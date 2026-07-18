Край на брака: Джулия Гарнър и Марк Фостър се разделиха

Холивуд остана изненадан от поредната неочаквана раздяла между известни личности. Носителката на „Еми“ Джулия Гарнър и нейният съпруг, музикантът Марк Фостър, официално са се разделили след близо шест години брак. Близки до бившата двойка източници потвърдиха новината пред престижното списание People.
Слуховете за сериозни проблеми в отношенията им започнаха да се разпространяват, след като фенове забелязаха, че 32-годината актриса се появява на публични места в Париж и Лос Анджелис без брачната си халка. Допълнително масло в огъня наля и фактът, че двамата изтриха почти всички свои общи снимки от профилите си в социалните мрежи.
Джулия Гарнър и Марк Фостър сключиха брак през декември 2019 г. на интимна церемония в кметството на Ню Йорк. През годините вокалистът на Foster the People винаги подкрепяше съпругата си по време на големите ѝ кариерни успехи, включително при спечелването на наградите „Златен глобус“ и „Еми“ за хитовия сериал Ozark. Към момента официалните представители на артистите отказват коментар относно конкретните причини, довели до развода.
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