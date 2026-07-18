Новини
Любопитно »
Линдзи Лоън отпразнува 3-ия рожден ден на сина си

Линдзи Лоън отпразнува 3-ия рожден ден на сина си

18 Юли, 2026 20:22 503 3

  • линдзи лоън-
  • рожден ден-
  • сина си

Холивудската звезда и съпругът ѝ Бадер Шамас споделиха емоционално пожелание и рядка семейна снимка на малкия Луай

Линдзи Лоън отпразнува 3-ия рожден ден на сина си - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Линдзи Лоън и нейният съпруг, финансистът Бадер Шамас, отпразнуваха третия рожден ден на сина си Луай. Звездата от „Шантав петък“ сподели трогателно послание в социалните мрежи, в което нарече момченцето „най-голямата благословия в живота ни“. Към емоционалния текст Лоън публикува и рядък семеен кадър от споделен момент в ресторант, където малкият Луай целува баща си по бузата. Известното семейство, което от години живее в Дубай, продължава да пази ревностно личното пространство на детето си, като избягва да показва лицето му в детайли.

„Ти направи нашия свят по-светъл в момента, в който пристигна“, написа развълнуваната майка, цитирана от световните медии.


Източници като списание PEOPLE и порталът E! Online отбелязват, че щастливото събитие идва само две седмици след като самата Лоън навърши 40 години.


Актрисата споделя, че майчинството е променило изцяло нейните приоритети и я е насочило към по-балансиран и спокоен живот, далеч от папараците в Лос Анджелис. Линдзи и Бадер Шамас сключиха брак през 2022 г., а първородният им син се роди през юли 2023 г., като името му на арабски език означава „щит“ или „защитник“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо Поп

    2 0 Отговор
    Някой знае ли защо я наричат Линдзи трисвещника?

    20:24 18.07.2026

  • 2 Помито

    3 0 Отговор
    Много е рижава и бозава ...тез са или гн.сни мешат или сухи или и двете .

    20:27 18.07.2026

  • 3 Мирянка

    1 0 Отговор
    Пали по три свещи, отче.

    21:05 18.07.2026