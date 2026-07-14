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Глобиха Сашо Кадиев за пътно провинение - вози дъщеря си и снима ВИДЕО, докато шофира в дъжда

Глобиха Сашо Кадиев за пътно провинение - вози дъщеря си и снима ВИДЕО, докато шофира в дъжда

14 Юли, 2026 10:04 1 131 44

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  • дете-
  • дъщеря-
  • пътен инцидент

Водещият на "Кой да знае" сам се "похвали" за провинението

Глобиха Сашо Кадиев за пътно провинение - вози дъщеря си и снима ВИДЕО, докато шофира в дъжда - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актьорът Александър Кадиев получи глоба от Пътна полиция, след като реши безразсъдно да заснеме видео със смартфона си, докато управлява автомобил в дъждовна София преди дни. Зад волана на колата звездата е превозвал и собствената си малка дъщеря, която е била на пасажерското място, въпреки че няма необходимите години и ръст за това.

Полицията наложи сериозни санкции на популярния актьор за рисковото му поведение на пътя. За извършеното нарушение Кадиев отнесе глоба в размер на точно 51 евро - твърде малко според мнозина за риска, който е поел.

Законът удари шофьора и с допълнително тежко наказание, като към съставения му акт беше прибавено и незабавно отнемане на 8 контролни точки от талона.

Самият Кадиев реши да не крие инцидента, макар на първоначалните кадри да се хвали и да се радва на случващото се, и лично съобщи за случая в социалните мрежи. Той публикува специално видео, в което показа на последователите си посещението на полицейските служители. На кадрите се вижда как униформените му съставят акта за административно нарушение на територията на София, а той показа и самата глоба на последователите си.

"Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам пълната отговорност. Законът важи и за мен. Точка.", пише към видеото Сашо, който казва, че се съгласява с това, че законите трябва да важат за всички, но не е особено доволен от факта, че и други си позволяват да ползват телефони докато шофират, но за известните сякаш проблемът е още по-голям.

Думите му напомнят и на изказването на Тони Стораро по отношение на последното провинение на малкия му син Емрах, който реши да премине с лъскавото си Порше през пешеходната зона на Созопол. По-късно Човекът глас заяви, че синът му трябва да си поеме последствията за грешката, но нека да има същото отношение и към другите провинили се на пътя.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 9689

    38 2 Отговор
    Леке.........Като Рая.

    10:06 14.07.2026

  • 2 Сашо Центъ

    22 0 Отговор
    Кой да знае?

    10:06 14.07.2026

  • 3 Фейк - либераст

    42 2 Отговор
    На мама рядкото л...........це! Мама още му дава да цуца, пък то вече и деца имало!

    10:08 14.07.2026

  • 4 Маминия изклецък.

    30 2 Отговор
    Мама ще го оправи,ще звънне тук там

    10:11 14.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    43 1 Отговор
    Не вярвах че е тъп като ромите дето сами се уличават с клипчета.

    10:14 14.07.2026

  • 7 Вместо глоба

    37 1 Отговор
    МВР трябва да отнеме книжката и да задължи този първо да премине психопреглед защото не ми се струва наред.

    10:14 14.07.2026

  • 8 Механик

    31 0 Отговор
    Абе тоя плаща ли си та всеки ден е на първа страница?
    Вчера го имаше, днеска пак. Явно плаща за реклама.
    Щом плаща добре, няма проблем. Не че някой ще го заобича, ама все си е нещо. Чува му се името, дето се вика.

    10:14 14.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Абе

    4 31 Отговор
    Кой не се е радвал с децата си? Абе "голямо" престъпление е направил бе СМЕШ НИЦИ!

    Коментиран от #34, #39

    10:16 14.07.2026

  • 11 Кой и какъф

    30 0 Отговор
    е тоя охлюв та ни занимавате с изцепките му. Ами, да си троши тпта ти.. а смотаняк нещастен.

    10:16 14.07.2026

  • 12 дали е опасно с 30 в дъжд и гсм с камера

    1 5 Отговор
    ами не е . глобата е за нарушението . добре е че са го хванали . у нас за седмица около 4-5 души ги хващат . стораро, сашо , щерката на бивш общински съветник , но е добре . като цяло не се научиха да шофират . все им повтарят . всеки експерт прави изяви . доходоносно . да .

    10:17 14.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Граматик

    27 0 Отговор
    "Младежът" не е виновен! Така е възпитан! И после ще видите и щерка му как ще се държи. "Култур Трегери( гпеди) "!!!

    10:22 14.07.2026

  • 16 жик так

    19 1 Отговор
    Глобили са го 50€ а едното € е оная дърта скумрия катето .

    10:22 14.07.2026

  • 17 уффф

    25 3 Отговор
    Тая майка му, която преспа с половин София и 1/3 от България, как можа да го роди това езз чадие хем невероятно грозен, но и невероятно нагъл и тъъъп.

    10:22 14.07.2026

  • 18 Иванова

    28 1 Отговор
    Толкова ама толкова неприятен човек. И на сцената, на която е тикан от майка му и от нейни харесващи я. Посредствени до мозъка на костите си. И двамата. Противни нагаждащи, готови с цената на всичко да имат известност. Та и сега - пак. Ползва си акта ухилен., маминият, той. Щото е за 51 евро. Тъпак.

    10:23 14.07.2026

  • 19 Граматик

    21 0 Отговор
    "Младежът" не е виновен! Така е възпитан! И после ще видите и щерка му как ще се държи. "Култур Трегери( греди) "!!!

    10:23 14.07.2026

  • 20 Цвете

    23 0 Отговор
    ОТВРАТИТЕЛНА Е ИСТОРИЯТА МУ С ТАЗИ ПОКАЗНОСТ.И ЗАЩО МАЛКАТА Е ДО НЕГО? ГЕРОИТЕ НА ПЪТЯ НЕ СА ЗА ПОХВАЛА.КОМУ БЕ НУЖНО ДА СЕ ХВАЛИ С ДЕТЕТО СИ? ЛОШ ПРИМЕР ЗА ВСИЧКИ ,КОИТО СЕ МИСЛЯТ ЗА ПО СИЛНИ ОТ ИНЦИДЕНТИТЕ ,КОИТО СЕ СЛУЧИХА.🤔🚔🫵

    10:24 14.07.2026

  • 21 Изчезвай

    16 0 Отговор
    пее раст

    10:26 14.07.2026

  • 22 Всъщност

    1 15 Отговор
    Стига хейт ! Много е по-добър в работата си , в сравнение с майка си (която е на всяка манджа мерудия ) ? Интелигентен , с бързи реакции . Използват доста предаването за насаждане на англосаксонска култура , но при общата скука , е добро .

    Коментиран от #25, #28

    10:26 14.07.2026

  • 23 Мдаа

    17 0 Отговор
    Този няма никакви спирачки, катето евро ис рала едно абсолютно л айно.

    10:30 14.07.2026

  • 24 Докога ще ни занимавате

    17 0 Отговор
    С тоя олфрен? Един потресаващо проЗД човек , който където и да отиде все сканали прави, Е във фокуса на вниманието на Факти!
    Това е нивото!

    10:30 14.07.2026

  • 25 ха, понеже няма други умни и добри

    16 0 Отговор

    До коментар #22 от "Всъщност":

    Ужасно неприятен, противен. Ако не беше майка му да го пробутва, никой нямаше да го наеме и семки да продава да Женския пазар.

    10:31 14.07.2026

  • 26 Левски

    20 0 Отговор
    Типичен пример за ганьовска простотия. Нека това го направи в Гърция или Турция. И ако беше катастрофирал, кой щеше да е виновен, пътя или мантинелата.

    10:31 14.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И двамата са

    9 0 Отговор

    До коментар #22 от "Всъщност":

    Зз бонището!
    Ако не е албанската мафия да им плаща участията, сега щяха да седяят на шише шльоковица и да се гледат безизразно в замъглените им очички!

    10:34 14.07.2026

  • 29 Палячо

    9 0 Отговор
    На Сашко му е смешно.

    10:34 14.07.2026

  • 30 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Тъкмо бях похвалил момчето на мама и ме изтриха.Но оценката е видна и от самата снимка.

    10:36 14.07.2026

  • 31 Шаро

    5 0 Отговор
    И претенции има. Да наведе глава самозабравилия се

    10:41 14.07.2026

  • 32 Извод

    12 0 Отговор
    Тоя лигавия наистина е безмозъчен,да излага детето на опасност! Наистина чупи тъпомера тая мъжка Кифла!

    10:42 14.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 И ти си

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    същия като този утрепания

    10:44 14.07.2026

  • 35 в дъжд е добре с чадър или дъждобран

    0 0 Отговор
    ако се намокрят кат мишки как ще кара . вир вода ли е карал курса за водач . може да стачкува . помня как на път за тв някой го удари отзад на манастирски ливади . та на шофера често много неща му пречат . може да е давал на малката да кара . сега докато се возят да и дава да държи глобите . и да ги чете . а не да пречи на водача . ако искат пак да го глобят .

    10:53 14.07.2026

  • 36 Зайко

    5 0 Отговор
    Просто момче е тоя Сашко.

    10:58 14.07.2026

  • 37 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Униформен простак.

    10:58 14.07.2026

  • 38 ТИР

    2 0 Отговор
    Да бъдеш показван в най гледаното време не струва 51 евро ,,,

    11:06 14.07.2026

  • 39 Откъде ви изкопават такива

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Абе":

    Щом обиждаш ще ти отговоря по подобаващ начин. И ти ли така се радваш на децата си бе ПАЛЯЧООО ?
    Значи според теб това е нормално, бащата докато кара и да снима с телефона си, като по този начин разсейва вниманието си от пътя и застрашава, както своя живот, така и този на детето си ?
    Това нищо ли е за теб?
    А това, че малолетно дете се вози на предната седалка без значение, че няма задна такава не е ли нарушение на ЗДвП? Или и това не е от значение за такива като теб ?
    А после като стане белята такива като тоя и теб кого ще обвинявате пътя, пътните условия, мантинелите, знаците или вълната ще да ви е виновна ?

    11:16 14.07.2026

  • 40 Григор

    5 0 Отговор
    Колко кух трябва да си,за да се хвалиш с подобно нещо?! Кух и арогантен! Точно заради такива кухи лейки стават белите.

    11:20 14.07.2026

  • 41 Гнусота

    1 0 Отговор
    Че и горд...
    Утре ще премаже и убие нечие дете, докато си орави клипчета и мама му ще го спасява....

    11:53 14.07.2026

  • 42 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Не ми пука за тоя 🥭, просто не гледам нищо с него.

    11:56 14.07.2026

  • 43 МИНУВАЧ

    1 0 Отговор
    ИЙЙЙ, НЯМА ОТТЪРВАНЕ ОТ ТОЯ...СЕГА НАХЛУ И В ПОЛИЦЕЙСКИТЕ ХРОНИКИ

    11:59 14.07.2026

  • 44 Малиии

    0 0 Отговор
    Тоя тъпчо какво се е ухилил и за какво се хвали. Простотия до шия! Ако не е маминка на млади години да обикаля из леглата щеше да е никойчо!

    12:10 14.07.2026