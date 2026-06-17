Памела Андерсън се показа в домашни дрехи и без грим (ВИДЕО)

Легендарната сексбомба Памела Андерсън отново прикова вниманието далеч от червените килими, светкавиците и тежкия грим, с който я помним от години, пише marica.bg.
Звездата се появи в кадри, които показват съвсем различната ѝ страна – облечена в домашни дрехи, без капка излишна показност. Вместо блясък и провокация, този път Памела залага на естественост и спокойствие, което изненада мнозина.
Част от феновете останаха изумени от трансформацията, но огромна част я аплодираха за смелостта да покаже истинското си лице. „По-красива от всякога!“, „Истинска и вдъхновяваща!“ – това са само част от коментарите, които заляха социалните мрежи.
През последните години Памела Андерсън все по-често говори за желанието си да се откъсне от натиска на Холивуд и да води по-спокоен и осъзнат живот. Тя постепенно се отказа от тежкия грим и започна да се появява на публични места в напълно натурален вид – нещо, което за мнозина е истинска революция в света на звездите.
Близки до актрисата твърдят, че тази промяна не е просто моментна прищявка, а дълбоко личен избор. Памела иска да се чувства свободна, без да отговаря на очакванията за „перфектна визия“, които дълго време са били част от живота ѝ.
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1 Хаха
06:54 17.06.2026
2 Без име
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07:01 17.06.2026