Анди Съркис за „Ловът на Ам-гъл“: Няма да има политически коректен актьорски състав, хобитите са бели

Анди Съркис отново се завръща в Средната земя, този път едновременно като режисьор и изпълнител на главната роля във „Властелинът на пръстените: Ловът на Ам-гъл“. Британският актьор разговаря с Би Би Си от Нова Зеландия, където вече се работи по новата продукция, чиято световна премиера е насрочена за 17 декември 2027 г.

Съркис е сред най-разпознаваемите представители на актьорската игра чрез технологията за улавяне на движения. Освен Ам-гъл в трилогията „Властелинът на пръстените“ и „Хобит: Неочаквано пътешествие“, той изгради образите на Цезар в поредицата „Планетата на маймуните“ и Кинг Конг във филма на Питър Джаксън от 2005 г. В новия проект отново ще предостави движенията, гласа и мимиките на Смийгъл и неговото разрушително алтер его Ам-гъл.

По думите на актьора действието се развива между събитията в трилогиите „Хобит“ и „Властелинът на пръстените“, когато Гандалф започва да подозира, че пръстенът, намерен от Билбо Бегинс, не е обикновен магически предмет.

„Филмът навлиза дълбоко в психологията и историята на Ам-гъл, преди той да се превърне в образа, който познаваме“, обясни режисьорът. Успоредно с това Гандалф търси отговор на „един неотложен въпрос“ за истинския произход на пръстена, притежаван от Билбо.

В творбата на Толкин магьосникът изпраща Арагорн да открие Ам-гъл, преди слугите на Саурон да стигнат до него и да разберат къде се намира Единственият пръстен. Така преследването се превръща не само в издирване на беглец, а в надпревара за информация, която може да реши съдбата на Средната земя.

Анди Съркис намекна, че сюжетът няма да бъде обикновено приключенско преследване.

„Ловът протича в две различни измерения и това е почти всичко, което мога да кажа засега“, заяви той. Режисьорът не уточни дали става дума за отделни времеви линии, за физическия и духовния свят на Толкин или за външното преследване и вътрешния конфликт между Смийгъл и Ам-гъл.

Сред потвърдените участници в актьорския състав са сър Иън Маккелън като Гандалф, Илайджа Ууд като Фродо и Лий Пейс като елфическия владетел Трандуил. Към тях се присъединяват Джейми Дорнан, Кейт Уинслет, Аня Тейлър-Джой и Лео Удол.

Според публикуваната до момента информация Дорнан ще изпълнява ролята на Странника – името, с което Арагорн се представя при първата си среща с хобитите в „Задругата на пръстена“. Това означава, че Виго Мортенсен няма да се завърне в образа, а персонажът ще бъде поверен на нов актьор. Съркис потвърди по-рано, че ролята на Арагорн ще бъде преразпределена.

Кейт Уинслет ще играе Маригол, представяна като матриарх на стурите – хобитоподобния народ, към който първоначално принадлежи Смийгъл. Лео Удол е свързван с образа на дунеданеца Халвард, докато персонажът на Аня Тейлър-Джой все още не е подробно представен. Очаква се през следващите месеци актьорският състав да бъде допълнен.

Новата продукция събира част от основния творчески екип зад филмите на Питър Джаксън. Джаксън участва като продуцент заедно с Фран Уолш и Филипа Бойенс. Сценарият е разработен от Уолш, Бойенс, Фийби Гитинс и Арти Папагеоргиу.

Съркис работи с Джаксън още от създаването на оригиналната трилогия, когато ролята на Ам-гъл постави нови стандарти за използването на улавянето на движения в киното. Актьорската му игра тогава предизвика и дебат дали изпълненията, пренесени върху дигитални персонажи, трябва да бъдат разглеждани наравно с традиционните роли.

Освен че участва като актьор, Анди Съркис беше режисьор на втория снимачен екип на трилогията „Хобит“, а по-късно режисира „Дишай“, „Маугли: Легенда за джунглата“ и „Венъм 2: Време е за Карнидж“.

В интервюто си за Би Би Си той коментира и критиките към недостатъчното етническо разнообразие във филмовите адаптации по Толкин. Въпросът отново привлече внимание, след като всички обявени до момента водещи актьори в „Ловът на Ам-гъл“ са бели.

Режисьорът посочи, че творчеството на Толкин е силно повлияно от скандинавската митология и че Графството е представено като затворена и сравнително еднородна общност.

„Графството изглежда като много бяло място“, каза режисьорът. Според него жителите му не проявяват особен интерес към света отвъд границите му, но са категорични, че не желаят външни хора да навлизат в тяхната общност.

Той призна, че филмовата поредица е критикувана по този въпрос и заяви, че новата продукция „до известна степен отчита“ спора. Съркис обаче отхвърли възможността подборът на актьори да бъде извършван само за изпълнение на формални изисквания.

„Няма да правим политически коректна версия, в която се раздават роли само за отбелязване на определени категории“, каза той и допълни, че разнообразието ще присъства там, където е свързано с персонажите и историята.

Темата за представителството в света на Толкин се изостри след премиерата на сериала „Властелинът на пръстените: Пръстените на силата“, в който чернокожи и азиатски актьори бяха избрани за роли на елфи, джуджета и жители на други общности. Част от зрителите приветстваха подхода, докато други го определиха като отклонение от литературния свят на британския автор.

Новият филм ще използва ограничено изкуствен интелект за подмладяване на някои от завръщащите се актьори. Съркис уточни, че технологията ще бъде приложена чрез машинно обучение за определени визуални корекции, но няма да замества изпълненията или традиционния процес на създаване на кадрите.

„Всеки кадър се създава по традиционния начин“, заяви той. Продукцията ще комбинира дигитални ефекти с декори, миниатюри, протези и физическа актьорска игра, за да запази визуалната връзка с филмите на Питър Джаксън.

Warner Bros. и New Line Cinema планират „Ловът на Ам-гъл“ като първия от няколко нови игрални проекта от света на Толкин. В разработка е и отделен филм с работно заглавие „Сянка от миналото“, свързан със събития от началните глави на „Задругата на пръстена“.