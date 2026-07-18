Новини
Любопитно »
Край на брака: Джулия Гарнър и Марк Фостър се разделиха

Край на брака: Джулия Гарнър и Марк Фостър се разделиха

18 Юли, 2026 15:53 686 3

  • джулия гарнър-
  • марк фостър-
  • раздяла

Звездата от сериала "Озарк" Джулия Гарнър и фронтменът на Foster the People сложиха край на семейния си живот

Край на брака: Джулия Гарнър и Марк Фостър се разделиха - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Холивуд остана изненадан от поредната неочаквана раздяла между известни личности. Носителката на „Еми“ Джулия Гарнър и нейният съпруг, музикантът Марк Фостър, официално са се разделили след близо шест години брак. Близки до бившата двойка източници потвърдиха новината пред престижното списание People.

Слуховете за сериозни проблеми в отношенията им започнаха да се разпространяват, след като фенове забелязаха, че 32-годината актриса се появява на публични места в Париж и Лос Анджелис без брачната си халка. Допълнително масло в огъня наля и фактът, че двамата изтриха почти всички свои общи снимки от профилите си в социалните мрежи.

Джулия Гарнър и Марк Фостър сключиха брак през декември 2019 г. на интимна церемония в кметството на Ню Йорк. През годините вокалистът на Foster the People винаги подкрепяше съпругата си по време на големите ѝ кариерни успехи, включително при спечелването на наградите „Златен глобус“ и „Еми“ за хитовия сериал Ozark. Към момента официалните представители на артистите отказват коментар относно конкретните причини, довели до развода.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Горно Уйно

    3 1 Отговор
    Веднага го местим.

    15:58 18.07.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    Някой има ли си на идея кои са тия смотаняци и що ни интересуват?

    16:01 18.07.2026

  • 3 Кои са?

    2 1 Отговор
    Кои са героите от статията?

    16:20 18.07.2026