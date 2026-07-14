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Нина Добрев се появи с ново гадже след проваления годеж (СНИМКИ)

Нина Добрев се появи с ново гадже след проваления годеж (СНИМКИ)

14 Юли, 2026 16:29 978 9

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  • ново гадже

Актрисата и моделът Дъги Джоузеф си размениха ласки по време на разходка в Ню Йорк

Нина Добрев се появи с ново гадже след проваления годеж (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нина Добрев изглежда, че има нов мъж в живота си, след като беше заснета в Ню Йорк в компанията на модела Дъги Джоузеф.

На 18 юни профилът Deuxmoi публикува снимка, изпратена от последовател, на която 37-годишната актриса от „Дневниците на вампира“ се разхожда с кучето си Маверик и с мъж, чиято самоличност по-късно беше установена като Джоузеф.

На друг кадър актрисата от български произход и 35-годишният модел са заснети по време на парада на баскетболния отбор „Ню Йорк Никс“ по случай спечелването на шампионската титла. Двамата си разменяха прегръдки и ласки, които еднозначно показаха какви са отношенията помежду им.

Джоузеф е основател на компанията за мъжка козметика Bondi Skin Co.

Появата им заедно идва девет месеца след раздялата на Нина Добрев с годеника ѝ Шон Уайт, с когото бяха двойка в продължение на пет години.

Източник, близък до двамата, заяви тогава пред People, че решението е било взаимно и е взето с уважение, въпреки че не е било лесно.

По-късно други източници съобщиха, че Нина Добрев е искала да се фокусира върху кариерата си, докато 39-годишният бивш професионален сноубордист е искал да сключи брак и да създаде семейство. Според една от версиите актрисата е приела раздялата тежко, но друг източник настоява, че и двамата са обсъждали брак и деца и че различията помежду им не са били едностранни.

Седмица след раздялата си с Уайт Добрев беше свързана романтично и със Зак Ефрон, след като двамата бяха заснети на лодка заедно с приятели. През октомври актрисата отхвърли тези предположения и заяви пред TMZ, че с 38-годишния Ефрон са близки приятели.

На фона на интереса към личния ѝ живот Нина Добрев продължава да работи активно по новите си проекти. Тя участва в криминалния екшън трилър „The Get Out“ заедно с Ръсел Кроу и Арън Пол. Филмът излиза в ограничен брой киносалони на 26 юни.

Миналата седмица актрисата присъства на световната премиера на продукцията в рамките на кинофестивала в Таормина. В публикация в Instagram тя отбеляза, че най-ценната част от фестивалите не са само филмите, а хората, с които се споделя преживяването.

Добрев участва и във филма „General Admission“ заедно със Седрик Ярбро, Адам Шапиро и Сара Бейкър. Продукцията беше представена по-рано този месец на фестивала „Трайбека“.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 0 Отговор
    Те маймунките пускат стария клон едва когато са се хванали за нов❗

    16:34 14.07.2026

  • 2 ФФФФФФФфффф

    3 0 Отговор
    ДобреФФФФФФФФФФ

    16:38 14.07.2026

  • 3 Дърта изжулена от ползване кифла

    8 0 Отговор
    Кое е новината само не разбрах, някаква се пуснала на някакъв!

    16:39 14.07.2026

  • 4 не знам дали е наясно

    3 0 Отговор
    Но тоново ще гледаме типичната жеснка сбъркана стратегия.
    Беше една от най-красивите в целия свят.
    Вече е средна работа.
    След 10 години ще е доста под средно ниво.
    Но вместо да си избере най-подходящия когато е на върха, тя ще зареве за салам когато е на дъното. МНого лоша схема е това.

    16:39 14.07.2026

  • 5 И тая не се наигра

    4 0 Отговор
    Нали знаете как казват на мъж спал с много жени
    И как казват на жена спала с много мъже

    16:39 14.07.2026

  • 6 ТИР

    2 0 Отговор
    Нина що не е Добрева,, ба ли го ,,,

    16:44 14.07.2026

  • 7 Госあ

    1 0 Отговор
    батко ти Шон и би шута 😆 поредната превзета българка, а летящия домат си е майсторче

    16:45 14.07.2026

  • 8 Дуньо простия

    0 0 Отговор
    На Добрев балкона, много му яка.... архитектурата.

    16:52 14.07.2026

  • 9 ДОБРИ НИНОВ

    1 0 Отговор
    Въх…олекна ми, че таз си има МАЙ ново гадже, щото била снимана някъде си с мъж!!! Само като си помисля каква мъка щях да изпитвам, ако не я бяха заснели с тогозе човек!!!

    17:07 14.07.2026