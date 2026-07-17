Константин на 50: Един от най-обичаните попфолк изпълнители празнува юбилей

Попфолк певецът Константин навършва 50 години днес. Изпълнителят, чието пълно име е Константин Иванов Славчев, е роден на 17 юли 1976 г. в София и вече повече от четвърт век е сред най-разпознаваемите лица на българската музикална сцена.
Преди да се насочи към музиката, Константин се занимава активно със спорт и завършва спортното училище „Левски-Спартак“. Професионалната му кариера започва през 1999 г., когато песента „Черна роза“ бързо го превръща в една от новите звезди на попфолка.
През следващите години той записва редица популярни песни и дуети и изгражда характерен сценичен образ, съчетаващ чувство за хумор, непосредствено поведение и силно присъствие пред публика.
Сред най-познатите му заглавия са „Черна роза“, „Обади ми се“, „Червило“, „Като сън“, „Болка в минути“, „Твърде късно е“, „Не ми пречи“ и „Докато сърцето бие“. В дискографията му влизат няколко самостоятелни албума, а голяма част от дуетите му с изпълнители като Райна, Преслава, Софи Маринова, Анелия и други представители на жанра се превръщат в хитове.
Популярността на Константин излиза извън музикалната сцена през 2006 г., когато той печели първия сезон на телевизионното предаване „ВИП Брадър“. Участието му затвърждава образа му на артист с непринудено поведение и умение да общува с различни поколения публика.
Юбилейната 2026 г. се превърна в една от най-важните в кариерата му. На 21 март Константин изнесе първия си концерт от подобен мащаб в „Арена 8888 София“. Спектакълът „Всички обичат Константин“ събра над 15 000 зрители, а на сцената се появиха Софи Маринова, Преслава, Тони Стораро, Анелия, Алисия, Борис Дали, Емануела, Илиян и други негови колеги. В програмата участва и дъщеря му Мариана.
Извън сцената певецът е женен за Надежда Стоянова от 2010 г. Двамата имат две деца – Мариана и Александър. През годините Константин неведнъж е посочвал семейството като основна опора в живота си, а наскоро представи и обща песен с дъщеря си, озаглавена „Няма да се дам“.
На 50 години Константин отбелязва юбилея си като един от изпълнителите с най-дълго и устойчиво присъствие в съвременния български попфолк. Повече от 25 години след началото на кариерата му песните му продължават да присъстват в клубните програми, а концертът в най-голямата столична зала показа, че той запазва широка и вярна публика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #3
07:50 17.07.2026
2 Дъно АнтиЧалга
Коментиран от #5
08:03 17.07.2026
3 Новичок
До коментар #1 от "Някой":Така е , като сложиш и гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ) – съсипията е тотална.Чалгари,сценаристи и ред други.Пфу...
08:03 17.07.2026
4 ПиПи
08:10 17.07.2026
5 Злобно момиченце, не с толкова
До коментар #2 от "Дъно АнтиЧалга":Завист и злоба.
Така е горчиво гроздето което никога не си стигнал
Честит да бъде Константин и здрав и щастлив и все така красив с добра душа ; с хъс за нови изяви !!!
08:16 17.07.2026
6 Николов
08:17 17.07.2026
7 да уточним
08:18 17.07.2026
8 Гарга Сарис
08:31 17.07.2026
9 Бокич
08:32 17.07.2026
10 Хи хи
08:35 17.07.2026