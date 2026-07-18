Линдзи Лоън отпразнува 3-ия рожден ден на сина си

Актрисата Линдзи Лоън и нейният съпруг, финансистът Бадер Шамас, отпразнуваха третия рожден ден на сина си Луай. Звездата от „Шантав петък“ сподели трогателно послание в социалните мрежи, в което нарече момченцето „най-голямата благословия в живота ни“. Към емоционалния текст Лоън публикува и рядък семеен кадър от споделен момент в ресторант, където малкият Луай целува баща си по бузата. Известното семейство, което от години живее в Дубай, продължава да пази ревностно личното пространство на детето си, като избягва да показва лицето му в детайли.

„Ти направи нашия свят по-светъл в момента, в който пристигна“, написа развълнуваната майка, цитирана от световните медии.

Източници като списание PEOPLE и порталът E! Online отбелязват, че щастливото събитие идва само две седмици след като самата Лоън навърши 40 години.

Актрисата споделя, че майчинството е променило изцяло нейните приоритети и я е насочило към по-балансиран и спокоен живот, далеч от папараците в Лос Анджелис. Линдзи и Бадер Шамас сключиха брак през 2022 г., а първородният им син се роди през юли 2023 г., като името му на арабски език означава „щит“ или „защитник“.