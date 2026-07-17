Дженифър Лопес взриви Париж: Отпразнува 57-ия си рожден ден с над 400 карата диаманти (СНИМКИ)

Поп иконата Дженифър Лопес даде двоен старт на празненствата по случай своя 57-и рожден ден (който е на 24 юли) с невиждан лукс и блясък в Париж. Латино дивата организира пищна вечеря, съчетана с рождения ден на сестра ѝ Линда, по време на Седмицата на висшата мода.
Истински фурор обаче предизвикаха нейните бижута от марката Chopard. Според модните критици Лопес е носила скъпоценности с общо тегло над 400 карата, включително масивна диамантена огърлица от 190 карата, придружена от 19-каратови обеци и гривна от 73 карата.
Звездата смени три дизайнерски рокли за една вечер – творения на Stéphane Rolland, Tamara Ralph и Zuhair Murad. Според публикации на престижното списание InStyle, Лопес буквално е засенчила Айфеловата кула с блясъка си. Близки до певицата споделят пред медиите, че тя се наслаждава максимално на лятото в Европа и изглежда по-щастлива от всякога.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Готин Джендър
09:17 17.07.2026
2 Лего
09:20 17.07.2026
3 стих
09:22 17.07.2026
4 Въй
09:26 17.07.2026
5 в кратце
09:32 17.07.2026
6 Транспаранси интернешънъл
09:41 17.07.2026
7 Настопроценти
09:44 17.07.2026
8 факт
09:48 17.07.2026
9 Жоро
09:59 17.07.2026
10 Пак сте назад
10:10 17.07.2026
11 Големио диференциал
Коментиран от #13
10:16 17.07.2026
12 какво да се прави
10:27 17.07.2026
13 МНОГО ВИЖДАЛ
До коментар #11 от "Големио диференциал":И с малкиТЕ задници ИМАТ ГООООЛЕМИ КОФИ. ЯВНО СТАЖА ТИЙ МАЛЪК А ИНАЧЕ ЖЕНИФЪР СЕ САМОИЗТЪКНА КАТОПРОСТА СНИМАЙКИ СЕ ПРЕД ТОООЛКОВА КНИГИ КОИТО ДАЖЕ НЕ Е РАЗГЪРНАЛА.....КАМО ЛИ ПРОЧЕЛА.......
10:33 17.07.2026
14 Ами,
10:34 17.07.2026