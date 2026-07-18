52-годишната Стефания Колева се показа без грим (СНИМКА)

Стефания Колева е една от най-обичаните и чаровни български актриси, която се радва на голяма популярност и в социалните мрежи. Наскоро 52-годишната звезда сподели снимка, на която е напълно естествена - на плажа и без грим. Разбираемо, кадърът събра много харесвания и положителни коментари от последователите ѝ, пише marica.bg.
"Жените - като виното! Повече от прекрасно изглеждате. Толкова много позивитизъм излъчва вашето лице. Пожелавам повече слънчеви дни и да сме Живи!"
"Как отслабнахте толкова?! Споделете?! Изглеждате страхотно!!!!"
"Страхотна!!!"
"Стефи душичко, върхът си!"
"Без грим, рошава, много рошава. С кафе, куче, спорт, разходка и тишина. Обичам да се усамотявам така. Може би се готвя за по-шумните вечери", разкри преди време Колева пред bTV.
"Трябва да се оглеждаш в очите на любимия човек, който да те желае и да вярва, че си най-красивото нещо, което е виждал. Важно е с какъв партньор си. Важно е да се чувстваш добре в кожата си. И, разбира се – умереност, движение и сън."
"Всеки нов ден ме зарежда. Дори когато нямаш сили, трябва да намериш начин да тръгнеш въпреки това. Бъди благодарен, че си тук и действай", категорична е актрисата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
08:50 18.07.2026
2 Запознат
Коментиран от #5
08:50 18.07.2026
3 гост
08:51 18.07.2026
4 Лего
08:53 18.07.2026
5 Анонимен
До коментар #2 от "Запознат":Не ни пречат!
08:56 18.07.2026
6 Абе
08:59 18.07.2026
7 Мнение
09:10 18.07.2026
8 Нашенска Ракийчица
09:13 18.07.2026