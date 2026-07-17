Константин на 50: Един от най-обичаните попфолк изпълнители празнува юбилей

Попфолк певецът Константин навършва 50 години днес. Изпълнителят, чието пълно име е Константин Иванов Славчев, е роден на 17 юли 1976 г. в София и вече повече от четвърт век е сред най-разпознаваемите лица на българската музикална сцена.

Преди да се насочи към музиката, Константин се занимава активно със спорт и завършва спортното училище „Левски-Спартак“. Професионалната му кариера започва през 1999 г., когато песента „Черна роза“ бързо го превръща в една от новите звезди на попфолка.

През следващите години той записва редица популярни песни и дуети и изгражда характерен сценичен образ, съчетаващ чувство за хумор, непосредствено поведение и силно присъствие пред публика.

Сред най-познатите му заглавия са „Черна роза“, „Обади ми се“, „Червило“, „Като сън“, „Болка в минути“, „Твърде късно е“, „Не ми пречи“ и „Докато сърцето бие“. В дискографията му влизат няколко самостоятелни албума, а голяма част от дуетите му с изпълнители като Райна, Преслава, Софи Маринова, Анелия и други представители на жанра се превръщат в хитове.

Популярността на Константин излиза извън музикалната сцена през 2006 г., когато той печели първия сезон на телевизионното предаване „ВИП Брадър“. Участието му затвърждава образа му на артист с непринудено поведение и умение да общува с различни поколения публика.

Юбилейната 2026 г. се превърна в една от най-важните в кариерата му. На 21 март Константин изнесе първия си концерт от подобен мащаб в „Арена 8888 София“. Спектакълът „Всички обичат Константин“ събра над 15 000 зрители, а на сцената се появиха Софи Маринова, Преслава, Тони Стораро, Анелия, Алисия, Борис Дали, Емануела, Илиян и други негови колеги. В програмата участва и дъщеря му Мариана.

Извън сцената певецът е женен за Надежда Стоянова от 2010 г. Двамата имат две деца – Мариана и Александър. През годините Константин неведнъж е посочвал семейството като основна опора в живота си, а наскоро представи и обща песен с дъщеря си, озаглавена „Няма да се дам“.

На 50 години Константин отбелязва юбилея си като един от изпълнителите с най-дълго и устойчиво присъствие в съвременния български попфолк. Повече от 25 години след началото на кариерата му песните му продължават да присъстват в клубните програми, а концертът в най-голямата столична зала показа, че той запазва широка и вярна публика.