter.com/uT586P04og — The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) July 7, 2026

Въпреки че връзката им продължава от няколко години, към момента двамата не планират брак, твърди източник на Page Six.

„Инес е изключително близка със семейството на Брад. Те я харесват и я приеха още от самото начало“, заявява източникът. По думите му близките на актьора вече я възприемат като част от семейството.

Същият източник допълва, че Брад Пит не възнамерява да сключва нов брак, независимо от отношенията между де Рамон и неговите роднини. Тя обаче продължава да бъде естествена част от семейния му кръг.

Актьорът от „Боен клуб“ приключи продължителния си развод с Анджелина Джоли през декември 2024 г. след повече от осем години съдебни процедури. Пит и Джоли имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан, но отношенията на актьора с децата му в момента са дистанцирани.