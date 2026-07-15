Камелия скърби след загубата на близък човек

Камелия преживява загубата на човек, който е заемал специално място в живота ѝ. Попфолк изпълнителката съобщи тъжната новина на последователите си и се сбогува с млад мъж, когото определи като най-верния си почитател, пише marica.bg.
В трогателен пост в Instagram певицата публикува съвместна снимка с младежа и сподели болката си от неговата кончина. „С голяма болка споделям, че от този свят си тръгна най-верният ми фен. За мен беше радост, че те познавах. Почивай в мир, Никсънче. Знаеш, че те обичам“, написа Камелия.
Изглежда, че връзката между тях е надхвърляла обичайното отношение между изпълнител и почитател. С прочувственото си послание Камелия се сбогува с човека, когото нарича „най-верния ми фен“, и му отправи последни думи на обич. Публикацията ѝ предизвика вълна от съпричастност, а последователи на певицата поднесоха съболезнования.
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