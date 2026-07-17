10 неиздавани песни на Дейвид Боуи от ерата „Дейви Джоунс“ излизат на бял свят днес (ВИДЕО)

Десет неиздавани песни на рок иконата Дейвид Бoуи ще бъдат издадени за първи път във Великобритания и по света на 17 юли 2026 г. Става въпрос за уникални архиви, записвани в сътрудничество с легендарния американски продуцент Шел Талми, починал през 2024 г. Композициите улавят ключов момент от ранното творчество на музиканта — времето, в което той все още твори под рожденото си име Дейви Джоунс (Davie Jones).

Новият компилационен албум, озаглавен "David Bowie: The Shel Talmy Recordings", ще се появи на музикалния пазар на 18 септември 2026 г. чрез звукозаписната компания Parlophone. Колекцията съдържа общо 22 парчета от емблематичната за Обединеното кралство 1965 година, като 10 от тях никога досега не са били чувани от широката публика. Повечето от архивните ленти включват записи, направени от Бoуи съвместно с тогавашната му група Davy Jones & The Lower Third, както и изключително редки солови демо версии.

Кои са скритите съкровища в албума?

Сред десетте непознати парчета изпъква сингълът "I Want Your Love", който вече е достъпен за слушане в дигиталните стрийминг платформи.

Списъкът с неиздавани песни се допълва от заглавия като:

Cupid

Leave Her to Me

You Gotta Tell Her

Certain Woman

Today

I Live in Dreams

I Do Believe I Love You

Специален акцент за меломаните е участието на младия Джими Пейдж (бъдещият основател на Led Zeppelin), който по това време работи като високоценен студиен китарист в Лондон и добавя специфичното си звучене към някои от песните. В сесиите се включва и виртуозният пианист Ники Хопкинс, свирил по-късно с величия като The Beatles и The Rolling Stones.

Защо Дейви Джоунс стана Дейвид Боуи?

Музикалният историк Алек Палао отбелязва в бележките към албума, че тези ранни блус и леко психеделични поп-рок парчета не трябва да се съдят по стандартите на по-късната кариера на звездата, а като огледало на кипящата лондонска сцена през 1965 г. Само година след създаването на тези парчета, през 1966 г., певецът официално променя сценичното си име на Дейвид Боуи. Решението е взето умишлено, за да се избегне объркване с вокалиста Дейви Джоунс от популярната тогава американска група The Monkees. Близо три години по-късно, през 1969 г., светът чува за първи път космическия му пробив с вечната класика "Space Oddity".

Новото издание ще бъде достъпно в цифров формат, на компактдиск и лимитирана серия грамофонни плочи от 1965 бройки с алтернативна обложка.