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Брад Пит и Инес де Рамон си размениха гореща целувка на Световното първенство по футбол (СНИМКИ)

Брад Пит и Инес де Рамон си размениха гореща целувка на Световното първенство по футбол (СНИМКИ)

13 Юли, 2026 16:31 1 174 9

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Двойката гледаше мача между Испания и Белгия в петък

Брад Пит и Инес де Рамон си размениха гореща целувка на Световното първенство по футбол (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон бяха сред зрителите на мач от Световното първенство по футбол през 2026 г., който се състоя в петък на стадион SoFi в Калифорния. Двамата наблюдаваха от ложа победата на Испания над Белгия с 2:1. По време на срещата 62-годишният актьор и 33-годишната дизайнерка на бижута бяха заснети в пламенна целувка.

Към тях се присъединиха Хавиер Бардем и съпругата му Пенелопе Крус. Четиримата носеха футболни екипи, свързани с участващите отбори.

Пит беше облечен с фланелка на националния отбор на САЩ, докато де Рамон, която е от испански произход, подкрепи Испания с екип в цветовете на отбора и съответстваща рисунка върху лицето.

Актьорът и Инес де Рамон, които са заедно от 2022 г., присъстваха и на сватбата на Тейлър Суифт и Травис Келси през предходния уикенд в „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк.

Снимки от събитието, публикувани в Instagram от фризьорката Лори Занолети, показаха Пит в класически костюм с папийонка, а де Рамон в прилепнала дантелена рокля. Публикацията беше възприета от американски медии като първа по-официална поява на двойката в социалната мрежа.

Въпреки че връзката им продължава от няколко години, към момента двамата не планират брак, твърди източник на Page Six.

„Инес е изключително близка със семейството на Брад. Те я харесват и я приеха още от самото начало“, заявява източникът. По думите му близките на актьора вече я възприемат като част от семейството.

Същият източник допълва, че Брад Пит не възнамерява да сключва нов брак, независимо от отношенията между де Рамон и неговите роднини. Тя обаче продължава да бъде естествена част от семейния му кръг.

Актьорът от „Боен клуб“ приключи продължителния си развод с Анджелина Джоли през декември 2024 г. след повече от осем години съдебни процедури. Пит и Джоли имат шест деца: Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан, но отношенията на актьора с децата му в момента са дистанцирани.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То е лесно

    9 1 Отговор
    да целуваш млади гаджета. Я да пробва с някоя дето му е набор

    Коментиран от #3, #7

    16:36 13.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Анонимен

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "То е лесно":

    Човека си се подържа. Жените в Америка сега имат нова мода, над 40 спират да се боядисват, да се гримират и епилират. Той е на 62, от неговите наборки, ще се уплаши човек. Няма избор.

    Коментиран от #6

    16:40 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Я пъ тоа

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Кога стигнеш БРАД ПИТ ела ми се обади, мизернико.

    16:47 13.07.2026

  • 6 ха ха

    0 3 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    И от него може да се уплаши човек, но за тези случаи измислиха ИИ.

    16:55 13.07.2026

  • 7 между другото

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "То е лесно":

    Тая изглежда като бабичка за 33-годишна.

    16:56 13.07.2026

  • 8 Плд

    0 3 Отговор
    Брад,стига се къносвай че си смешен!

    17:10 13.07.2026

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Аз мичтая Брадко Питев да ма цалуне отдоле!
    💋💋💋🥳🤣👍

    17:51 13.07.2026