Нина Добрев се появи с ново гадже след проваления годеж (СНИМКИ)

Нина Добрев изглежда, че има нов мъж в живота си, след като беше заснета в Ню Йорк в компанията на модела Дъги Джоузеф.
На 18 юни профилът Deuxmoi публикува снимка, изпратена от последовател, на която 37-годишната актриса от „Дневниците на вампира“ се разхожда с кучето си Маверик и с мъж, чиято самоличност по-късно беше установена като Джоузеф.
На друг кадър актрисата от български произход и 35-годишният модел са заснети по време на парада на баскетболния отбор „Ню Йорк Никс“ по случай спечелването на шампионската титла. Двамата си разменяха прегръдки и ласки, които еднозначно показаха какви са отношенията помежду им.
Джоузеф е основател на компанията за мъжка козметика Bondi Skin Co.
Появата им заедно идва девет месеца след раздялата на Нина Добрев с годеника ѝ Шон Уайт, с когото бяха двойка в продължение на пет години.
Източник, близък до двамата, заяви тогава пред People, че решението е било взаимно и е взето с уважение, въпреки че не е било лесно.
По-късно други източници съобщиха, че Нина Добрев е искала да се фокусира върху кариерата си, докато 39-годишният бивш професионален сноубордист е искал да сключи брак и да създаде семейство. Според една от версиите актрисата е приела раздялата тежко, но друг източник настоява, че и двамата са обсъждали брак и деца и че различията помежду им не са били едностранни.
Седмица след раздялата си с Уайт Добрев беше свързана романтично и със Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на лодка заедно с приятели. През октомври актрисата отхвърли тези предположения и заяви пред TMZ, че с 38-годишния Ефрон са близки приятели.
На фона на интереса към личния ѝ живот Нина Добрев продължава да работи активно по новите си проекти. Тя участва в криминалния екшън трилър „The Get Out“ заедно с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът излиза в ограничен брой киносалони на 26 юни.
Миналата седмица актрисата присъства на световната премиера на продукцията в рамките на кинофестивала в Таормина. В публикация в Instagram тя отбеляза, че най-ценната част от фестивалите не са само филмите, а хората, с които се споделя преживяването.
Добрев участва и във филма „General Admission“ заедно със Седрик Ярбро, Адам Шапиро и Сара Бейкър. Продукцията беше представена по-рано този месец на фестивала „Трайбека“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:34 14.07.2026
2 ФФФФФФФфффф
16:38 14.07.2026
3 Дърта изжулена от ползване кифла
16:39 14.07.2026
4 не знам дали е наясно
Беше една от най-красивите в целия свят.
Вече е средна работа.
След 10 години ще е доста под средно ниво.
Но вместо да си избере най-подходящия когато е на върха, тя ще зареве за салам когато е на дъното. МНого лоша схема е това.
16:39 14.07.2026
5 И тая не се наигра
И как казват на жена спала с много мъже
16:39 14.07.2026
6 ТИР
16:44 14.07.2026
7 Госあ
16:45 14.07.2026
8 Дуньо простия
16:52 14.07.2026
9 ДОБРИ НИНОВ
17:07 14.07.2026