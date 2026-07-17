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Арестуваха популярни певци и телевизионен продуцент при мащабна акция за наркотици

Арестуваха популярни певци и телевизионен продуцент при мащабна акция за наркотици

17 Юли, 2026 06:48 2 387 7

  • съла генчоглу-
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  • акция за наркотици-
  • турция

Сред тях е Съла Генчоглу - една от най-успешните турски поп изпълнителки през последните две десетилетия

Арестуваха популярни певци и телевизионен продуцент при мащабна акция за наркотици - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Турските власти започнаха поредна мащабна акция срещу употребата и разпространението на наркотици, при която днес бяха издадени заповеди за задържане на 25 известни личности, сред които певци, актьори, телевизионни продуценти, бизнесмени и собственици на заведения, пише marica.bg.

По разпореждане на Главната прокуратура в истанбулския квартал Бакъркьой, жандармерията е извършила едновременни претърсвания и арести вчера сутринта. Разследването е за употреба на наркотични вещества, улесняване на употребата им и предоставяне на помещения за тази цел.

Според официалното съобщение на прокуратурата са събрани доказателства, които пораждат основателни съмнения за извършени престъпления. Разпоредени са претърсвания, вземане на биологични проби и разпити на заподозрените.

До момента са задържани девет души, сред които едни от най-познатите имена в турския шоубизнес:

Съла Генчоглу – популярна поп певица, Иляс Ялчънташ – популярен певец, Мехмет Фатих Аксой – известен телевизионен и филмов продуцент, както и още 6 души.

Останалите 16 заподозрени, за които също има издадени заповеди за задържане, към момента все още не са официално обявени за арестувани.

Разследването продължава и се очаква прокуратурата да реши дали срещу задържаните ще бъдат повдигнати обвинения. Към този момент самото задържане не означава вина, а виновността може да бъде установена единствено с влязла в сила съдебна присъда.

Съла Генчоглу е една от най-успешните турски поп изпълнителки през последните две десетилетия. Макар да няма масова популярност в България, тя е добре позната сред любителите на турската музика. Нейни песни са излъчвани по музикални телевизии и радиостанции, а изпълненията ѝ имат милиони гледания в интернет.

Иляс Ялчънташ стана известен след участието си в музикалното предаване X Factor Турция. Най-големият му хит "İncir" (Смокини) се превърна в една от най-слушаните турски песни и е добре познат и в България, особено сред почитателите на съвременната турска поп музика.

Фатих Аксой не е изпълнител, а един от най-влиятелните телевизионни продуценти в Турция. Той е създател на множество сериали и телевизионни продукции, част от които са излъчвани и в България. Името му обаче е по-познато сред професионалистите в телевизионния сектор, отколкото сред широката публика.

Случаят предизвика огромен обществен отзвук в Турция и се очаква през следващите часове прокуратурата да даде повече информация за развитието на разследването и евентуалните обвинения срещу задържаните.


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  • 1 джедай

    3 2 Отговор
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    Коментиран от #2

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  • 2 Чубака

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    До коментар #1 от "джедай":

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    07:02 17.07.2026

  • 4 Kaлпазанин

    9 0 Отговор
    И ние хващме , ,и после пак ги хващаме и така почти всеки ден ,,,,,,а в Турция ги хващат и утре ги съдят

    07:05 17.07.2026

  • 5 Има нещо

    2 1 Отговор
    Ми то по цял свят хората на изкуството се наркотизират. Това се използва в Турция май за политически цели да неутрализират неудобните хора.

    07:21 17.07.2026

  • 6 И интересно защо

    3 0 Отговор
    Всеки един от тях е критик на Ердоган!

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  • 7 Али Peза

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