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52-годишната Стефания Колева се показа без грим (СНИМКА)

52-годишната Стефания Колева се показа без грим (СНИМКА)

18 Юли, 2026 08:47 1 293 8

  • стефания колева-
  • без грим

Кадърът събра много харесвания и положителни коментари от последователите й

52-годишната Стефания Колева се показа без грим (СНИМКА) - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Стефания Колева е една от най-обичаните и чаровни български актриси, която се радва на голяма популярност и в социалните мрежи. Наскоро 52-годишната звезда сподели снимка, на която е напълно естествена - на плажа и без грим. Разбираемо, кадърът събра много харесвания и положителни коментари от последователите ѝ, пише marica.bg.

"Жените - като виното! Повече от прекрасно изглеждате. Толкова много позивитизъм излъчва вашето лице. Пожелавам повече слънчеви дни и да сме Живи!"

"Как отслабнахте толкова?! Споделете?! Изглеждате страхотно!!!!"

"Страхотна!!!"

"Стефи душичко, върхът си!"

"Без грим, рошава, много рошава. С кафе, куче, спорт, разходка и тишина. Обичам да се усамотявам така. Може би се готвя за по-шумните вечери", разкри преди време Колева пред bTV.

"Трябва да се оглеждаш в очите на любимия човек, който да те желае и да вярва, че си най-красивото нещо, което е виждал. Важно е с какъв партньор си. Важно е да се чувстваш добре в кожата си. И, разбира се – умереност, движение и сън."

"Всеки нов ден ме зарежда. Дори когато нямаш сили, трябва да намериш начин да тръгнеш въпреки това. Бъди благодарен, че си тук и действай", категорична е актрисата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    7 8 Отговор
    Е жива и здрава жената, но никога не съм я харесвал като жена!

    08:50 18.07.2026

  • 2 Запознат

    3 5 Отговор
    Смех , Анита почивната станция събере някой евро и почне да гледа почивките. Отиде на почивка зад граница гоне мухите 1 седмица , остане без пукнат грош всички и се смеят 🤣🤣🤣🤣🤣🥳

    Коментиран от #5

    08:50 18.07.2026

  • 3 гост

    11 1 Отговор
    Браво момиче,бъди естествена а не някакво козметично недоразумение...остарявай с достойнство и да нямаш жалба за младост...

    08:51 18.07.2026

  • 4 Лего

    10 1 Отговор
    Стефания Колева е много чаровна жена! Руса,пухкава,сладка.

    08:53 18.07.2026

  • 5 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Запознат":

    Не ни пречат!

    08:56 18.07.2026

  • 6 Абе

    0 9 Отговор
    Манете го тоа дзвер бе.

    08:59 18.07.2026

  • 7 Мнение

    2 2 Отговор
    Трудно ще конкурира младите бръмчалки, но все още става.

    09:10 18.07.2026

  • 8 Нашенска Ракийчица

    2 0 Отговор
    Мъж ли няма за да и прави комплименти или това си е чисто и просто фаза на третата възраст 😀

    09:13 18.07.2026