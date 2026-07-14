Глобиха Сашо Кадиев за пътно провинение - вози дъщеря си и снима ВИДЕО, докато шофира в дъжда

Актьорът Александър Кадиев получи глоба от Пътна полиция, след като реши безразсъдно да заснеме видео със смартфона си, докато управлява автомобил в дъждовна София преди дни. Зад волана на колата звездата е превозвал и собствената си малка дъщеря, която е била на пасажерското място, въпреки че няма необходимите години и ръст за това.
Полицията наложи сериозни санкции на популярния актьор за рисковото му поведение на пътя. За извършеното нарушение Кадиев отнесе глоба в размер на точно 51 евро - твърде малко според мнозина за риска, който е поел.
Законът удари шофьора и с допълнително тежко наказание, като към съставения му акт беше прибавено и незабавно отнемане на 8 контролни точки от талона.
Самият Кадиев реши да не крие инцидента, макар на първоначалните кадри да се хвали и да се радва на случващото се, и лично съобщи за случая в социалните мрежи. Той публикува специално видео, в което показа на последователите си посещението на полицейските служители. На кадрите се вижда как униформените му съставят акта за административно нарушение на територията на София, а той показа и самата глоба на последователите си.
"Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам пълната отговорност. Законът важи и за мен. Точка.", пише към видеото Сашо, който казва, че се съгласява с това, че законите трябва да важат за всички, но не е особено доволен от факта, че и други си позволяват да ползват телефони докато шофират, но за известните сякаш проблемът е още по-голям.
Думите му напомнят и на изказването на Тони Стораро по отношение на последното провинение на малкия му син Емрах, който реши да премине с лъскавото си Порше през пешеходната зона на Созопол. По-късно Човекът глас заяви, че синът му трябва да си поеме последствията за грешката, но нека да има същото отношение и към другите провинили се на пътя.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 9689
10:06 14.07.2026
2 Сашо Центъ
10:06 14.07.2026
3 Фейк - либераст
10:08 14.07.2026
4 Маминия изклецък.
10:11 14.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Последния Софиянец
10:14 14.07.2026
7 Вместо глоба
10:14 14.07.2026
8 Механик
Вчера го имаше, днеска пак. Явно плаща за реклама.
Щом плаща добре, няма проблем. Не че някой ще го заобича, ама все си е нещо. Чува му се името, дето се вика.
10:14 14.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Абе
Коментиран от #34, #39
10:16 14.07.2026
11 Кой и какъф
10:16 14.07.2026
12 дали е опасно с 30 в дъжд и гсм с камера
10:17 14.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Граматик
10:22 14.07.2026
16 жик так
10:22 14.07.2026
17 уффф
10:22 14.07.2026
18 Иванова
10:23 14.07.2026
19 Граматик
10:23 14.07.2026
20 Цвете
10:24 14.07.2026
21 Изчезвай
10:26 14.07.2026
22 Всъщност
Коментиран от #25, #28
10:26 14.07.2026
23 Мдаа
10:30 14.07.2026
24 Докога ще ни занимавате
Това е нивото!
10:30 14.07.2026
25 ха, понеже няма други умни и добри
До коментар #22 от "Всъщност":Ужасно неприятен, противен. Ако не беше майка му да го пробутва, никой нямаше да го наеме и семки да продава да Женския пазар.
10:31 14.07.2026
26 Левски
10:31 14.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И двамата са
До коментар #22 от "Всъщност":Зз бонището!
Ако не е албанската мафия да им плаща участията, сега щяха да седяят на шише шльоковица и да се гледат безизразно в замъглените им очички!
10:34 14.07.2026
29 Палячо
10:34 14.07.2026
30 Иван Грозни
10:36 14.07.2026
31 Шаро
10:41 14.07.2026
32 Извод
10:42 14.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 И ти си
До коментар #10 от "Абе":същия като този утрепания
10:44 14.07.2026
35 в дъжд е добре с чадър или дъждобран
10:53 14.07.2026
36 Зайко
10:58 14.07.2026
37 Павел Пенев
10:58 14.07.2026
38 ТИР
11:06 14.07.2026
39 Откъде ви изкопават такива
До коментар #10 от "Абе":Щом обиждаш ще ти отговоря по подобаващ начин. И ти ли така се радваш на децата си бе ПАЛЯЧООО ?
Значи според теб това е нормално, бащата докато кара и да снима с телефона си, като по този начин разсейва вниманието си от пътя и застрашава, както своя живот, така и този на детето си ?
Това нищо ли е за теб?
А това, че малолетно дете се вози на предната седалка без значение, че няма задна такава не е ли нарушение на ЗДвП? Или и това не е от значение за такива като теб ?
А после като стане белята такива като тоя и теб кого ще обвинявате пътя, пътните условия, мантинелите, знаците или вълната ще да ви е виновна ?
11:16 14.07.2026
40 Григор
11:20 14.07.2026
41 Гнусота
Утре ще премаже и убие нечие дете, докато си орави клипчета и мама му ще го спасява....
11:53 14.07.2026
42 Aлфа Bълкът
11:56 14.07.2026
43 МИНУВАЧ
11:59 14.07.2026
44 Малиии
12:10 14.07.2026