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Звездата от "Дневниците на вампира" Иън Сомърхолдър разкри защо е напуснал Холивуд

Звездата от "Дневниците на вампира" Иън Сомърхолдър разкри защо е напуснал Холивуд

16 Юли, 2026 14:58 716 2

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Актьорът преживял тежък провал покрай снимките на научнофантастичния сериал „V Wars“

Звездата от "Дневниците на вампира" Иън Сомърхолдър разкри защо е напуснал Холивуд - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Бившата телевизионна звезда Иън Сомърхолдър разказа, че трудностите около научнофантастичния сериал на Netflix „V Wars“ са били решаващият фактор за оттеглянето му от актьорската професия.

47-годишният актьор, познат от „Дневниците на вампира“ и „Изгубени“, напусна Холивуд преди седем години и се премести със семейството си в устойчиво стопанство в провинциален район близо до Санта Барбара, Калифорния.

В интервю за Haley on the Go Сомърхолдър заяви, че е преместил цялото си семейство в Северно Онтарио за снимките на „V Wars“ и е работил по проекта близо година. По думите му първоначално предадената версия на сериала е била практически негледаема.

„Казах на студиото, че не искам името ми да стои върху това. Бях готов да върна парите, дори милиони долари“, разказа той.

В сериала от 10 епизода Сомърхолдър изпълнява ролята на д-р Лутър Суон, учен, който се опитва да спре пандемия, превръщаща хората във вампири. Продукцията е адаптация по комиксите на Джонатан Мейбъри.

След като получил творчески контрол, актьорът трябвало сам да осигури бюджет от 6 млн. долара за шест дни допълнителни снимки.

„Озовах се в болница от изтощение. Организмът ми буквално отказа“, каза още Иън Сомърхолдър.

Netflix прекрати сериала през март 2020 г., малко след началото на пандемията от COVID-19. По думите на актьора ръководството на платформата признало, че при продукцията са допуснати сериозни проблеми, но отказало да промени решението си, тъй като това би създало нежелан прецедент.

Екранният Деймън Салваторе заяви, че тогава е преосмислил отношението си към професията и към контрола, който студийните ръководители упражняват върху кариерата на актьорите.

„Бях на 40 години и не исках да прекарвам две години от живота си в работа по нещо, включително една година без заплащане, докато решенията се вземат от хора, които използват позицията си, за да демонстрират власт“, каза той.

По думите му конфликтите между ръководни кадри и липсата на отговорност са го накарали окончателно да прекрати актьорската си дейност.

„Това беше моментът, в който си тръгнах. Това е честната, макар и противоречива причина да се откажа от бизнеса“, заяви Сомърхолдър.

След напускането на киноиндустрията той се насочи към предприемачеството. През 2021 г. заедно с колегата си от „Дневниците на вампира“ Пол Уесли основа марката Brother’s Bond Bourbon. През миналата година компанията привлече финансиране в размер на 7,5 млн. долара.

Иън Сомърхолдър разказа също, че преди това е натрупал задължения за осемцифрена сума при работа по стартъп. През 2023 г. той и съпругата му Ники Рийд създадоха марката за хранителни добавки The Absorption Company заедно с бизнес партньорите Зик Бронфман и Нейт Медоу.

Рийд продължава да управлява и компанията за устойчиви бижута Bayou With Love, основана през 2017 г. Тя развива и рекламни партньорства с различни компании в областта на здравето, модата и технологиите. Иън Сомърхолдър използва и платформата Cameo, където предлага персонализирани видеопослания срещу 549 долара.

Той и 38-годишната Рийд са женени от 11 години. На 25 юли дъщеря им Боди Солей Рийд Сомърхолдър ще навърши девет години. Двамата имат и тригодишен син, чието име не е публично известно.

Двойката започват връзката си през 2014 г., няколко месеца след като актрисата подава молба за развод с музиканта Пол Макдоналд, а малко преди това приключва връзката на актьора с Нина Добрев.


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  • 1 Директора👨‍✈️

    1 0 Отговор
    Няма ли редактор този сайт?!? Поне да чете глупостите, които са преведени с машина!!!

    15:39 16.07.2026

  • 2 Картофски

    0 0 Отговор
    Правилно ли си спомням, че този хoмо го изритьха след 2 епизода в Изгубени заради нескопосана и некадърна актьорска игра

    15:56 16.07.2026