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Константин на 50: Един от най-обичаните попфолк изпълнители празнува юбилей

Константин на 50: Един от най-обичаните попфолк изпълнители празнува юбилей

17 Юли, 2026 07:43 660 10

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  • рожден ден-
  • попфолк

Вижте любопитни факти от биографията на музиканта

Константин на 50: Един от най-обичаните попфолк изпълнители празнува юбилей - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Попфолк певецът Константин навършва 50 години днес. Изпълнителят, чието пълно име е Константин Иванов Славчев, е роден на 17 юли 1976 г. в София и вече повече от четвърт век е сред най-разпознаваемите лица на българската музикална сцена.

Преди да се насочи към музиката, Константин се занимава активно със спорт и завършва спортното училище „Левски-Спартак“. Професионалната му кариера започва през 1999 г., когато песента „Черна роза“ бързо го превръща в една от новите звезди на попфолка.

През следващите години той записва редица популярни песни и дуети и изгражда характерен сценичен образ, съчетаващ чувство за хумор, непосредствено поведение и силно присъствие пред публика.

Сред най-познатите му заглавия са „Черна роза“, „Обади ми се“, „Червило“, „Като сън“, „Болка в минути“, „Твърде късно е“, „Не ми пречи“ и „Докато сърцето бие“. В дискографията му влизат няколко самостоятелни албума, а голяма част от дуетите му с изпълнители като Райна, Преслава, Софи Маринова, Анелия и други представители на жанра се превръщат в хитове.

Популярността на Константин излиза извън музикалната сцена през 2006 г., когато той печели първия сезон на телевизионното предаване „ВИП Брадър“. Участието му затвърждава образа му на артист с непринудено поведение и умение да общува с различни поколения публика.

Юбилейната 2026 г. се превърна в една от най-важните в кариерата му. На 21 март Константин изнесе първия си концерт от подобен мащаб в „Арена 8888 София“. Спектакълът „Всички обичат Константин“ събра над 15 000 зрители, а на сцената се появиха Софи Маринова, Преслава, Тони Стораро, Анелия, Алисия, Борис Дали, Емануела, Илиян и други негови колеги. В програмата участва и дъщеря му Мариана.

Извън сцената певецът е женен за Надежда Стоянова от 2010 г. Двамата имат две деца – Мариана и Александър. През годините Константин неведнъж е посочвал семейството като основна опора в живота си, а наскоро представи и обща песен с дъщеря си, озаглавена „Няма да се дам“.

На 50 години Константин отбелязва юбилея си като един от изпълнителите с най-дълго и устойчиво присъствие в съвременния български попфолк. Повече от 25 години след началото на кариерата му песните му продължават да присъстват в клубните програми, а концертът в най-голямата столична зала показа, че той запазва широка и вярна публика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    20 1 Отговор
    Ето тези фолкаджии спомогнаха за изпростяването на нацията. Не че на нея и трябваше много, за да изпростее, но определено чалгата направи много по въпроса.

    Коментиран от #3

    07:50 17.07.2026

  • 2 Дъно АнтиЧалга

    11 1 Отговор
    Ако не знаеш за кой става въпрос катомчетеш имаш чувството, че писателят написал това похвално слово пише за някакъв велик артист, писател, поет ..а то ..всъщност за някакъв долен чалгар наркоман и про.стак, който обаче "го дават по телевизора"!

    Коментиран от #5

    08:03 17.07.2026

  • 3 Новичок

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Така е , като сложиш и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – съсипията е тотална.Чалгари,сценаристи и ред други.Пфу...

    08:03 17.07.2026

  • 4 ПиПи

    1 4 Отговор
    Да е жив и здрав човекът и още 50 г. да изкара.

    08:10 17.07.2026

  • 5 Злобно момиченце, не с толкова

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Дъно АнтиЧалга":

    Завист и злоба.
    Така е горчиво гроздето което никога не си стигнал
    Честит да бъде Константин и здрав и щастлив и все така красив с добра душа ; с хъс за нови изяви !!!

    08:16 17.07.2026

  • 6 Николов

    7 0 Отговор
    На 50 години? Ами аз мислих, че е на. 5. Държанието му, отвратителните му постъпки говорят друго.

    08:17 17.07.2026

  • 7 да уточним

    4 0 Отговор
    ,, Черна роза,, е кавър версия. Оригиналът е на гръцки автор и изпълнител.

    08:18 17.07.2026

  • 8 Гарга Сарис

    2 1 Отговор
    Един от най- обичаните попфолк изпълнител и наркоман!

    08:31 17.07.2026

  • 9 Бокич

    1 0 Отговор
    Майко ооо, един от най обичаните ЧАЛГА пр.ооо.с.тааци. Но такъв матРИАла, както казва Бокко банкянския шИии.беек

    08:32 17.07.2026

  • 10 Хи хи

    0 0 Отговор
    Не съм чувал за него.

    08:35 17.07.2026