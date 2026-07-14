Нина Добрев се появи с ново гадже след проваления годеж (СНИМКИ)

Нина Добрев изглежда, че има нов мъж в живота си, след като беше заснета в Ню Йорк в компанията на модела Дъги Джоузеф.

На 18 юни профилът Deuxmoi публикува снимка, изпратена от последовател, на която 37-годишната актриса от „Дневниците на вампира“ се разхожда с кучето си Маверик и с мъж, чиято самоличност по-късно беше установена като Джоузеф.

На друг кадър актрисата от български произход и 35-годишният модел са заснети по време на парада на баскетболния отбор „Ню Йорк Никс“ по случай спечелването на шампионската титла. Двамата си разменяха прегръдки и ласки, които еднозначно показаха какви са отношенията помежду им.

Джоузеф е основател на компанията за мъжка козметика Bondi Skin Co.

Появата им заедно идва девет месеца след раздялата на Нина Добрев с годеника ѝ Шон Уайт, с когото бяха двойка в продължение на пет години.

Източник, близък до двамата, заяви тогава пред People, че решението е било взаимно и е взето с уважение, въпреки че не е било лесно.

По-късно други източници съобщиха, че Нина Добрев е искала да се фокусира върху кариерата си, докато 39-годишният бивш професионален сноубордист е искал да сключи брак и да създаде семейство. Според една от версиите актрисата е приела раздялата тежко, но друг източник настоява, че и двамата са обсъждали брак и деца и че различията помежду им не са били едностранни.

Седмица след раздялата си с Уайт Добрев беше свързана романтично и със Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на лодка заедно с приятели. През октомври актрисата отхвърли тези предположения и заяви пред TMZ, че с 38-годишния Ефрон са близки приятели.

На фона на интереса към личния ѝ живот Нина Добрев продължава да работи активно по новите си проекти. Тя участва в криминалния екшън трилър „The Get Out“ заедно с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът излиза в ограничен брой киносалони на 26 юни.

Миналата седмица актрисата присъства на световната премиера на продукцията в рамките на кинофестивала в Таормина. В публикация в Instagram тя отбеляза, че най-ценната част от фестивалите не са само филмите, а хората, с които се споделя преживяването.

Добрев участва и във филма „General Admission“ заедно със Седрик Ярбро, Адам Шапиро и Сара Бейкър. Продукцията беше представена по-рано този месец на фестивала „Трайбека“.