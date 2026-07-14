Глобиха Сашо Кадиев за пътно провинение - вози дъщеря си и снима ВИДЕО, докато шофира в дъжда

Актьорът Александър Кадиев получи глоба от Пътна полиция, след като реши безразсъдно да заснеме видео със смартфона си, докато управлява автомобил в дъждовна София преди дни. Зад волана на колата звездата е превозвал и собствената си малка дъщеря, която е била на пасажерското място, въпреки че няма необходимите години и ръст за това.

Полицията наложи сериозни санкции на популярния актьор за рисковото му поведение на пътя. За извършеното нарушение Кадиев отнесе глоба в размер на точно 51 евро - твърде малко според мнозина за риска, който е поел.

Законът удари шофьора и с допълнително тежко наказание, като към съставения му акт беше прибавено и незабавно отнемане на 8 контролни точки от талона.

Самият Кадиев реши да не крие инцидента, макар на първоначалните кадри да се хвали и да се радва на случващото се, и лично съобщи за случая в социалните мрежи. Той публикува специално видео, в което показа на последователите си посещението на полицейските служители. На кадрите се вижда как униформените му съставят акта за административно нарушение на територията на София, а той показа и самата глоба на последователите си.

"Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам пълната отговорност. Законът важи и за мен. Точка.", пише към видеото Сашо, който казва, че се съгласява с това, че законите трябва да важат за всички, но не е особено доволен от факта, че и други си позволяват да ползват телефони докато шофират, но за известните сякаш проблемът е още по-голям.

Думите му напомнят и на изказването на Тони Стораро по отношение на последното провинение на малкия му син Емрах, който реши да премине с лъскавото си Порше през пешеходната зона на Созопол. По-късно Човекът глас заяви, че синът му трябва да си поеме последствията за грешката, но нека да има същото отношение и към другите провинили се на пътя.