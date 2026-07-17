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Дженифър Лопес взриви Париж: Отпразнува 57-ия си рожден ден с над 400 карата диаманти (СНИМКИ)

Дженифър Лопес взриви Париж: Отпразнува 57-ия си рожден ден с над 400 карата диаманти (СНИМКИ)

17 Юли, 2026 09:15 1 004 14

  • дженифър лопес-
  • рожден ден-
  • бижута-
  • седмица на модата-
  • париж

Джей Ло блесна с три невероятни тоалета и уникални бижута по време на Седмицата на висшата мода във френската столица

Дженифър Лопес взриви Париж: Отпразнува 57-ия си рожден ден с над 400 карата диаманти (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп иконата Дженифър Лопес даде двоен старт на празненствата по случай своя 57-и рожден ден (който е на 24 юли) с невиждан лукс и блясък в Париж. Латино дивата организира пищна вечеря, съчетана с рождения ден на сестра ѝ Линда, по време на Седмицата на висшата мода.

Истински фурор обаче предизвикаха нейните бижута от марката Chopard. Според модните критици Лопес е носила скъпоценности с общо тегло над 400 карата, включително масивна диамантена огърлица от 190 карата, придружена от 19-каратови обеци и гривна от 73 карата.


Звездата смени три дизайнерски рокли за една вечер – творения на Stéphane Rolland, Tamara Ralph и Zuhair Murad. Според публикации на престижното списание InStyle, Лопес буквално е засенчила Айфеловата кула с блясъка си. Близки до певицата споделят пред медиите, че тя се наслаждава максимално на лятото в Европа и изглежда по-щастлива от всякога.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Готин Джендър

    9 3 Отговор
    Тонове бижута и нито един мъж наоколо. Просто трагедия!

    09:17 17.07.2026

  • 2 Лего

    5 9 Отговор
    Много е красива Дженифър Лопес!

    09:20 17.07.2026

  • 3 стих

    3 7 Отговор
    Мъжът,който си я гушка в леглото е щастливец,с голямо Щъ.

    09:22 17.07.2026

  • 4 Въй

    4 3 Отговор
    Цицонките й ще изскочат от деколтето на роклята.

    09:26 17.07.2026

  • 5 в кратце

    10 1 Отговор
    Дженифър Лопес взриви Париж,падна Айфеловата кула.

    09:32 17.07.2026

  • 6 Транспаранси интернешънъл

    12 0 Отговор
    Когато почнат да слагат рокли "висша мода", от дантели, завеси и пердета или отворят сергията с диамантите, значи положението е критично(критическо).

    09:41 17.07.2026

  • 7 Настопроценти

    6 1 Отговор
    Покрай тая бяла торта самоцици се разкарват!

    09:44 17.07.2026

  • 8 факт

    9 0 Отговор
    Много е тъжно да имаш всичко и въпреки това да не можеш да спреш времето. Дори диамантите да са 4000, все пак времето си тече.

    09:48 17.07.2026

  • 9 Жоро

    7 0 Отговор
    Ако бе минала през Илиенци, можеше да си купи 10 рокли с 60000 диамантени камъни за 500 евро.

    09:59 17.07.2026

  • 10 Пак сте назад

    1 2 Отговор
    С информацията. Дженифър в момента е в Сицилия за модно дефиле на Делчев и Габана.

    10:10 17.07.2026

  • 11 Големио диференциал

    3 0 Отговор
    си сака голем кардан

    Коментиран от #13

    10:16 17.07.2026

  • 12 какво да се прави

    2 0 Отговор
    Преди 20 години тя е била диаманта. Сега има нужда от стотици диаманти да отклоняват вниманието от физиомутрата й.

    10:27 17.07.2026

  • 13 МНОГО ВИЖДАЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Големио диференциал":

    И с малкиТЕ задници ИМАТ ГООООЛЕМИ КОФИ. ЯВНО СТАЖА ТИЙ МАЛЪК А ИНАЧЕ ЖЕНИФЪР СЕ САМОИЗТЪКНА КАТОПРОСТА СНИМАЙКИ СЕ ПРЕД ТОООЛКОВА КНИГИ КОИТО ДАЖЕ НЕ Е РАЗГЪРНАЛА.....КАМО ЛИ ПРОЧЕЛА.......

    10:33 17.07.2026

  • 14 Ами,

    2 0 Отговор
    Сестра и Линда е много по-симпатична от нея и без да сменя рокли и бижута и е журналистка. Дженифър съвсем изпрека след като Бен Афлек я заряза и то за втори път.Това парадиране е жалба за младост и мъжко внимание.

    10:34 17.07.2026