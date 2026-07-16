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Кармен Електра се завръща в Playboy три десетилетия след първата си поява (СНИМКИ)

Кармен Електра се завръща в Playboy три десетилетия след първата си поява (СНИМКИ)

16 Юли, 2026 13:31 1 492 3

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Актрисата и модел изгрява за пръв път в мъжкото списание през 1996 г.

Кармен Електра се завръща в Playboy три десетилетия след първата си поява (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Кармен Електра се завръща на страниците на Playboy 30 години след дебюта си в списанието през май 1996 г.

54-годишният модел и телевизионна личност участва в летния брой за 2026 г., който излиза в продажба на 28 юли. В изданието тя влиза в ролята на съветник на Playboy и отговаря на въпроси на читатели, свързани с любовта, самоувереността и личната промяна.

Фотосесията е заснета от Макс Монтгомъри. В част от кадрите Електра позира върху зелен диван, покрит с пластмасово фолио, както и върху килим в същия цвят. Тя е облечена в мрежест гащеризон, кожен колан и обувки на висок ток. В други снимки моделът носи кожен сутиен с метални капси върху черна мрежеста рокля, допълнена от кожена шапка и колие с емблемата на Playboy.

В броя участва и Кара Делевин, която е на корицата и е представена като първата открито хомосексуална жена на печатната корица на Playboy. За фотосесията тя позира с латексов корсет.

В рубриката със съвети Кармен Електра насърчава читателите да не се съобразяват прекомерно с обществените очаквания. На въпрос от наскоро разведена жена дали трябва да се върне към по-спонтанния начин на живот от ранните си 20 години, тя отговаря: „На кого му пука дали е клише? Направи го.“

На запитване от какво трябва да се откаже един мъж след 40-годишна възраст тя заявява: „От нищо. Абсолютно нищо. Останете млади, забавлявайте се и поддържайте страстта.“

Електра посочва Принс като човека, който ѝ е дал увереност да променя професионалния и публичния си образ. Музикантът я открива в началото на кариерата ѝ и ѝ дава сценичното име Кармен Електра, което тя наскоро е узаконила като свое официално име.

„Той ми даде много увереност“, казва тя за работата си с Принс.

През годините изкусителката се е появявала на повече от 150 корици на различни издания по света. През миналата година тя възобнови сътрудничеството си с Playboy чрез рекламна кампания на Von Dutch и списанието.

Паралелно с работата си в платформата OnlyFans, Кармен Електра участва и във филма „Страшен филм 6“, който вече се разпространява в киносалоните. През 2023 г. тя се снима заедно с Джени Маккарти в рекламна кампания за бански костюми на Skims.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маалииии

    2 1 Отговор
    Ооо тая троши яко стрелката на манометъра...

    Коментиран от #3

    13:36 16.07.2026

  • 2 АГАТ а Кристи

    4 0 Отговор
    Посиньело месо + протрит и амортизиран силикон и тайна надежда за много възрастен чичко паричко

    13:46 16.07.2026

  • 3 А ти

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маалииии":

    от ЦСЗ ли точиш лиги, та толкова въздигаш бабичката ?

    13:49 16.07.2026