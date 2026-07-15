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Камелия скърби след загубата на близък човек

Камелия скърби след загубата на близък човек

15 Юли, 2026 09:41 917 4

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  • фен

С прочувствено си послание певицата се сбогува с човека, когото нарича „най-верния ми фен“

Камелия скърби след загубата на близък човек - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Камелия преживява загубата на човек, който е заемал специално място в живота ѝ. Попфолк изпълнителката съобщи тъжната новина на последователите си и се сбогува с млад мъж, когото определи като най-верния си почитател, пише marica.bg.

В трогателен пост в Instagram певицата публикува съвместна снимка с младежа и сподели болката си от неговата кончина. „С голяма болка споделям, че от този свят си тръгна най-верният ми фен. За мен беше радост, че те познавах. Почивай в мир, Никсънче. Знаеш, че те обичам“, написа Камелия.

Камелия скърби след загубата на близък човек
Снимка: Инстаграм

Изглежда, че връзката между тях е надхвърляла обичайното отношение между изпълнител и почитател. С прочувственото си послание Камелия се сбогува с човека, когото нарича „най-верния ми фен“, и му отправи последни думи на обич. Публикацията ѝ предизвика вълна от съпричастност, а последователи на певицата поднесоха съболезнования.


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