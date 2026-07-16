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Нова модна икона: Леони Касел дебютира за Dolce & Gabbana в Сицилия

Нова модна икона: Леони Касел дебютира за Dolce & Gabbana в Сицилия

16 Юли, 2026 12:44 650 3

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16-годишната дъщеря на Моника Белучи и Венсан Касел откри ревюто Alta Moda, следвайки стъпките на по-голямата си сестра Дева

Нова модна икона: Леони Касел дебютира за Dolce & Gabbana в Сицилия - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Младата Леони Касел, по-малката дъщеря на бившата звездна двойка Моника Белучи и Венсан Касел, направи своя официален и изключително бляскав дебют на модния подиум. Едва 16-годишната красавица получи честта лично да открие престижното ревю висша мода Alta Moda на италианската модна къща Dolce & Gabbana. Събитието се проведе сред пищната растителност на ботаническия парк „Радичепура“ в Сицилия, превръщайки дефилето в истински визуален триумф.

Според модните хроникьори на списание Vogue Italia, Леони се е появила на подиума с драматична черна рокля от кадифе, богато декорирана с триизмерни цветя – рози, карамфили и хортензии, които пресъздават духа на средиземноморска богиня. Визията ѝ бе допълнена от масивно колие с кръст, а в ръцете си тя носеше съчетаващ се букет от свежи цветя.


От първия ред емоционално я подкрепяше нейната майка, кино дивата Моника Белучи, която сподели кадри от паметния момент в социалните мрежи. Сред останалите ексклузивни гости в публиката бяха забелязани световни знаменитости като Дженифър Лопес и Крисчън Бейл.

С това дефиле Леони Касел категорично затвърди статута си на следващото голямо име в модната индустрия. Само преди няколко месеца тя изгря и на първата си голяма корица за априлския брой на модната библия Vogue, където позира редом до легендарната си майка. Въпреки че по-рано през годината девойката сподели в интервю, че се интересува повече от хуманитарни науки, музика и пътувания, гените и връзката на фамилията с италианския моден бранд се оказаха решаващи.

Изявата на Леони напомня за кариерата на по-голямата ѝ сестра Дева Касел, която от години е едно от основните лица и музи на марката Dolce & Gabbana, участвайки в десетки техни кампании и ревюта.


Модните критици, цитирани от италианската агенция Sky tg24, отбелязват, че малката дъщеря притежава уникален баланс между магнетичното излъчване на Моника Белучи и характерния френски шик и бунтарски чар на баща си – актьора Венсан Касел.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дедо Флашко

    1 2 Отговор
    Дева Касел е много красиво момиче.

    13:01 16.07.2026

  • 2 Тъно

    2 1 Отговор
    Критиците не посмяли да кажат, ме е грозна.

    13:04 16.07.2026

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Прилича на баща си.

    13:15 16.07.2026